20+ людей, которые не планировали заводить питомца, но судьба решила иначе

Некоторые люди тщательно подходят к выбору домашнего питомца. Долго решают, кого же они все-таки возьмут в семью, обсуждают подходящую породу. У других же животинка появляется совершенно неожиданно. Но от этого они не любят своих четвероногих меньше.

«Мама совершенно не собиралась заводить питомца. У тут к ней случайно прибился бродячий кот. Мама просто в него влюбилась и, похоже, котейка наконец-то нашел дом»

«Зарекся я заводить животных после того, как мой любимец ушел на радугу. И тут на парковке услышал, что кот орет. Сначала не обращал внимания, потом не выдержал и пошел искать»

«Нашел беднягу под капотом машины коллеги. Прошло 2 года, и теперь это наглый кошак, который чудит, пытается отнимать еду из тарелок и боится курьеров. Громко топает, со всеми разговаривает и строит из себя недотрогу. Без кота и жизнь не та»

«Мама кричала, что в жизни не заведет животное. Теперь у нее уже 2 котика, которых она подобрала на улице»

«Много лет назад я предложила мужу завести кошку. А он в ответ: „Коты — фигня. Собаки — топчик“. Спустя пару лет коты вдруг как-то завелись в количестве нескольких штук.»

«А сегодня муж мне выдает: «Насыпь-ка Басе корма побольше, он мышь огромную принес. Басенька молодец, Басенька защитник, Басенька добытчик наш! Люблю Басеньку»

«Больше 10 лет просила, чтобы мне разрешили завести кота. В прошлом году это чудо появилось у нас на крыльце. Я так благодарна, что он у меня есть»

«Нашли эту кошечку в чистом поле во время отпуска. Вокруг никого, бедняжка была тощая и голодная. Забрали с собой, и только посмотрите на эту красотку теперь»

«Пару лет назад папа строго сказал, что никогда не заведет кошку, а теперь наш дом превратился в приют для 12 котеек, среди которых и наша тусуется»

Подобрали котика с сюрпризом

Денег ноль, в холодильнике вторые сутки пусто, ждать дохода особо неоткуда. Идем с сыном, увязался за нами роскошный здоровенный кот. Ладно, думаю, как-нибудь и с котом проживем. Пришли домой, поделились с котом чем было, тот поел и лег спать. А потом мы пригляделись и вдруг поняли, что кот — это кошка. Причем беременная. Ну как так-то?! © Подслушано / Ideer

«Мельком увидела эту милашку в подземном переходе. Пришлось постараться, чтобы поймать ее»

«У меня коты не заводятся, а случаются. Сидишь ты, а в дверь скребут. Открываешь, а там: «Здрасти, я ваш котик!»

Марта 1 час назад Прикольно, "Иду я, иду и тут со мной случился кот". - - Ответить

"С утра забежал в зоомагаз за всякой всячиной и меня живо "усыновили". Знакомьтесь: наш новый питомец!"

«Зовут Эния. Обожает сидеть у меня на голове. У нас и так уже 4 кошака, так что еще один погоды не сделает.»

«Муж — собачник, а я больше по кошкам. Первый год брака, жду его с работы, и вдруг прилетает сообщение: „Посмотри какая красотка, давай возьмем!“ Теперь кошка — любимица мужа.»

«Подруга жены нашла больного, истощенного котенка на заправке. А теперь он здоровый, избалованный негодник»

Наша соседка оказалась не такой уж непробиваемой

Соседка сверху у нас на редкость высокомерная дама. Всегда серьезное лицо, ни улыбки, ни банального "доброе утро" от нее не дождешься. Пару дней назад прибилась к нашему подъезду собака. Обычная такая дворняга, соседи ее подкармливали. А утром я увидела, как "железная" леди, не меняясь в лице, подошла к собаке, дала что-то поесть и, пару минут погладив животное, забрала собачку с собой. Надеюсь, они обе будут счастливы. © Подслушано / Ideer

"Муж не хотел заводить песеля. И тут застукала его за обнимашками. Так мало того, муж еще для собаки и песни сочиняет"

«Сосед вышвырнул милую кошечку, она плакала целыми днями. Сначала муж наотрез отказывался взять ее к нам. Еле уговорила его»

«Теперь они просто обожают друг друга. И знаете что самое удивительное? У мужа всегда была аллергия на кошек, он начал принимать лекарства, и теперь она совершенно прошла.»

"Муж даже не догадывался о том, что хочет завести собаку. Но я-то знала! Спустя два месяца они уже не разлей вода"

Как крыса стала офисным сотрудником

Живет у нас в офисе крыса Чучундра. Друг шефа уехал на другой конец страны работать по контракту, надо было куда-то пристроить питомца. А шеф не мог оставить крысу у себя — у него дома два кота, которые сразу стали проявлять к ней кулинарный интерес. Принес он ее на работу, стал всем предлагать, но никто взять не захотел. У кого-то свои питомцы, у кого-то родные — аллергики или боятся грызунов. Шеф на некоторое время оставил ее в офисе, хотел поспрашивать у других знакомых, нас тоже попросил помочь с поиском новых хозяев. Но поиск как-то не задался, а мы все быстро привыкли к тому, что нас с утра встречают веселым шебуршанием. Так Чучундра стала всеобщей любимицей. © Подслушано / Ideer

«Муж хотел породистого мейн-куна, даже договорился посмотреть котят. Но вечером пошел гулять с собакой и увидел в луже черный комочек. Принес домой, назвали Марусей. Уже 11 лет ей, считает себя голубых кровей»

Приблудный песель приучил хозяев к порядку на кухне

Дочка вчера притащила маленькую дворняжку с улицы. Тихий ужас — грязная, лохматая. Ну не выгонять же обратно: помыли, причесали. Всю ночь песель нам спать не давал — по квартире носился. А с утра мы обнаружили, что он, оказывается, хотел до вкусностей на столе добраться. И так пробовал, и этак — каким-то образом вытащил табуретку из-под стола и таки залез. Стрескал все. Песика, конечно, оставили, он теперь всеобщий любимец. А еду с тех пор прячем.

«Дедушка не хотел кота, а теперь бегает за ним целыми днями. При этом раньше мы дедулю не могли заставить с дивана встать»

«Я не хотела себе кота, ни сейчас, ни в будущем. Но судьба повернулась иначе. Хоть прошло всего четыре дня, я уже понимаю, что это мой кот и другого мне не надо.»

«В пятницу вечером моя жизнь разделилась на „до“ и „после“. По дороге с работы нашла крохотного котенка. Не выдержала, забрала домой. Написала в приют, там сказали, что таких маленьких не берут. В результате оставила. Так как отпуск по уходу за ребенком мне не предоставили, беру теперь четвероного сотрудника с собой на работу, а заодно набор молодой матери: смесь, бутылочку, салфетки. Назвала Морти. Теперь это мое!»