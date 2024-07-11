16 человек, которые приключения на одно место находят даже в командировке

Жизнь — непредсказуемая штука. Никогда не знаешь, что может принести обычный, казалось бы, день. Даже просто отправившись в рабочую поездку, можно влипнуть в настоящее приключение. А каких только дел могут натворить домочадцы, пока вы отсутствуете дома, — это лишь небесам известно.

Еще неделю назад я был уверен, что я счастливый семьянин и дом у меня полная чаша. Но моя жена после 3 лет декрета стала худеть и считать калории с помощью специального приложения. Иногда показывала мне в телефоне свои достижения (сколько съела). А тут я приехал из командировки и вижу, что у жены в приложении вбито, будто вчера в 9 вечера она съела салат с креветками и дорогие устрицы. Решил спросить, не устраивала ли она посиделки с подругами. Невзначай поинтересовался, чем она вечером вчера занималась. Супруга сказала, что была дома с ребенком одна. Не хочу себя накручивать, она никогда меня не обманывала... © Подслушано / Ideer

Уезжал в командировку на рабочей машине. Свою решил оставить у матери около дома, чтобы не волноваться. На дворе была зима. Приехал через пару недель, а мать с гордостью говорит: «Я твою машину почистила ото льда (машина светло-голубая) и льдину сверху разбила. Она, правда, долго не давалась, но я ее лопатой сбила». Бегу к машине и понимаю, что льдиной оказался плавник на крыше. Машина новая, из салона. Месяца ей еще не было. Потом полгода с матерью не разговаривал. © Подслушано / Ideer

Уезжала в командировку на 3 месяца. Живу в курортном городе. Пригласила подругу с детьми пожить у меня это время, чтобы она присмотрела за моим котом. Подруга на удаленке, а у детей каникулы. Приезжаю, а мой дом разнесен: матрас в подтеках, плесень на кухне и в холодильнике, в бассейне битое стекло, дверца шкафа выдрана с корнями, стены разрисованы. Мой кот сбежал к соседям через месяц. Зашибись. © Подслушано / Ideer

«Отправляюсь в командировку на пушистом рейсе. Ощущение, будто оказался в другом измерении»

Отправили мою крестную в рабочую поездку в Китай на несколько месяцев. Там она очень сильно похудела, потому что просто не могла есть палочками. Все попытки научиться заканчивались провалом. Она покупала себе европейские приборы, но постоянно забывала их в номере или в ресторанах. Особенно мучилась с крутящимся столом — не успевала подцепить палочками еду из общих тарелок.

Мой парень постоянно в командировках. Когда он уезжает, мне приходится управлять нашим небольшим бизнесом одной, хотя у меня есть и основанная работа. А еще собакой заниматься надо. Мне очень одиноко. И вот у него появилась новая коллега, он на нее вечно жаловался. Я не придавала этому значения, пока он не уехал в очередную командировку. Вечером, когда любимый должен был уже быть в номере, я несколько раз позвонила ему, но абонент «был не абонент». В итоге выяснилось, что он ужинал с той самой коллегой, которая заселилась в тот же отель. Мне все это показалось странным, ведь он всегда спокойно говорит, с кем и куда идет. И на звонки быстро отвечает. Оправдался потом тем, что коллега, мол, приехала позже, а он вообще не знал, что она там тоже будет. Я решила поиграть в Шерлока и нашла соцсети этой девушки. Угадайте, кто опубликовал фотографию «милого подарка» на день рождения от коллеги? Это была вещь нашего с ним бренда, мы такое без ведома друг друга никому не дарим. Устроила ему допрос. Говорит, что у коллеги была днюха. Но с чего бы ему дарить что-то дамочке, которую он видел пару раз в жизни? Что-то тут не так... © Unknown author / Reddit

«Уехала по работе на 2 дня. В этот раз чувство вины очень сильное. Скучаю по своей малышке, но не так сильно, как она по мне»

Поехали на конференцию с коллегой. Должны были выступать там спикерами. Начальник тоже был с нами. За день все нервы истрепал. Отдохнуть не давал и подготовиться нормально тоже. Мы злые сидели весь вечер, а он с довольным лицом ходил, прекрасно зная, что уже нас довел. На следующее утро встречаемся на завтраке, а начальник весь бледный и поникший. Ни с кем не разговаривал целый день, потом вообще рано спать ушел. Не могли понять, что случилось. Оказалось, что вчера в его номере прорвало трубу. Он всю ночь не спал и пытался остановить воду, потому что стеснялся позвонить на ресепшен. Ржали всей конторой.

