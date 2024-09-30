Мы принципиально отказались покупать подарки учителям. И дело не только в деньгах

«Это знак уважения», — типичный аргумент родителей на вопрос о том, зачем покупать подарки учителям. Или еще лучше: «Так принято». Мы поговорили с мамой, которая отказалась спускать семейный бюджет на дорогие подарки преподавателям, и выяснили, почему родители принимают такое решение. Спойлер: материальный вопрос тут играет не главную роль.

Мы дарили непомерно дорогие подарки учителю, которого ловили на непрофессионализме

Мой сын в 6 классе. И ни одного учебного года у нас не прошло без того, чтобы родительский комитет не устраивал на каждый важный праздник традиционные поборы. «Ну, надо же отблагодарить учителя. Поэтому давайте скинемся и купим небольшой презент. Не трудно же», — постоянная присказка нашего председателя родкома. Только «небольшие презенты» скоро стали превращаться в очень даже большие и недешевые вещи, которые мы себе-то не всегда можем позволить. Да, поначалу мы дарили невинные чайные и кофейные наборы или что-то по хозяйству. Но чем дальше, тем шире размах. Сначала ноутбук притащили классному руководителю. Потом парфюм люксовый, ювелирку. В конце концов, в 4 классе родком вообще предложил сделать дома у классной ремонт. Надо же поблагодарить учителя за все четыре года стараний. К слову, обучение было на троечку. Я сама педагог, и методы работы нашей классной вызывали у меня сомнения. Могла иногда одно задание на весь урок дать и сидеть в телефоне копаться. К 5 классу половина детей плохо владели устным счетом и читали по слогам. Мало того, классная еще и слишком явно выделяла любимчиков. Причем критерием были даже не отличные оценки, а материальный статус родителей. Так что если уж говорить о благодарности за труды, то она оказалась невыразимо больше усилий учителя.

Деньги собирали даже на учителей, которых мы не знали

Началка закончилась, но старая традиция по-прежнему прогрызала дыры в наших кошельках. А адресатов-то подарков стало больше. 5 класс, День учителя. Мы еще толком никого не узнали, а уже приносили дары. Более того, родком заставлял скидываться даже на учителей, которых я в глаза не видела. Например, мой сын выбрал вторым иностранным языком немецкий, но в покупке подарка француженке мы почему-то тоже должны были участвовать. Я стала отказываться сдавать деньги. На самом деле, саботировать сие мероприятие я начала еще на этапе ремонта в квартире классной. Сослалась на воображаемые семейные обстоятельства. Но постоянно выдумывать отговорки, почему мы не можем сдать деньги, я не могла. Впереди ведь было еще 7 лет учебы. Замучаемся фантазировать. Да и вообще это вранье меня напрягало. Я решила четко и аргументированно донести свою позицию. Прямо сказала председателю родкома, мол, больше в общей подготовке подарков не участвуем. Отныне будем дарить только от себя и только тем учителям, которым мой ребенок сам захочет преподнести сюрприз.

Невинная традиция воспитывает в детях лицемерие

Причины моего эпохального решения крылись отнюдь не только в нежелании транжирить ощутимую часть семейного бюджета. Просто я считаю, что сама традиция вручать всем подряд учителям дорогие подарки приносит вред прежде всего детям. Я убеждена, что мы приучаем маленького человека, только вступившего в первый этап взрослой жизни, к лицемерию. Все люди имеют симпатии и антипатии. Кто-то может нам нравиться больше, кто-то — меньше, кто-то не вызывает позитивных эмоций или вообще никаких чувств. В отношениях учителей и учеников действует тот же принцип. Ребенок имеет право по-разному относиться к преподавателям. Точно так же, кстати, как и учитель к своим подопечным. Мы тоже можем испытывать к некоторым ученикам чуть более теплые чувства, чем к другим. Конечно, это не должно сказываться на рабочем процессе. Во взаимодействии учеников и учителей по учебным вопросам крайне важны дипломатия и объективность. Но преподнесение подарков, на мой взгляд, выходит уже за границы положенной вежливости. Потому что предполагает выражение личных чувств. Получается, мы заставляем детей вручать подарки тем, кому они могут вовсе не желать ничего дарить. У нас в классе многие родители делали это еще и для того, чтобы задобрить учителя. Мол, так он будет менее строго оценки ставить и вообще получше к их ребенку относиться. А дети наблюдают эту картину. Я не желаю приучать своего сына к тому, что подхалимство и корысть — это нормально. Хочу, чтобы он волен был сам решать, кому он желает оказать знак внимания. И понимал, что оценки надо получать за знания, а не за красивые жесты.

