16 историй о девичниках, которые запомнились людям больше, чем свадьба

Про погоню, помню, тоже было, давно. Возвращались с подружкой и двумя парнями после свадьбы. Время 3 часа ночи. Ни такси, ни машин. Мобильников тогда у нас не было. Остановили огромный грузовик, втиснулись вчетвером в кабину водителя. Мы с подругой сидим на коленях у парней, все поддатые,весёлые. Вдруг у обочины дорожный патруль даёт сигнал остановиться. Наш водитель жмёт по газам, и мы мчимся в грузовике на всей скорости, а за нами патрульная машина. На развилке наш грузовик резко свернул на проселочную дорогу. Нас трясло в кабине, как дрова. Но всё таки, оторвались от патруля. Видимо, они не захотели гробить машину на колдобинах. А мы вылезли из грузовика, как из барабана стиралки. Парни заплатили водителю и пошли провожать нас домой. Хорошо, что это было уже недалеко. Вот так весело доехали.