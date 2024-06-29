17 житейских комиксов о том, как по-разному растили детей наши мамы и растим мы

Лет 50 назад авторитет старших — и не важно, правы они или нет — был непоколебим. И мало какой ребенок рискнул бы спорить с теткой-хабалкой или несправедливой учительницей. А дети знали, какие у них есть обязанности по дому и перед обществом. Зато сейчас дети больше знают о своих правах и уже с малых лет учатся отстаивать свои границы. О том, что было тогда и что происходит сейчас, расскажет эта статья.

Многие родители внушали девочкам, как важно выйти замуж, приучали быть послушной и удобной. Нынешние родители грешат этим реже, да и у детей всегда найдется ответ

Раньше делом чести было помочь товарищу, а учиться на двойки и тройки было почти позором. А сейчас бесплатно подтянуть ребенка в учебе могут только мама или папа

За детьми не было такого контроля. Мы пропадали на улице целыми днями, а родители не всегда и знали, где мы. Зато сейчас мамы берегут своих чад как зеницу ока

Полли Поттер 3 дня назад Глупости,если отпустить ребенка так ,то могут быть не наилучшие последствия - - Ответить

Раньше любой мальчишка ловко орудовал и паяльником, и отверткой. Нынешние дети, а порой и их родители чинить вещи не любят, тем более, что всегда можно взять модель поновее или бренд покруче

Родители, как и прежде, следят за оценками своих чад. Вот только если раньше ответственность за двойки и тройки была на учениках, то сейчас родители во всем винят школу

Мальчикам твердили, что им нужно быть сильными. А девочкам приучали уступать. А вот теперь дети считают себя равными вне зависимости от пола

Мы не знали такого понятия как «личные границы». А родители чаще беспокоились о том, чтобы не обидеть родственников, чем о нашем удобстве. Да и сами жили так же

Наши родители учили нас, что надо уважать старость. Немало современных детей не привыкли вообще кого-либо уважать, а авторитетов себе находят среди блогеров в интернете

Детские дни рождения если и отмечали, то в кругу семьи, с толпой родственников. Сегодня родители пытаются перещеголять друг друга в масштабах празднеств

Почти все кружки и секции были бесплатными. Теперь на «развивашки» отдают чуть ли не с яслей, и они могут влететь в копеечку

Здоровым питанием для ребенка считалось просто разнообразное меню, в которое входили завтрак, обед, полдник и ужин. А калории никому и считать бы в голову не пришло

Мы мыли полы и доски в классе, помогали родителям на огородах. А сегодня мало какого ребенка заставишь помочь даже по дому

Сария Хасанова 3 дня назад Мы должны бесплатно мыть полы, даже если есть люди, которые делают это за деньги? - - Ответить

Многие дети умели заштопать носок на лампочке и пуговицу пришить. А сейчас мы, чуть что, бежим в магазин за новой парой джинсов, а дети и иголку в руках держать не умеют

С ранних лет мы и ужин могли приготовить, и в магазин за продуктами сходить, и дом убрать. А сегодня дети помогают родителям все реже, зато права качают все чаще

Раньше с детьми не церемонились: ешь, что дают, терпи боль и не ной. А теперь вокруг каждого малыша родители и врачи платных клиник готовы водить хоровод, лишь бы не расстроить

Дети были более самостоятельными и могли присмотреть за младшими братьями и сестрами. А сейчас хорошо, если они смогут присмотреть за собой