Дорогие подарки негативно влияют и на учителей

По своему опыту скажу: учителя чувствуют фальшь. Мы понимаем, когда ребенок принес подарок, потому что так сказали мама с папой, а когда сделал это от души. И для выражения искренних чувств необязательно преподносить дорогущие вещи. Крутой подарок под соусом полнейшего нежелания поздравлять учителя только расстроит нас. И, напротив, даже простая поделка, которую ребенок сделал с любовью, порадует. Справедливости ради, некоторые учителя поддерживают игру в двуличие. Подруга рассказывала: «Мы во 2 классе. Классной обычно все дарят что-то не очень дорогое, но приятное: ароматный чай, кружку с гравировкой, букет роз. И вот как-то родители одной девочки притащили телевизор. Сами вручали, а дочка их рядом стояла, стихи читала. Так учительница вскочила и давай рассыпаться в благодарностях. С намеком, мол, наконец-то что-то хорошее подарили. И с тех пор к той девочке особое отношение. Хотя раньше классная никого никогда не выделяла и на любой подарок всегда хорошо реагировала. А теперь как будто пронюхала, что можно выжать из класса что-то подороже. После такого не хочется даже на открытку тратиться».

Лучше подарить безделушку от чистого сердца, чем пускать пыль в глаза заоблачным ценником

Когда я высказала свое мнение, родком устроил скандал: «Как так, вы не будете скидываться на подарки? Вам что, жалко несколько сотен сдать? Вы понимаете, что это неуважение к учителю?» А я в этот момент пыталась сообразить, с каких пор признаком почтения и благодарности стал дорогой подарок, приготовленный родителями раз в полгода. В то время как их дети ежедневно проявляют неуважение, болтая на уроках и не выказывая никакого интереса к предметам. Нашлись и солидарные со мной родители. Кстати, немало. С трудом, но мы отстояли свое право выражать благодарность учителям так, как считаем нужным. Часть класса по-прежнему скидывается на очередные шикарные подарки, остальные сами решают, кому и что преподносить. А мой сын дарит пусть и скромные рукодельные подарки, зато сам и от души.

Что говорят о подарках учителя, другие родители и сами учащиеся

Я учитель. Ничего не надо. Цветы не люблю, конфеты детям же и скармливаю попозже. Вообще всегда неловко, когда дарят подарки в школе. Хотя нет, один ребенок преподнес мне в прошлом году пластилинового ангела. Вот это лучший подарок за все 14 лет работы в школе. © SashaPerechnaya / Pikabu

На днях было собрание. Классная заявила: «Не дарите нам мыло и шоколадки. Не унижайте нас такими презентами». Все сидят, переваривают сказанное. Тут одна мама изрекла: «Мы мыло не дарили, на прошлый праздник купили красивые блокноты». В ответ училка вдруг начала такие взгляды бросать на эту маму, типа: «Вы в своем уме?» И намекнула, что нужно дарить деньги. А ведь не у всех есть возможность сдавать даже на нужды класса.

Мне вспомнилось, как учительница ИЗО призвала нас не дарить ей ничего из готовой продукции, так как это куплено на деньги наших родителей. И, если так уж хочется поздравить, дарить рисунки или свои поделки. В тот момент она в моих глазах выросла из обычного человека до масштабов исполина. © Маркони / ADME

Порой удивляет, что абсолютно любая вещь может стать чем-то значимым или весомым, ведь главное — эмоции. Моя мама — преподаватель начальных классов. На День учителя, когда все несут цветы, один ученик оказался с пустыми руками: родители ничего не дали. Маленький рыцарь не растерялся и отдал свою любимую игрушку, с которой не расставался никогда. Пытались вернуть и лично, и родителям, но это был его выбор, он отказался. До сих пор храним его подарок. © Подслушано / Ideer