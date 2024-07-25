Никак, если за собакой не усмотрела, то ребёнка доверять нельзя. Моя мама тоже так раз учудила. Оставила ей кота на пару дней, вроде всё объяснила: сухой корм, влажный корм, вкусняшки. Приезжаю, у него не сухой корм, а вкусняшки насыпаны. Я её спрашиваю, что за фигня. Ой, ну я хотела, чтобы вкусняшки закончились. Хотя она прекрасно знает, что больше 20 штук в день нельзя давать. Кот был на голодной пайке два дня. Дура, больше слов нет. Ни кота, ни ребёнка я ей не буду доверять.
14 человек, чьи родители иногда так чудят, что мама не горюй
Как известно, близких не выбирают. И иногда они ведут себя, мягко говоря, странно — чего только стоит пожилая мать, которая переклеивает у дочери обои на кухне, пока той нет дома. Самое важное при общении с родителями «с чудинкой» — сохранять чувство юмора и не поддаваться на провокации. Надеемся, героям сегодняшней статьи это удается.
- Моей подруге мать запрещает со мной общаться и ехать в Европу (а мы уже билеты купили). Сначала сама подруга позвонила, потом — ее мать. Якобы я аферистка и хочу пустить по наклонной ее доверчивую дочь. А иначе с чего бы мне, коварной одинокой женщине, общаться с юной девушкой, которая на целых пять лет моложе. Оказывается, она читает все сообщения и соцсети своей дочери и четко контролирует все общение, а я там ей пишу: «В отпуске мужиков себе найдем». Все бы ничего, но подруге 35 лет. © Подслушано / Ideer
- Когда я был маленьким, моя мама резко пресекала попытки бабушек и дедушек незаметно сунуть мне деньги: «Нечего баловать, зубы себе испортит». И угадайте, кто был застукан за попыткой дать моей дочке тысячу! А на мое возмущение она ответила: «Да что в этом такого?» © Seledkapodvatoy / Pikabu
- Чувствую себя плохой, но я не хочу доверять дочь своей маме. Я беременна, на 8 месяце. Беременность долгожданная, выстраданная. Все проходит хорошо. Решила переклеить обои и попросила маму взять на один день собаку. Пес после операции, со швами и в воротнике, чтобы не трогал рану. С утра обработала швы, привезла его маме, сказала ни в коем случае не снимать воротник. Вечером приезжаю, а собака без воротника, на ноге пластырь. Смотрю, а швы разошлись — намокли под повязкой. Спросила, зачем — «Ну ему же неудобно в воротнике!» Ага, спасибо, мам, зато сейчас очень удобно. Вот и как ей доверить ребенка? Она вроде бабушка, хочет внучку нянчить. А я уже представляю эти последствия. © Мамдаринка / VK
- В нашей семье всегда был какой-то кошмар: отец постоянно орал, мать рыдала, все хлопали дверьми и швыряли вещи на пол. «Господи, — думала я, — мой отец — худший человек на свете! Когда мама с ним разведется?» Так вот, 20 лет спустя я хочу сказать, что мой отец просто ангел. Честное слово, я не встречала более мерзкого человека, чем моя мать, искусно доводящая окружающих до белого каления и прикидывающаяся жертвой. В итоге я сдалась и просто оборвала с ней связь. С отцом общаемся. Нормальный мужик. © Подслушано / Ideer
- Звонит мама на днях, все говорит-говорит про дачу да про собаку, и вдруг выдает: «А дома-то у нас разруха!» Я не поняла, переспросила. «Разруха! — говорит, — Убираться некому!» Три месяца как я живу отдельно. Оказалось, что еда, стирка и чистая квартира шли в комплекте с дочерью. © VitaVerba / Pikabu
- Мама всегда хорошо ко мне относилась, но никогда не говорила, что любит меня, а в ответ на мои слова молчала. Сейчас я сама мама и при любой возможности говорю это своей дочери. Недавно я прямо спросила маму, почему она не говорила мне, что любит. А мама ответила, что говорила — до трех лет. А потом я закапризничала и сказала ей: «А я тебя не люблю». После этого мама обиделась и решила, что больше я не заслуживаю этих слов. Но мне же было всего три года, я не специально так себя вела. Не понимаю свою маму, и никогда бы не поступила так со своей дочерью. © Мамдаринка / VK
История с орущим отцом и рыдающей матерью-манипулятором точь-в-точь как в моей семье. Мотивацию матери до сих пор не могу понять.
