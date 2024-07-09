Про погоню, помню, тоже было, давно. Возвращались с подружкой и двумя парнями после свадьбы. Время 3 часа ночи. Ни такси, ни машин. Мобильников тогда у нас не было. Остановили огромный грузовик, втиснулись вчетвером в кабину водителя. Мы с подругой сидим на коленях у парней, все поддатые,весёлые. Вдруг у обочины дорожный патруль даёт сигнал остановиться. Наш водитель жмёт по газам, и мы мчимся в грузовике на всей скорости, а за нами патрульная машина. На развилке наш грузовик резко свернул на проселочную дорогу. Нас трясло в кабине, как дрова. Но всё таки, оторвались от патруля. Видимо, они не захотели гробить машину на колдобинах. А мы вылезли из грузовика, как из барабана стиралки. Парни заплатили водителю и пошли провожать нас домой. Хорошо, что это было уже недалеко. Вот так весело доехали.
16 историй о девичниках, которые запомнились людям больше, чем свадьба
Свадьба — запоминающееся событие, к которому некоторые люди готовятся годами. Но порой после девичника остается не меньше воспоминаний.
- Подруга выходила замуж. За неделю до свадьбы жених и невеста решили провести девичник и мальчишник, не говоря друг другу о том, где и когда все будет. Подруга и ее парень очень разные, сразу было понятно, что одно и то же место не выберут. И вот день икс. Мы, девочки, собрались и поехали в какой-то элитный отельно-ресторанный комплекс за городом — арендовали там лакшери беседку. Подруга объяснила: «Вова (ее жених) вечно какой-то движ устраивает, хочу в тишине на природе побыть. Заодно от его дурацкого футбола отдохну». Ну сидим, все замечательно, только в соседней беседке какая-то компания шумит. Но не очень близко к нам — нормально. Болтаем мы, и тут из той беседки раздается громогласное коллективное: «Го-о-о-л!!!» Подруга аж побледнела: «Что-то слышу знакомый голос». Да, ту беседку арендовал ее жених, там был мальчишник.
- Мы договорились одеться в стиле old money и пойти играть в «Мафию» в ресторан, где проводят такие мероприятия. Оделись все роскошно, да вот только подружка невесты, которая бронировала игру, перепутала даты, и мы приперлись на неделю раньше: игры нет, а в ресторане вообще свадьбу кто-то играет, столиков свободных нет. Но делать нечего, надо тусить. Район, где был тот ресторан, промышленный: гаражи, недостройки, шиномонтажи, кучи щебня повсюду. И вот мы, такие красивые, в платьях винтажных, сидим на картоночках под зданием с табличкой «Развал-схождение» и едим пиццу, которую привез курьер. Офигели все: и курьер, и мужики-рабочие, которые там были повсюду. Но классно посидели.
- 2012 год, девичник в ночном клубе. В разгар ночи одна из подруг прибегает с бумажкой в руке. Говорит, что весь вечер к ней клеился мужик, а она не хотела знакомиться. Он сунул ей что-то в руку и исчез. Оказалось, это 5 тысяч — приличная сумма по тем временам. Подруга его искала, но он будто испарился. Когда мы поехали домой на такси, за нами погналась машина с тем мужиком. Таксист с удовольствием участвовал в погоне, оторвался, заехал в подворотню и погасил фары. Машина проехала мимо. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Двоюродная сестра попросила меня сделать дизайн приглашений на ее девичник. В них нужно было прописать дресс-код мероприятия: любой цвет, кроме черного. Невеста сшила на заказ шикарный черный наряд и хотела быть единственной, кто носит этот цвет. Но есть у нас одна родственница — королева драмы. Мы знали, что если попросить ее не надевать черное на девичник, она именно так и заявится. Мы придумали коварный план: я распечатала приглашения, в которых гостей просили не надевать черное. И одно особое приглашение с просьбой не надевать розовое — специально для этой родственницы. Девичник. Та самая дамочка заявляется в струящемся розовом платье Барби. Когда она увидела хозяйку вечера в черном, ее самодовольная улыбка сменилась растерянностью. Я даже поймала гостью на том, как она перепроверяла текст приглашения. В итоге большую часть ночи она провела, избегая невесты. © Пикабу / VK
- Я не ожидала, что у нас будет какой-то девичник. Запланировала обычный день в SPA с пятью самыми близкими подругами. Решили остановиться в отеле рядом, чтобы начать процедуры с утра. Я и не подозревала, что подружки устроили мне сюрприз! Номер отеля был заполнен воздушными шарами и украшениями. Девочки принесли напитки, пиццу, игры и многое другое! В отеле был бассейн, так что мы все тусовались еще и там. Это был самый потрясающий девичник, который я могла себе представить! © Unknown Author / Reddit
- Больше сего мне понравился один скромный, но классный девичник. Мы сходили на массаж по скидке, зашли в японский ресторанчик и потанцевали. Еще играли: нужно было выполнять задания, например, найти и cфотографировать парня, который соответствует каким-то критериям. Например, Козерог по гороскопу или покажет фото своей кошки (невеста — любительница кошек). Было весело. © margogogo / Reddit
- Подруги устроили девичник. У нас был квест по городу, а конечной точкой был кинозал: на большом экране показывали видео, в котором все мои бывшие парни и поклонники поздравляют меня с замужеством. Обожаю своих подруг. © Карамель / VK
- У меня есть знакомая, она собиралась выйти замуж летом. Собрали родственников, сняли кафе, все дела. Очень большая любовь, жених — золото. Перед самой свадьбой был девичник, ночевали в отеле. С утра, когда должны были начаться сборы невесты, она заявила, что замуж выходить не собирается, потому что: «На новом месте приснись жених невесте, а мне не приснился. Значит, не судьба!» Свадьба так и не состоялась. Все в шоке. © ПОЗОР / VK
"видео, в котором все мои бывшие парни и поклонники поздравляют меня с замужеством."
