17 историй о ситуациях, которые поставили точку в отношениях с близкими
Бывает так: человек терпит все отношениях, сносит любое неуважение или невнимание, пока какая-то мелочь не выводит его из себя. Так ни в чем не повинная тарелка пельменей или серия сериала становятся причиной разрыва отношений с близким человеком.
- Полгода муж приходил поздно, проводил выходные вне дома. Говорил, что у него завалы на работе. При этом обещал детям, что в ближайшее время обязательно с ними поиграет и проведет время, а сейчас не может — занят. Последней каплей стало то, что младшая дочка расплакалась, когда папа в очередной выходной работал до 10 вечера, хотя обещал провести время с ней. И я сказала мужу, что его больше никто не держит. Он радостно обвинил меня во всем и свалил, и оказалось, что его «сверхурочной работой» был роман с коллегой. © Annabellya / Pikabu
- Моей последней каплей было, когда утром проснулась с температурой под 40, позвонила на работу и попросила мужа сходить за жаропонижающим, а он сказал, что спать хочет и развернулся на другой бок. Проснулся в 11, посидел в туалете, выпил кофе на балконе и пошел рубиться в приставку, даже чай не предложил. А лекарства в итоге купила его мама, когда возвращалась с работы, — мы тогда жили с ней вместе. © DiorTV / Pikabu
- Я собирался сделать своей девушке предложение в том же месте где мы познакомились — на стадионе, где она случайно пролила на меня ледяной напиток холодным вечером. Купил кольцо и билеты на те же места. Вот только в тот день мы поссорились. И в какой-то момент она встала с места, ушла в туалет и не вернулась. Я начал переживать, вдруг что случилось, 29 раз звонил, пробегал остаток игры в ее поисках, расспрашивал охранников, не видели ли они ее, сообщил в полицию. Оказалось, она уехала домой и игнорировала мои звонки, так как по телику шла ее любимая серия «Доктора Хауса». В итоге мы расстались. © PhNxHellfire / Reddit
- Стало плохо, подскочило давление до 200, боялся, что от такого может сосуд какой в голове лопнуть и привет, инсульт. Просил жену вызвать скорую, которая была вызвана через смех, типа, мужчины при температуре 37 уже могут только пластом лежать. Давление сбил таблетками до приезда скорой, в итоге скорая постебалась на тему симулянтов, вколола магнезию и уехала, а жена их шуточки поддержала и стала меня убеждать, что я паникер и симулянт. Понял, что с такой женой можно и на тот свет загреметь на ровном месте, и тут же решил, что разведусь с ней. Развелся и не жалею. © DiabloH*** / Pikabu
- От моей подруги муж ушел из-за ее грубости. Она все время его подкалывала, а он был парень интеллигентный, терялся и не знал, что ответить. До свадьбы она еще была нежной, а после стала вести так же резко, как в ее семье принято. Однажды я заехала к ним, он на работе. Подруга ему позвонила, что гости, он вечером принес пирожные. Она ему: «А что, сегодня какой-то праздник?» Он, еще улыбаясь: «Ну вот, Таня же в гостях, я решил, посидим». А она губы поджала: «Ах ты решил...» Я ее пыталась образумить, но без толку, она считала, что за каждую копейку он должен держать ответ, хотя денег в семье хватало. Мужа хватило почти на год. А потом она позвонила мне в слезах и пожаловалась, что он ушел с вещами. Из-за того, что не смог один собрать шкаф, она вызвала отца, тот помог, все получилось, но она при отце назвала мужа безруким. Муж потом говорил, что она 2 часа упражнялась в остроумии, и он не выдержал. Развелись. © Татьяна Лобанова / ADME
- Шел апрель, я мужа предупредила, что надо сыну купить обувь на весну, мол, имей в виду. Приходит с работы, хвастается новыми наручными часами. Занял денег у управляющей. Сказал, что сделал себе подарок как бы от меня, на нашу годовщину. Мне он, само собой, ничего дарить не собирался, денег же нет. Тут я уже не выдержала, отношения пошли под откос, в июле подала на развод. Делить было не чего, алименты платить не стал. Но все равно стало вдвоем с сыном финансово даже легче, чем было в браке. 3 года назад взяла ипотеку, обживаюсь потихоньку, сын одет, обут, сыт. © Galochka1704 / Pikabu
Ох, вопрос совершенно не по теме, но может кто-то знает
Как можно сменить отчество, если, конечно, можно, ну или "освободить" графу отчества от его наличия?