- В 18 лет меня выдали замуж за папиного партнера по бизнесу. Он был сильно старше, естественно, я его не любила, но отговорить родителей не вышло. Через год после свадьбы я тупо сбежала. На последние деньги купила билет на самолет в самый дальний угол страны, поселилась в маленьком городке, начала новую жизнь. Не думаю, что меня искали, ведь уже через полгода я увидела в сети фото этого мужика с новой женой. Видимо, я и родителей сильно расстроила, ведь они со мной связаться не пытались. Через год после этого на своей работе я встретила будущего мужа. Прошли годы, и вот наша дочь заявляет, что выходит замуж за одногруппника. Им по 18. Муж в шоке и говорит, что рановато. А я счастлива, что у детей все по любви, и максимально поддерживаю их. Ведь я помню, сколько трудностей мне пришлось пережить из-за эгоистов-родителей, которые о моем счастье не думали. © Мамдаринка / VK
- Примерно через год после свадьбы поссорились с женой (из-за какой-то мелкой фигни — молодые, горячие, глупые). Она покидала вещи в сумку, и, громко хлопнув дверью, ушла к маме. Через час вернулась и сказала, что мама не пустила ее. А я-то уже знал об этом, так как мне позвонил тесть и заявил: «Женился? Вот и живи с ней сам, мы свое с ней отжили». © Unknown author / Pikabu
- Началось все с того, что я с детьми уехала отдыхать на месяц. Дома осталась старшая дочь (16 лет), это было ее желание. Устроилась на подработку и решила побыть одна. Мы с ней постоянно на связи по телефону. Так моя мать (живет отдельно, за 80 км) уже через неделю начала паниковать и закидывать меня сообщениями: «Когда ты приедешь?», «Бедный ребенок там один», «Бросила на произвол судьбы». Потом прислала мне фоточку — а там у меня на кухне обои переклеены. Она приезжала проведывать внучку и решила воспользоваться моментом. И вещи заодно переложить у меня в шкафу. А то, что теперь перестало помещаться, сложить в пакеты — лишнее, значит. И выкинуть «какой-то хлам», который тут лежит. И занавесочки везде повесить. И стулья у меня не очень, она нацепила самодельные чехлы из тряпок. Выкинула мои сувениры — камушек с Белого моря в форме сердца, например, или глиняную чашку ручной лепки. Но больше всего меня задело то, что она достала пакет с детскими памятными вещами, — распашонка дочери, которую я шила вручную 16 лет назад, шапочка, в которой сын был похож на медвежонка, — и тоже все выкинула. © Unknown author / Pikabu
- Вчера родители получили приглашение на мою свадьбу. Так папа в ярости позвонил жениху, мол, совсем офигели, какая свадьба, я только школу окончила. Через минуту мама ему напомнила, что мне 26, а мы с молодым человеком встречаемся 4 года. Папа был удивлен. А я думала, так только в анекдотах бывает. © oseledich / Pikabu
- Родители развелись, когда я была совсем маленькой, жизни с папой не помню. Через пару лет мама снова вышла замуж, и я стала жить на два дома: то у нее, то у бабушки. С папой мы встречались пару раз в год, ходили в кино или в кафе. Через 10 лет мама снова развелась и переехала жить с младшей сестрой к бабушке. На семейном совете решили, что народа в одной квартире много, и мне пора отправиться жить к отцу. На тот момент мне было уже 16. У папы была однокомнатная квартира с маленькой кухонькой. Без лишних вопросов папа взял и перевез меня с моими вещами, в этот же вечер купил себе надувной матрас, а мне отдал свой диван. Через полгода из кухни сделал мне комнату, а посуду мы стали мыть в раковине в ванной. Но зато у меня появился свой личный угол. Вот такая отцовская любовь. © Подслушано / Ideer
- В глубоком детстве у меня была любимая игрушка, большой розовый заяц по имени Мартин. Я с ним гулял, спал с ним, делился секретами и все в этом духе. Не брал я его только в садик — боялся разрешать кому-то с ним играть. И вот как-то вечером возвращаюсь из садика, а игрушки нигде нет. Я сразу к маме с вопросом: «Где Мартин?» И получаю ответ: «У нас в гостях была проездом твоя двоюродная сестра, он ей очень понравился, вот я и отдала его ей». Так я впервые узнал, что такое предательство. © Markus00Kaizer / Pikabu
- Отец у меня родом из Камеруна. Родители познакомились в медицинском университете. Он обещал маме любовь-морковь, кольцо и прочие дела, но когда моя мама забеременела, он вернулся на родину и пропал с радаров. В принципе, я никогда по нему не горевала, не скучала, так как знала его лишь по фотке. Спустя 23 года тишины он отыскал меня в соцсетях. Сказал, что встрял на деньги, все очень плохо, кормить семью нечем. А на аватарке у него — его совместная с тремя детьми фотография. Написала в ответ, что я без понятия, кто он такой, и заблокировала. Не стыдно совершенно, чужой же человек. © Подслушано / Ideer
- Мой друг с детства «на коротком поводке» и под чутким присмотром. С девчонками у него не клеится, но как-то раз барышня согласилась на свидание. Естественно, мне было жутко интересно, как у них все прошло. Он рассказывает: «Встретились, идем, болтаем, смеемся, девчонка симпатичная и добрая. Минут через двадцать у меня звонит телефон и отец кричит в трубку: «Давай быстрей домой!». Я подрываюсь, девушке говорю, что случилось что-то, срочно нужно ехать. Ловлю такси и мчу домой, моля всех богов, чтобы ничего страшного не произошло. Не дождавшись лифта, забегаю на девятый этаж, открываю дверь и вижу отца. В руке у него мусорный пакет. И он протягивает его мне со словами: «Чего мусор не выкидываешь?» © AlexandrRayn / Pikabu
А вот еще подборка переписок с родителями-острословами, которые ехидно троллят своих детей и в ус не дуют.
Комментарии
"но я не хочу доверять дочь своей маме. "
Умная Эльза. Ребенка еще нет. И не факт, что мать реально будет с ней нянькаться. Как много тут было нытья от дам, которым мамы обещали нянькаться с детьми, а потом и больше часа в неделю ребенка и не хотели видеть?