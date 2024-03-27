"родственником бывшей жены Билла Гейтса"
-------------------------
Другу крестного моего брата семиюродный кузен 😉
14 историй о людях, которые неожиданно для себя самих завели знакомство с богатыми и знаменитыми
Иногда выходцы не из самых простых семей не видят нужным кичиться привилегированным происхождением. И когда заводят знакомство с новым человеком, ведут себя скромно и громкую фамилию без надобности не упоминают. Герои нашей статьи испытали шок, когда узнали, что их коллеги, клиенты, а то и возлюбленные — не такие уж и обычные люди.
- Однажды я в шутку спросила своего друга, нет ли у него часом богатых родственников. А он такой: «Вообще-то...» Короче, его дядя — автор бестселлеров. Я даже не поверила сразу, потому что он никогда не рассказывал, но это оказалось правдой. Из уважения к другу я не стану называть имя писателя, так как прототипами его героев были родственники. Скажу только, что друг меня пригласил на семейный обед, и я в предвкушении знакомства. © ficcionella / Reddit
- Работал поваром в школе. Однажды на кухню зашел мужчина из попечительского совета (раз в месяц мы подавали им обеды) и попросил еще сладенького. Угощения мои ему понравились, и он потом частенько наведывался, особенно полюбил рулет с джемом. Также поведал мне, что и в кругу семьи он рассказывал, как вкусно его кормят в нашей школе. А его жена потом приходила ругаться, мол, не давайте мужу столько есть. Пару лет спустя увидел вне школы этого мужчину. Поболтали, а мой отец такой: «Ты вообще знаешь, кто это?» Оказалось, мой знакомый был герцогом, да еще и кузеном королевы! © Steve Twigg / Quora
- Работал в садовом центре. Один из сотрудников очень хорошо разбирался в однолетних растениях. Он был средних лет, приятный, но не особо общительный. Зато с достоинством держал себя даже с самыми вредными клиентами. Моя коллега как-то вздохнула: «Эх, если бы они только знали, с кем разговаривают... Да он может купить весь этот центр». Оказывается, загадочный сотрудник был сыном графа из Европы. Он учился в Швейцарии, каникулы проводил в Монако. И ему просто очень нравились растения. © Dave Corbett-Kelsall / Quora
- Внучка спросила, может ли прийти в гости со своим другом. Парень оказался красавчиком, воспитанным и умным. На лето он нашел подработку на ферме. А потом позвонила моя дочь: «Вы в курсе, с кем встречается ваша внучка?» К нашему удивлению, он оказался родственником бывшей жены Билла Гейтса. А мы-то считали, что он из обычной семьи. Думаю, он просто не хочет привлекать к себе излишнее внимание. © Ann Roberts / Quora
- Я был менеджером музыкальной группы. Был у нас один гитарист, он выглядел как типичный кантри-музыкант. Единственное, чем он отличался от других, так это тем, что никогда не жаловался на зарплату. Однажды кто-то из группы стал над ним прикалываться, предлагая пойти на соляную шахту. Парниша ответил, что на шахтах не был, ведь они принадлежали его деду. Другой участник группы спросил, в чем прикол этих шуточек про соль. А лидер группы ответил: «Чувак, его фамилия — Мортон». А «Мортон» — это крупнейшая компания по производству соли. © Howard Galt / Quora
"родственником бывшей жены Билла Гейтса"
- Соседи пригласили на шашлык. Все были одеты по-дачному: полинявшие штаны, дырявые футболки. Разговорился с одним небритым мужчиной. Мы потом еще пару раз пересекались, болтали о всяком. И тут я узнаю, что он владелец фирмы с оборотом $ 400 млн в год! Всегда вежливый, простой. Никогда бы не подумал, что он богач. © Dimitris Felas / Quora
- В колледже встречался с одной девушкой. Думал, что она из обычной семьи, но нет. Когда закончились экзамены, она пригласила меня поехать на каникулы в Европу. В аэропорту нас ждал частный самолет, а по Европе мы ездили на новеньком Lamborghini. Оказалось, отец девушки специально купил машину для нашей поездки. Не буду называть фамилию девушки, скажу лишь, что ее дед основал одну из крупнейших производственных компаний в мире. © Dan Gibbs / Quora