История моей подруги. Она замужем, есть дочь. Как-то муж отправился в другой город в командировку. В какой-то момент дочка начала плакать, успокаиваться не хотела никак. И почему-то била по своему игрушечному телефону. Тут подруга решила позвонить мужу. Оказалось, очень удачно. Он как раз заснул за рулем и чуть не попал в аварию. После звонка девочка успокоилась. И как после этого не верить в связь между ребенком и отцом? © Палата № 6 / Telegram

Заметила, что еда из холодильника пропадает. Все гнала на мужа, что он ночью подъедает, пока сегодня случайно не услышала, как ночью открывается холодильник. Все бы ничего, но муж в командировке! Оказалось, наш кот научился открывать холодильник и тихо ворует оттуда еду. Как такое вообще возможно? © Палата № 6 / Telegram

«Был в командировке и встретил Шакила»

Я очень люблю свои домашние растения. У меня их много, даже привозила черенки из разных стран. Муж всегда посмеивался над тем, что я с ними разговариваю, обнимаю их и шлю им воздушные поцелуи. Как-то уехала в командировку на 2 недели. По возвращению пошла в душ. Позже выхожу и вижу, как муж стоит над одним из моих кустов с пульверизатором и воркует: «Ну давай, братан, держи лист нормально, а то мама решит, что я за вами не ухаживал, и будет злая». © Палата № 6 / Telegram

Поехала подруга в командировку в Италию. Это была ее первая поездка за границу, поэтому она очень осторожничала и всего боялась. Лишний раз из номера не высовывалась. На третий день ей позвонили — подруга не поняла, что от нее хотят, и повесила трубку. Но телефон настойчиво продолжал звонить. Она на стрессе, ничего не понимает. Вдруг к ней кто-то начинает в дверь громко стучать и кричать. Она себе всякого напридумывала, уже чуть ли не в обмороке. Оказалось, что отель нашел переводчика и отправил его к ней в номер, чтобы тот пришел и объяснил, что горничные хотят убраться в комнате, но не могут, ведь она оттуда не выходит.

«Радости отцовства. Нашел вот такой подарочек от сына в чемодане, когда был в командировке»

«Дорогой папа, слоненок в твоем распоряжении. Доброе утро. Спокойной ночи. Сладких снов. Я люблю тебя до луны и обратно. Купи мне сувенир! :) С любовью, твой сынуля»

В командировке познакомилась с парнем. Общение переросло в отношения. Через год узнала от общих друзей, что у него жена и ребенок. Закатила скандал. Сказал, что не живет с семьей давно. Поверила. Естественно, он мне соврал. Так эти же друзья рассказали все его супруге, а он взял и обвинил во всем меня. И от его друзей посыпались угрозы в мой адрес. Очень интересно все сложилось! Мужик изменяет, а виновата я. В следующий раз буду проверять у кавалера паспорт. © Подслушано / Ideer

Нахожусь на 8 месяце беременности. Муж в командировке. Заметила, что мы с ним можем ругаться и мило общаться одновременно. Полмесяца общаемся в разных мессенджерах одновременно. В одном чате утром пишу: «Ты меня не любишь!», — ругаюсь с ним и обижаюсь. А в другом мессенджере отправляю сообщение: «Доброе утро, любимый», — и мы там воркуем. При этом успеваю за пару минут и расстроиться и обрадоваться. Гормоны играют. Тяжело ему со мной. © Палата № 6 / Telegram