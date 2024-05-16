16+ доказательств того, что генетика творит чудеса, какие Хогвартсу и не снились
Никогда нельзя знать заранее, какой именно сюрприз преподнесут тебе гены. Это может быть высокий рост или симметричные черты лица, а может и что-то необычное. Например, уж очень гибкие суставы или необычные глаза. Возможно, практического применения у такого «подарка» нет, зато им можно удивлять всех знакомых и людей в интернете.
«У меня и у моего сына на левой ладошке одинаковая прямая линия»
«Мои довольно волосатые ноги»
«Я могу вот так соединить мизинец и большой палец»
«У меня колобома и все 3 типа гетерохромии радужки»
Колобома — это дефект глаза, при котором отсутствуют или имеют неправильную форму некоторые структуры глаза.
Существует всего три типа гетерохромии:
- Полная. В этом случае радужки двух глаз полностью отличаются.
- Частичная. В этом случае по цвету отличается только какой-то сектор одного из глаз.
- Центральная. В этом случае цвет радужки отличается именно на границе со зрачком (прим. ADME).
«Во как я умею делать рукой»
«Я встретил леди, у которой, кажется, самая объемная прическа в мире»
На реддите ее имя написали: Thunder Walker. Колоритная дама, занимается выращиванием травы. Не газонной.
Вы только посмотрите, какая разница в длине у кудрявых и прямых прядей
Накрученные и кудрявые пряди разные вещи.а тут вряд ли натуральные кудряшки
«У меня на ноге пятно с аномальным количеством волос»
«У нас с мамой абсолютно одинаковые руки»
«У меня посреди лба растет один длиннющий волос»
«Часто люди говорят, что у меня в глазах цветы»
«Побрил голову и обнаружил на ней странные полоски»
А это не просто остатки волос, оставшиеся по краям от насадки на триммер? Позвать кого-то, чтобы помог голову побрить аккуратно, и не будет никаких полосок
«Иногда мои части тела спонтанно опухают. Слева нормальная рука, а вот что стало с правой»
«Из-за особенностей организма мои ноги всегда выглядят так»
«Вы только гляньте, какие родинки у моей дочери»
- Она будто упала со звезды! © Mckennymubu / Reddit
«Когда я сжимаю рот моего парня, создается впечатление будто у него 2 пары губ»
Интересно, что еще она ему сжимает на камеру? И потом удивляется)
«Когда меня спрашивают, какой у меня цвет глаз, я не знаю, что ответить»
- Лед и пламя? © Super-Ad7955 / Reddit
Генетика — удивительная наука. Иногда она выкидывает такие фокусы, что иллюзионисты обзавидуются.
Комментарии
Такие отеки, как на фото, где рука типа опухшая - это явные проблемы с организмом, это обследовать и лечить надо, а не «особенностями физиологии» хвастаться.