- Мой супруг — родственник актера Дэвида Теннанта. Я об этом не имела ни малейшего понятия до свадьбы. А потом мы поехали в Лондон, и Теннант пригласил нас на спектакль «Много шума из ничего». После представления мы встретились. Дэвид обнял нас обоих, а потом они с мужем поболтали о других их общих родственниках. © LJGHunter / Reddit
- Моя жена — фотограф. Когда мы переехали в штат Мэн, позвонила женщина и пригласила супругу провести съемку ее свадьбы с неким Ричардом. Жена взяла для них скидочный купон, села в нашу старенькую машину и отправилась по адресу оговаривать детали. Каков же был ее шок, когда она увидела огромный лесной массив, окруженный каменными стенами. Нужный дом как раз был в том лесу. А внутри ее познакомили... с Ричардом Рокфеллером. Скромный мужчина лет 50, врач. Она подумала, что он просто однофамилец тех самых Рокфеллеров. Но нет. То был сын Дэвида Рокфеллера и внук Джона Д. Рокфеллера. Жена отлично провела время и даже умудрилась предложить скидочный купон, который был с улыбкой принят. А когда настал день свадьбы, супруга фотографировала многих известных людей, например, Гленн Клоуз. Ричард и его жена оказались очень приятными людьми. © Brian Fitzgerald / Quora
- Давным-давно работал в сфере печатных услуг в штате Мэн, изготавливал слайды. И Ричард оказался в числе наших постоянных клиентов. Однажды женщина в очереди начала скандалить, мол, вы знаете вообще, кто я? То была телеведущая Марта Стюарт. Она ругалась и требовала позвать начальника. А потом из толпы раздался мужской голос: «Мы тут все ждем своей очереди. Кстати, меня зовут Ричард Рокфеллер». Марта Стюарт тут же угомонилась. © Andy Graham / Quora
- Я преподавал в университете в ОАЭ. Мы планировали одну поездку для студентов и собирали паспорта для виз. Я никогда не видел местных документов и из любопытства спросил у одного студента, можно ли посмотреть. Беру его паспорт в руки, открываю и не верю своим глазам. Там написано: «Член королевской семьи». Он оказался принцем, но для меня и всех ребят на потоке он был просто Али. © Gary Christopher / Quora
- Этого человека зовут Артур Шурклифф. Он был социальным работником в приюте для бездомных, где и я трудился. Артур помогал бездомным более 30 лет. Его невероятное терпение творило чудеса, он для каждого находил доброе слово. Однажды он пригласил меня к себе, и я, мягко говоря, удивился, когда увидел, что он живет в особняке за несколько миллионов долларов. Оказалось, его дед был известнейшим ландшафтным архитектором, а отец — выдающимся физиком. © Jay Matthews / Quora
- Работал с клиентами в телефонной компании. У нас трудилась одна девушка, милая и приветливая. Как-то на праздники она решила навестить своих родителей в другом городе. Ей было по пути с нашим коллегой. Он-то и рассказал потом ее тайну.
Дом ее родителей был обнесен стеной, и там дежурила охрана. Их гараж был забит дорогущими спортивными тачками. Оказывается, ее дед изобрел нечто связанное с рефрижераторными установками, и семья разбогатела. Та девушка могла вообще не работать, но предпочла вести обычную жизнь. © Todd Beaubien / Quora
- Подрабатывала кассиром в банке. В моей команде была одна девушка из Азии, и обычно у нас совпадали графики. Однажды она позвала меня пройтись по магазинам. Накупила дорогих шмоток и расплатилась кредиткой. У меня челюсть отвисла, спрашиваю, мол, откуда у тебя такие деньги при нашей-то зарплате. А она ответила, что у нее богатый отец в Гонконге. Он без вопросов оплачивал все ее счета. А работа в банке на неполный день — это так, хобби, чтобы вытащить себя из дома. © Joan Vredik Broadley / Quora
Богатые люди мыслят совсем другими категориями, потому могут иметь специфические привычки. И в этих материалах — тому доказательства:
Комментарии
Ох уж эти богачи, которые работают от скуки. Я бы не скучала. Жаль, что я не из семьи миллионеров.
Надеюсь, у парня из особняка для бездомных находились не только добрые слова.
А те, кто работает от скуки, занимают рабочие места тех, кому нужна работа чтобы было на что жить.