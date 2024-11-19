Шеф просто молодец, а вот от массажа в подарок я бы тоже не отказался
15 человек, которым день рождения запомнился и без торта со свечками
Истории
6 часов назад
Пожалуй, для каждого из нас день рождения стоит в календаре особняком, сколько бы лет нам не исполнялось. Этот день может быть радостным и грустным, монотонным и полным неожиданных подарков и поздравлений. Мы собрали истории людей о днях рождения, которые впору отдельным сборником успехов и провалов издавать.
- На мой день рождения свекры подарили мне солидную сумму, заявив: «Нет лучшего подарка, чем деньги». Я поблагодарила их, а муженек тут же воскликнул: «О-о-о, Наташенька, можно купить новые сковородки, ты ж говорила, что их обновить пора!» Не успела я рот открыть, как свекровь возмущенно вмешалась: «Ты с каких это пор строишь планы на ее деньги? Мы этот подарок преподнесли нашей невестке, а не вашей семье. Вот ей и решать, как их потратить. И я очень тебя прошу, Наташенька, не трать их на сковородки, иначе у кое-кого лопнет грыжа. Сковородки — это общее имущество и должны покупаться из семейного бюджета». Чуть не прослезилась от счастья, повезло мне с такими свекрами! © ПОДСЛУШАНО У НАРОДА / VK
- Купила в свой день рождения маффины и отнесла их на работу угостить коллег. А через 5 минут начальство сообщает, что я уволена: они сокращают расходы. Маффины я им оставила. © SadEggYolk / Reddit
- На день рождения мужчина вручил мне кредитку в красивом конверте с надписью: «Можешь понаглеть и купить себе все, что захочешь». И пинкод рядом. Встречаемся полгода, не живем вместе. Я поблагодарила, он сиял от гордости. Я размечталась о новых шмотках, сумочке, украшениях или крутых кроссах. А когда проверила баланс, там оказалось всего 5 тысяч! И это «купи все, что хочешь»? Щедрость зашкаливает! Так обидно стало. Решила вернуть карту, деньги не трогать. При встрече отдала, сказала, что ничего не выбрала на эту «огромную» сумму. И уехала. Он недоумевал, спрашивал, в чем дело. А сам не понимает? Лучше бы цветы подарил, приятнее было бы. Неужели сложно что-то самому купить? Или снять эти 5 тысяч и в конверт бумажкой положить? Не пойму его жест. Это подарок или насмешка? Мол, купи что хочешь, а я посмотрю, как ты будешь унижаться, выбирая на эти гроши. Как-то нехорошо вышло. Девочки, а вы бы как отреагировали на такой «щедрый» сюрприз? © ПОДСЛУШАНО У НАРОДА / VK
- Решили на работе подарить шефу на день рождения сертификат в магазин автозапчастей. И только бухгалтер воспротивилась и стала топить за набор инструментов. В итоге скинулись без нее. И вот вручаем ему сертификат, а она свой набор дарит. Шеф засмеялся и говорит: «Это вы так меня любите? Или просто не смогли найти общее решение, как обычно?» Мы, сцепив зубы, улыбнулись. Ну, зато она выделилась своим отдельным подарком. © Карамель / VK
- Я — третий ребенок в семье. Наша семья никогда не была особо зажиточной. Я маленькая очень любила докторскую колбасу. Люблю и сейчас, но в наши дни ею не удивишь, она в холодильнике постоянно. А тогда она покупалась, как правило, к празднику — для нарезки на праздничный стол, на оливье. И однажды родители спросили у меня, чего я хочу на день рождения. Я заказала большую палку докторской колбасы, условившись, что буду есть ее одна. Купили! Ела, сколько хотела! Но все равно привычка делиться победила меня, и я разрешила всем есть мою подарочную колбасу. © Pikabu / VK
- Звонит мне в мой день рождения подруга и говорит загадочным голосом: «Я к тебе сейчас заеду, ты же дома?» Я, мол, давай, жду, а сама думаю, вот молодец, решила меня лично поздравить и, наверное, подарок подарить! Она заходит и говорит так радостно: «Я только ненадолго, тут такое дело: у подруги днюха через два дня, ты можешь мне пару тысяч занять?» Я заняла ей деньги и ничего не сказала. Пока она не ушла, я поверить не могла, что это не шутка. © Подслушано / Ideer
- Устроилась на новую работу секретарем-референтом. Начальник адекватный, коллеги приятные, фирма недалеко от дома, в общем, живи и радуйся. А тут у меня день рождения наступил, принесла торт, фрукты, сидим, кофе пьем с «Наполеоном», болтаем, встает начальник и говорит: «Поели, попили, а теперь время подарков, это тебе от всех нас» и протягивает мне большой пакет, открываю, а там полуметровая фигурка дракона, сидящего на книгах и книга сказок об этих дивных созданиях. Прижимаю подарки к груди, от радости слов не нахожу, а они только улыбаются моему щенячьему восторгу. Как оказалось, наш начальник всегда так делает, старается заранее узнать, что человек любит, чтобы с подарком угодить, так как считает, что каждый презент должен быть сделан с душой, тогда и сотрудник будет более предан компании, зная, что его ценят. Думаю, что мы сработаемся. © Палата № 6 / VK
- Подруга пришла поздравить меня и смутила словами: «Ты только не пугайся. Мы сходили с мужем и сами все проверили». Загадочное начало. Оказалось, подарили они мне сертификат на тайский массаж. Салон держат тайки, что для нашего маленького городка удивительно. Мне еще никогда не дарили массаж, отличный подарок!
