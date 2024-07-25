14 человек, чьи родители иногда так чудят, что мама не горюй

Никак, если за собакой не усмотрела, то ребёнка доверять нельзя. Моя мама тоже так раз учудила. Оставила ей кота на пару дней, вроде всё объяснила: сухой корм, влажный корм, вкусняшки. Приезжаю, у него не сухой корм, а вкусняшки насыпаны. Я её спрашиваю, что за фигня. Ой, ну я хотела, чтобы вкусняшки закончились. Хотя она прекрасно знает, что больше 20 штук в день нельзя давать. Кот был на голодной пайке два дня. Дура, больше слов нет. Ни кота, ни ребёнка я ей не буду доверять.