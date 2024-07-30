«Мы хотели как лучше». Почему я вышла из семейного чата и зажила спокойно

Современные реалии таковы, что часть нашей социальной, да и личной жизни перекочевала в виртуальное пространство. У большинства из нас есть несколько чатов для общения — рабочих, семейных или родительских. Никто не отрицает, что они по-своему полезны, но иногда от количества оповещений становится немного дурно — порой до такой степени, что рука сама собой тянется к кнопке «выйти из чата».

Я тоже не избежала всего этого чатового безумия — у меня двое детей, один ходит в первый класс, другой в садик, и к каждому из них «прикреплена» собственная болталка, где неугомонные мамочки обсуждают, кажется, все — от проблем со здоровьем у собственных чад до новогодних рецептов. Городок у нас небольшой, родители в обоих чатах практически одни и те же и, конечно же, все друг с другом знакомы. Я человек не очень общительный, и когда от этих оповещений у меня начал дергаться глаз, я отключила звук в обоих чатах, и теперь захожу только за тем, чтобы прочесть объявления, которые касаются непосредственно моих детей. Семейный чат у нас появился недавно. На день рождения мы с мужем подарили его матери современный телефон — она долго сопротивлялась этому «новшеству» и ходила со старым кнопочным. А потом от какой-то из своих подруг она узнала о существовании семейных «переговорных» и настояла на том, чтобы и наша семья создала свой собственный ведьмин круг. Честно признаться, я была не в восторге от этой идеи, но согласилась — свекровь живет в другом городе, часто болеет, и экстренный канал связи нам не помешает.

Сказать, что после этого разверзся портал в ад — ничего не сказать. К семейному чату свекровь подключила двух своих сестер и двух дочерей, которые живут с ней в одном городе. Все они, не в пример мне, довольно болтливые, и эта их черта, как оказалось, распространяется не только на реальное, но и на виртуальное общение. В чат посыпались рецепты, фотографии дальних и ближних родственников, вырвиглазные открыточки ко всевозможным праздникам — причем даже к тем, отношения к которым никто из нас не имеет. У свекрови проблемы со сном, поэтому послания могли приходить даже ночью, а под утро нередко накапливалась куча оповещений. Но это еще полбеды, а вот регулярные требования свекрови отправить в семейный чат фотки наших детей мне не нравятся категорически. Нет, я не из тех, кто прикрывает лица детей смайликами — ты либо постишь снимок ребенка, либо нет, однако мне не очень нравится, что вся многочисленная родня из чата оставляла комментарии под фотографиями. Да, никто не писал ничего плохого, но меня такое почему-то напрягает. И ладно бы, если бы муж с момента появления у матери телефона регулярно не снабжал ее фотками внуков — нет, ей хочется, чтобы все видели, какие, цитата, «красивые ребятишки получились у моего сына». Да-да, пошла я нафиг. С этим я, скрепя сердце, еще как-то смирилась: человек пожилой, будешь объяснять — обидится. Но однажды свекровь учудила и выложила в чат старую фотку сына в младенчестве и снимок внука в том же возрасте, чтобы показать насколько они похожи. И все бы ничего, но — сюрприз, сюрприз! — оба они были, мягко говоря, неодеты. Муж тогда буквально вышел из себя, и я еле удержала его от разговора с матерью, который явно бы не прошел спокойно. Я сама написала ей и попросила больше не выкладывать подобное, потому что это смущает ее сына и смутит моего, если он увидит это, когда подрастет. Она, конечно, возмущалась, дескать, «а что такое, это же детские фотографии», но в итоге пообещала больше не вываливать подобное на всеобщее обозрение.

Niki SS 1 час назад "Это у тебя в телефоне фото дочери, а у меня это фото - детская порнография " - не помню из какого фильма фраза - - Ответить

Однажды муж выложил в чат фотографии детей из веревочного парка. Дело было осенью, и конечно же, оба моих пацана были с ног до головы вымазаны грязью, которая попала и на их довольные мордашки. Что тут началось! И свекровь, и ее сестры, и ее дочери начали строчить сообщения в духе «как можно такое позволять детям, они же могли упасть в этом парке, разбить носы или вовсе покалечиться». И самое забавное: они обвинили меня в том, что я позволила детям пойти в опасное, по их словам, место. На мое возражение, что их повел туда отец, мне ответили «он мужчина, ничего не понимает, но ты же женщина, ты же мать!» Я была в бешенстве и, чтобы не наговорить чего-то, о чем пожалею, вышла из чата. Через пару дней мне позвонила свекровь и спросила, почему я ушла, да еще и по-английски. Я сказала, что не намерена терпеть подобные нравоучения ни от нее, ни уж тем более от ее родни. Она пыталась возразить, используя железобетонный, по ее мнению, аргумент из серии «мы хотели как лучше». «А получилось как всегда», — парировала я и добавила, что если уж я так нужна в чате, то вернусь, но если еще раз — то больше ни разу. Получив ее клятвенное обещание больше не заводить подобных разговоров, блудный сын в моем лице вернулся в чат.