Просто треш какой-то ... А интересно , бывшие парни не советовали жениху что нибудь типа : - А ещё она любит , когда ты подходишь сзади и ....
- Был девичник у одной из подруг, там был нереально крутой фотограф. Обошелся он нам в очень приличную сумму, поэтому мы решили выжать из него максимум. Он делал обычные праздничные фото, но еще мы попросили сфоткать нас на паспорт, визу и другие документы. Мы это придумали заранее, поэтому пришли все без яркого макияжа и причесок. Кажется, это лучшая моя идея за всю жизнь, потому что фотки действительно крутые вышли! © Карамель / VK
- Безумно люблю своего молодого человека. Через 3 дня свадьба. Пышная такая свадьба на 90 человек. Вчера был девичник. Ходили с подружками в сауну. На мокром полу я упала и сломала ногу в двух местах. Поехали в травматологию — на ступеньках споткнулась, упала и сломала запястье на правой руке. До этого ни разу в жизни себе ничего не ломала. Да, быть невестой-мумией — это именно то, о чем я мечтала © Карамель / VK
- Подруга пригласила меня на свадьбу. Прямо в приглашении указала, что с меня 10 тыс. на платье подружки невесты, 5 тыс. на макияж, 4 тыс. на девичник. Еще приложила список желаемых подарков, где ничего дешевле комплекта постельного белья за 3 тыс. нет. Сижу и думаю, что делать. © Подслушано / Ideer
- Есть у меня подруга, которая любит сливаться в последний момент. Собрались в другой город на концерт — ее внезапно пригласил на свидание мужчина мечты. Договорились участвовать в велотуре — беда с малознакомым родственником. Пригласила на день рождения в кафе — резко заболела. Вскоре после этого она обычно как ни в чем ни бывало звонила, общалась. В последний раз мы организовывали общей подруге девичник. В назначенное время моя непутевая подруга не явилась, хотя должна была привезти шарики и сценарий мероприятия. Звоню ей. В ответ: «Прости, у меня не получится приехать. Не знаю почему, потом придумаю». © Подслушано / Ideer
От парня, который перевел часы, надо бы держаться подальше, а не смеяться
- За день до того, как я должна была уезжать на девичник к подруге, мой парень набрал для меня ванну, приготовил ужин, сделал массаж. Усыплял мое внимание, как мог. Пока я нежилась в ванной, он перевел часы на 3 часа назад, и я опоздала на поезд. После этого сказал: «Я люблю тебя и не отпущу никуда. Лучше я сам станцую для тебя, а то знаю я ваши девичники!» Я долго смеялась. © Подслушано / Ideer
- Пришла к одногруппнице на девичник в кафе. Спрашиваю ее подругу, которая сидела грустная: «Как твои дела? Что-то случилось?» Она начинает картинно рыдать, а на меня все бросились наезжать, мол, я бестактная. Оказывается, месяц назад ее бросил парень. И я должна была отследить, что она удалила все фотографии с ним в социальных сетях. © Подслушано / Ideer
- Мы устроили своей подруге девичник, у нас были яркие образы: фиолетовые парики, дерзкий мейк. В городе ловили много взглядов, люди с нами фотографировались, выкрикивали что-то. Но больше всего запомнилась пара с ребенком, мальчиком лет трех. Они попросили фото с предлогом, что у них есть хобби — они коллекционируют фотки сына с необычными людьми. © Подслушано / Ideer
- Сидели на девичнике у подруги в ресторане. Спустя 10 минут на меня подписывается официант, обслуживающий наш столик. Понаставил лайков и комментариев. Рассказала подруге, а она выдает: «Напиши, пусть принесет тархун, по-братски. Пить очень хочется!» © Подслушано / Ideer
Иногда из-за затянувшихся девичников и мальчишников приходится откладывать саму свадьбу. Одна пара перенесла это мероприятие на целых 20 лет.
Комментарии
"Пока я нежилась в ванной, он перевел часы на 3 часа назад, и я опоздала на поезд. После этого сказал: «Я люблю тебя и не отпущу никуда. Лучше я сам станцую для тебя, а то знаю я ваши девичники!» Я долго смеялась."
Да не смеяться надо, а бежать, роняя тапки. Это не звоночек даже, это целый набат.
Парень, который часы перевел, - это не мило. Это что-то нездоровое, на мой взгляд.
Будущий муж не пустил к подруге на девичник,а значит не доверяет + хочет контроля и оградить ее от друзей,а она смеётся. А ведь именно с таких "шуток" все и начинается. Девушки(да и парни тоже) получше приглядывайтесь к подобным красным флагам,в будущем это может спасти вас от абьюзивных отношений. Впрочем,дело каждого🤔
Часы перевел) прям как в Аленьком цветочке)) Я, когда иду в ванну и даже в туалет, беру телефон с собой) фиг там он бы часы перевел. Про остальные аспекты этой истории согласны с предыдущими комментами - беги, дурочка!
Читаю все эти истории про девичники и думаю - многое ли я потеряла, если у меня не было ни одного?