14 советов родителей, от которых мы отмахивались, как от назойливой мухи, а теперь жалеем

Кого в подростковом возрасте не раздражали родительские фразы вроде «Надень шапку», «Не гуляй допоздна, я буду волноваться». Нам казалось, что они ограничивают нашу свободу, и мы не очень-то к ним прислушивались. Зато теперь мы понимаем, что мама и папа желали нам добра и вспоминаем их большой теплотой и благодарностью.

Родители учили нас разумно тратить деньги, не поддаваться минутным порывам. Но даже сейчас, когда мы забываем их советы, на них можно положиться

Мама показывала нам, как важно нести ответственность за свои действия. И думать своими мозгами, а не чужими

Мама и папа твердили нам: учи языки. Но птичку за окном слушать было приятнее, чем нудный бубнеж учителей. Зато теперь мы часами готовы разбираться, чем Present Simple отличается от Present Perfect

Adolf Grey 40 минут назад Боюсь, со школьным английским/немецким/французским/нужное вставить сильно язык не выучишь - - Ответить

Любую цель можно достигнуть, если идти к ней маленькими шажками, — так утверждали мама и папа. А вот если действовать по принципу «хочу все и сейчас», придется расплачиваться

В детстве мама ругала нас, когда мы шли гулять на улицу без шапки. Приходилось идти на хитрости. А теперь мы еще и снуд или в теплый палантин закутаемся, лишь бы не заболеть

Мы втайне могли сидеть ночью с фонариком за книгой или допоздна играть в приставку. Родители же говорили, как важно высыпаться. Лишь повзрослев, мы начали ценить время сна

Родители наставляли: много есть сладкого — вредно для здоровья. И приучали нас есть здоровую пищу

Мама говорила нам, чтобы мы не гнались за модой, но мы были беспечны

FräuleinAlichen 1 час назад Да-да, скажите это волосам на ногах. Это так не работает, дорогие. Если брови у тебя от природы не густые, то не станут они гуще с возрастом, выдергивай ьыих или нет. - - Ответить

Все эти сковородки и кастрюли, которые надо было мыть, вызывали тоску. А теперь мы поняли, что если не тянуть с делами по дому, то справляться с ними будет легче

Родители объясняли, как важно говорить «нет» и отстаивать личные границы. Но оказалось, что научиться этому не так уж и легко.

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«Первый блин — комом», — говорили родители, когда мы хотели бросить начатое дело на полпути, так как ничего не выходило. Так они учили нас настойчивости и умению преодолевать препятствия

И родители, и учителя в школе твердили нам, как важно сидеть ровно. Но в детстве мы не думали ни о последствиях для здоровья, ни для внешнего вида

Родители учили нас быть стойкими перед ударами судьбы. Но при этом не забывать подстилать себе соломинку на всякий случай

Когда мы заливались слезами, переживая незаслуженную обиду, мама всегда нас ободряла. И теперь эгоистичных и бесчувственных людей мы стараемся обходить стороной