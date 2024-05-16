16+ доказательств того, что генетика творит чудеса, какие Хогвартсу и не снились

Никогда нельзя знать заранее, какой именно сюрприз преподнесут тебе гены. Это может быть высокий рост или симметричные черты лица, а может и что-то необычное. Например, уж очень гибкие суставы или необычные глаза. Возможно, практического применения у такого «подарка» нет, зато им можно удивлять всех знакомых и людей в интернете.

«У меня и у моего сына на левой ладошке одинаковая прямая линия»

«Мои довольно волосатые ноги»

«Я могу вот так соединить мизинец и большой палец»

«У меня колобома и все 3 типа гетерохромии радужки»

Колобома — это дефект глаза, при котором отсутствуют или имеют неправильную форму некоторые структуры глаза. Существует всего три типа гетерохромии: Полная. В этом случае радужки двух глаз полностью отличаются.

Частичная. В этом случае по цвету отличается только какой-то сектор одного из глаз.

Центральная. В этом случае цвет радужки отличается именно на границе со зрачком (прим. ADME).

«Во как я умею делать рукой»

«Я встретил леди, у которой, кажется, самая объемная прическа в мире»

Вы только посмотрите, какая разница в длине у кудрявых и прямых прядей

«У меня на ноге пятно с аномальным количеством волос»

«У нас с мамой абсолютно одинаковые руки»

«У меня посреди лба растет один длиннющий волос»

«Часто люди говорят, что у меня в глазах цветы»

«Побрил голову и обнаружил на ней странные полоски»

© thatdocman / Reddit shanghai48 20 минут назад А это не просто остатки волос, оставшиеся по краям от насадки на триммер? Позвать кого-то, чтобы помог голову побрить аккуратно, и не будет никаких полосок - - Ответить

«Иногда мои части тела спонтанно опухают. Слева нормальная рука, а вот что стало с правой»

«Из-за особенностей организма мои ноги всегда выглядят так»

«Вы только гляньте, какие родинки у моей дочери»

Она будто упала со звезды! © Mckennymubu / Reddit



«Когда я сжимаю рот моего парня, создается впечатление будто у него 2 пары губ»

«Когда меня спрашивают, какой у меня цвет глаз, я не знаю, что ответить»