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- У племянницы был день рождения, 10 лет. За неделю она мне начала звонить каждый день и рассказывать, как она ждет этот день, что они пойдут с мамой в ювелирный магазин и выберут сережки. Настал день Х. Мама пошла одна в магазин и купила сережки, объяснив, что дочка все равно выберет какую-то фигню, а ей лучше знать. У ребенка истерика на полдня, хоть сережки ей и понравились. До слез было обидно за девочку. Мамы, не надо так. © Мамдаринка / VK
- Мне на 6 лет мама подарила полный пакет со стаканчиками мороженого. День рождения в январе. Ели всей улицей. Болели тоже. © PoleznyParazit / Pikabu
Вот с серьгами странно, не стоит так обижать ребёнка, могла бы купить и подарить. Мы с дочкой ходили выбирали в её 6 лет, потому что я пообещал с ней пойти. Ребёнок ждал, даже что то там по дому делала, как было разрушить это ожидание
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- Сын захотел свой день рождения праздновать на даче. Приглашенных 10 человек, а спальных мест — 5 штук. Пришлось что-то придумывать. В итоге получилось очень креативно: те, кому места не хватило, спали в спальных мешках в палатках, которые мы расставили по комнате. В каждой палатке был ночник, поэтому если смотреть извне, то палатки будто светились изнутри. Магическая атмосфера. Но самое обидное, что из-за этой красоты почти все хотели спать именно в палатках, а не на кроватях. © Мамдаринка / VK
- Подарила подруге Тане на день рождения набор для маникюра, да такой классный, что в салон можно не ходить. А недавно наша общая знакомая похвасталась, что Таня по дешевке его ей продала. Ох и обидно мне стало! Спрашиваю у Тани, как так-то? А она спокойненько заявляет: «Но у меня же времени нет, чтобы учиться тот маникюр делать! А деньги лишними не бывают». Для меня самое обидное, что она лицемерила: так радовалась, когда мой подарок распаковала. Вот зачем? Сразу бы и сказала, что я фигню подарила. © Карамель / VK
- Племяннику исполняется 5 лет. Кондитеру было написано: «И [поместите] большую пятерку куда-нибудь». В итоге они эти слова дословно написали на торте. Ржунимагу. © wil8can / Reddit
- Дело было в школе. Пришли ко мне одноклассники отмечать днюху. Стоим в длинном коридоре, играем мячом. Проходит мимо папа, зацепляется за что-то и роняет торт, который был сложен пирамидкой. Вместе с гостями идем в комнату, а родители собрали пирамидку и принесли торт нам. Ели все, потому что моя мама печет вкусно. И дома чисто. © Таня Черкашина / ADME
- Замужем 12 лет, сыну 10. Вчера у меня был день рождения. Муж встал с утра, зашел на кухню, чмокнул меня в щеку и сказал: «С днем рожденья!» Сел поесть, уехал на работу. Мы с сыном тоже позавтракали и поехали в школу и на работу. Коллеги устроили мне сюрприз, принесли шары, цветы. Мы пили чай с тортом. Так настроение мне подняли. Вечером я пришла с работы, муж вернулся раньше. Я принесла цветы, он спрашивает, мол, откуда. Отвечаю, что коллеги подарили. Говорю: «Хоть кто-то помнит». Он в ответ: «Ой, не начинай, ну хочешь, пошли куда-нибудь сходим».
Отказалась, и тут заходит сын и приносит мне большой красивый букет и конфеты. Я была в шоке! Спрашиваю, откуда они. Он говорит: «Я копил с карманных денег». До слез меня растрогал. Это так здорово, когда твой ребенок начинает тебе подарки делать! Я счастлива! © ПОДСЛУШАНО У НАРОДА / VK
У нас есть и другие подборки пользовательских историй и фото о днях рождения и неординарных подарках:
Комментарии
Уведомления
1. Уже было. 2. Вы думаете что второй раз эти маразмы вызовут не отвращение, а аплодисменты?
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