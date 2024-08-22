15+ ностальгических вещей, настоящую ценность которых поймут только те, кому за тридцаточку

У некоторых из нас до сих пор в гараже или на балконе лежат какие-нибудь вещи, которые просто не поднимается рука выбросить. Казалось бы, эпоха ушла, и они превратились в ненужный хлам. Однако для многих — это настоящее богатство, глядя на которое сердце сжимается, и накатывает тоска.

А в конце статьи вы узнаете, что даже у сильных мужчин, которые не умеют проявлять эмоции, могут выступить слезы.

«Фотография моих сокровищ ждала своего часа»

«Обожаю эту игру, но сколько же батареек я заменил»

«Вот такой будильник я встретил в отеле»

«Нашел свое фото, сделанное в конце 1990-х. Ручка все еще у меня»

Кстати, посмотрите еще на подборку старых вещей, которые одни без раздумий выкинули бы на помойку, а другие используют годами.

«Контейнер для дискет»

«Нашел свой старый iPod»

Отрывная жвачка в виде ленты

Лазерная указка. У кого было больше насадок, тот считался крутым

«Не удержался и купил через интернет. Дети не оценили, а я сижу и брынькаю»

© gluber / Pikabu Morgana 2 часа назад Моя дочь тоже не поняла, а я вспоминаю, как лет 25 назад мы соревнования устраивали, чья пружинка дальше по лестнице спустится - - Ответить

«Три легенды из 2000-х»

А некоторые вещи даже до сих пор верой и правдой служат нашим читателям.

«Спальня брата в старом доме нашей бабушки»

«Сегодня позвонила мама и попросила забрать мою коробку, а иначе выбросит на помойку»

«Поехала. Забрала. Дочь сказала, что все убогое, а для меня — сокровище!»

«Давно мечтал купить приставку из детства. Сегодня сходил на почту. Так выглядит счастье мальчика Паши в 34 годика»

Мы взвешивали все вокруг

«Вот что нашлось во время уборки»

«Дисковый телефон (1943-1974 гг.)»

Да я до сих пор им пользуюсь дома. © Diabolus1999 / Reddit

«Некоторые свои вещи я просто отдал бы для музея прошедшей эпохи. Но с чем-то не готов расстаться»

«Вот что нашел во время уборки в гараже. Уже и не вспомню, что заставило меня тогда бросить начатую сборку. Может быть, большая радость, а может быть печаль»

Бонус: Иногда даже самые ненужные вещи оказываются дороже всего на свете

Мама попросила нас с мужем выкинуть весь хлам у нее с балкона и сказала: «Буду делать ремонт. Если что-то нужно, то забирайте». Начали потихоньку выносить. И тут смотрю, а у мужа глаза на мокром месте, руки опустил и не шевелится. Впервые его таким вижу! Подхожу ближе, а он в руках держит маленькую потрепанную машинку. Говорит, что точно такую же ему подарил в детстве дедушка перед смертью. А спустя много лет она куда-то потерялась, и он очень расстроился. А сейчас увидел и заревел как ребенок. Забрал себе.