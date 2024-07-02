15+ фото мужчин из прошлого столетия, от которых просто не отвести глаз

Каждая эпоха хороша по-своему. Мы решили убедиться в этом на примере и достали фотографии дедушек и прадедушек в их молодые годы. Только взгляните на эти завораживающие лица!

«Дедушка моей жены просто невероятный красавчик»

«Мой прадедушка в 18 лет. Эту фотографию он отправил в газету, чтобы представить себя обществу. А уже через год он женился, и потом у них родилось 12 детей»

«На фото мой дедушка в 1941 году. Сейчас ему 101, и он такой же роковой красавчик, по крайней мере, так говорят мои друзья»

«Это мой биологический дедушка в 70-е. Жаль, что я его совсем не знала»

«Дедушка раздает стиль в 1929-м»

«То странное чувство, когда понимаешь, что твой прадедушка был настоящим красавчиком»

«Мой дедушка похож на Тома Холланда»

Не в обиду Тому Холланду, но я думаю, что твой дедушка красивее. © Working-Finger3500 / Reddit

«Мой прадед Магнус, 1912 год»

«Дедушка в расцвете сил, 60-е годы»

«Мой прадедушка. Фотография сделана в середине 40-х годов»

«Мой прадед в 20 лет, 1936 год»

«Фотография сделана в 1955 году. Здесь моему дедушке примерно 22 года»

«Мой прадедушка»

«Дедушка во времена, когда он играл за Oklahoma Sooners»

«У меня был самый очаровательный дедушка»

«Мой прадед в 1938 году»

«Мой дедушка в 40-х годах»

«Мой дедушка в 1952 году»

«Мой дедушка в летной школе в 1956 году»

«Мой прадедушка»