15 человек, которым день рождения запомнился и без торта со свечками

Вот с серьгами странно, не стоит так обижать ребёнка, могла бы купить и подарить. Мы с дочкой ходили выбирали в её 6 лет, потому что я пообещал с ней пойти. Ребёнок ждал, даже что то там по дому делала, как было разрушить это ожидание