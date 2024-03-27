14 историй о людях, которые неожиданно для себя самих завели знакомство с богатыми и знаменитыми

Иногда выходцы не из самых простых семей не видят нужным кичиться привилегированным происхождением. И когда заводят знакомство с новым человеком, ведут себя скромно и громкую фамилию без надобности не упоминают. Герои нашей статьи испытали шок, когда узнали, что их коллеги, клиенты, а то и возлюбленные — не такие уж и обычные люди.