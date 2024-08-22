15+ ностальгических вещей, настоящую ценность которых поймут только те, кому за тридцаточку
У некоторых из нас до сих пор в гараже или на балконе лежат какие-нибудь вещи, которые просто не поднимается рука выбросить. Казалось бы, эпоха ушла, и они превратились в ненужный хлам. Однако для многих — это настоящее богатство, глядя на которое сердце сжимается, и накатывает тоска.
А в конце статьи вы узнаете, что даже у сильных мужчин, которые не умеют проявлять эмоции, могут выступить слезы.
«Фотография моих сокровищ ждала своего часа»
«Обожаю эту игру, но сколько же батареек я заменил»
«Вот такой будильник я встретил в отеле»
«Нашел свое фото, сделанное в конце 1990-х. Ручка все еще у меня»
Кстати, посмотрите еще на подборку старых вещей, которые одни без раздумий выкинули бы на помойку, а другие используют годами.
«Контейнер для дискет»
«Нашел свой старый iPod»
Отрывная жвачка в виде ленты
Лазерная указка. У кого было больше насадок, тот считался крутым
«Не удержался и купил через интернет. Дети не оценили, а я сижу и брынькаю»
Моя дочь тоже не поняла, а я вспоминаю, как лет 25 назад мы соревнования устраивали, чья пружинка дальше по лестнице спустится
«Три легенды из 2000-х»
А некоторые вещи даже до сих пор верой и правдой служат нашим читателям.
«Спальня брата в старом доме нашей бабушки»
«Сегодня позвонила мама и попросила забрать мою коробку, а иначе выбросит на помойку»
«Поехала. Забрала. Дочь сказала, что все убогое, а для меня — сокровище!»
«Давно мечтал купить приставку из детства. Сегодня сходил на почту. Так выглядит счастье мальчика Паши в 34 годика»
Флешбек разблокирован. "Блок уже горячий - выключай'. "Кинескоп посадишь - выключай". "Не мотай электричество - выключай".
Мы взвешивали все вокруг
Обычные разновесы к лабораторным весам. Где-то до сих пор ими пользуются
«Вот что нашлось во время уборки»
«Дисковый телефон (1943-1974 гг.)»
- Да я до сих пор им пользуюсь дома. © Diabolus1999 / Reddit
«Некоторые свои вещи я просто отдал бы для музея прошедшей эпохи. Но с чем-то не готов расстаться»
Оооо, вот. Я купила полароид с рук, новый, но давнишнего производства. Еле, еле нашла две пачки для фото, в Минске 🤣. Попробывали пофоткаться. Все в тумане 🦝
«Вот что нашел во время уборки в гараже. Уже и не вспомню, что заставило меня тогда бросить начатую сборку. Может быть, большая радость, а может быть печаль»
Сейчас такие тоже продаются, уже присматриваюсь, но, боюсь, играть будет муж, а не дочь)))
Бонус: Иногда даже самые ненужные вещи оказываются дороже всего на свете
- Мама попросила нас с мужем выкинуть весь хлам у нее с балкона и сказала: «Буду делать ремонт. Если что-то нужно, то забирайте». Начали потихоньку выносить. И тут смотрю, а у мужа глаза на мокром месте, руки опустил и не шевелится. Впервые его таким вижу! Подхожу ближе, а он в руках держит маленькую потрепанную машинку. Говорит, что точно такую же ему подарил в детстве дедушка перед смертью. А спустя много лет она куда-то потерялась, и он очень расстроился. А сейчас увидел и заревел как ребенок. Забрал себе.
К сожалению, новое поколение даже не догадывается, для чего нужны были некоторые вещи и почему они так дороги для нас. А при виде некоторых из них даже у самых стойких взрослых наворачиваются слезы ностальгии.
Комментарии
Вот самая любимая игра в детстве! Если не считать "Казаки-разбойники", " Вышибалы", "Картошка", классики, резиночки🤗
Это про наше поколение, родившихся в девяностых но хотевшее назад в ссср🤣
Никогда не забуду радость от своего первого телефона - Sony Ericsson T100. Даже спустя столько лет модель помню 😅😅 Это был 2002 год, было 8 лет, 3 класс, и ни одному последнему айфону я не радовалась так сильно, как тогда тому телефончику)))