- Когда муж учился в университете, он встречался с одной девушкой. А потом она ему изменила, и они расстались. Через какое-то время мы с мужем встретились и поженились. Прошло 2 года. И тут муж попросил устроить день рождения его мамы у нас дома. Приготовили подарки, украшения. А свекровь внезапно заявилась к нам домой с бывшей мужа. Все бы ничего, вот только свекровь всегда считала, что им с мужем непременно нужно сойтись, а я ей никогда не нравилась. И когда свекровь раз за разом прямо при мне делала попытки свести мужа и его бывшую, предлагая подсесть поближе к мужу, помочь ему с барбекю, я начала злиться, но все же сидела, прикусив язык. До точки кипения меня довело то, что свекровь попросила бывшую мужа обнять его. А тот — уступил! Когда все разошлись, я высказала все мужу и сказала, что считаю, что свекровь перешла границы, и я на порог ее не пущу, пока она не извинится. © HedgehogMen / Reddit
- Муж до того изводил меня ревностью, что запрещал здороваться с соседями мужского пола. Заявлял, что они все — мои любовники. А после рождения сына стал еще вдобавок как-то очень кобениться насчет еды. То холодное, то слишком горячее. Приходит с работы, я суп ставлю. Он берет ложку и бросает ее с воплями: «Горячо!». Я ему, мол, подуй, подожди 5 минут, а он орет: «Сразу хочу!» Но последней каплей стало то, что я поставила перед ними пельмени, а он взял и в мусорку их выкинул прямо с тарелкой. Я тогда и поняла, что все, на фиг. И ребенку будет лучше в спокойной обстановке. Подала на развод. Потом уже, когда бывший муж стоял на коленях, плакал и просил остаться, я спросила: «Почему ты тогда так издевался?» А он ответил: «Потому что ты позволяла». © severniiveter / Pikabu
Вот там , где свекровь бывшую привела и просила сына с ней обниматься : свекровь на порог не пускают , а муж ? Муж- то почему позволял своей мамуле так себя вести в их собственном доме ?!
Вот жеж гад !
- Не могу ничего с собой поделать, в один момент поняла, что у меня нет больше никаких чувств к матери. Последней каплей стало то, что она уговорила меня беременную переехать с мужем к ней на год, подкопить денег к рождению малыша, так как мы снимали жилье. Прошло 5 дней, и она нас выгнала на улицу, а практически все деньги мы потратили на обустройство комнаты. Ей не понравилось, что муж ходил в рубашке с коротким рукавом дома, а она считает это неприличным. Только сестра отказывается признавать, что у матери поехала крыша... © Подслушано / Ideer
- По моей инициативе взяли вдвоем с мужем ипотеку в убитой квартире. А сами жили с его родственниками всемером в 4 комнатах, прямо коммуналка. Он сидел без работы 2 года и предпочитал играть в онлайн-игры, нежели что-то делать. Я тяжело работала, ненавидела всей душой эту коммуналку и мечтала о переезде. Оплачивала ипотеку, а в это время мой старый отец после своей работы ездил делать ремонт в нашей новой квартире, в которой даже стяжки пола нормальной не было. Муж с ремонтом не помогал, искал отмазки. А в очередном разговоре про перспективы, сказал: «Зачем переезжать, и так все хорошо». Это и стало последней каплей. В итоге мы развелись. © Yuniki / Pikabu
- Узнала от мамы, что у меня не стало дедушки, плачу, подхожу к мужу, говорю ему об этом. Муж на секунду отвернулся от компа, сказал: «Ну и что, он уже старый же был», а затем повернулся к нему обратно и предложил своим пацанам сыграть еще раунд в игру. Так же прошли предыдущие 2 года брака: всегда в компе, мне никакого внимания, даже минимального. Человек приходил домой с работы, разувался и шел включать комп и только после этого куртку снимал, затем обратно в комп, ел там, пил там. Даже спали в разных комнатах. Но лишь в тот момент я поняла, что это все. Позже вечером сказала ему, что хочу развестись. Съехала на съемную квартиру через неделю, игнорировала все попытки помириться. И ни разу об этом не пожалела. © Lizavetka865 / Pikabu
- С парнем своим я встречалась 10 лет. Предложения уже не ждала. Но стоило мне компанией поехать на отдых, как он швырнул мне в лицо кольцо. Стерпела, простила, поженились. После замужества все было не так... Его не устраивала моя работа, отношения с семьей, подруги. Мне запретили общаться с своими друзьями! Я сначала думала, мало ли, кризис, новый этап жизни. Я тоже так себе подарочек: ненавижу уборку, плохо готовлю. Но последней каплей стало, когда муж настоял, чтобы мы переехали в новый микрорайон. А там с общественным транспортом туго. Сам он на машине, а я каждый день пешком на работу по 5 км туда-обратно. А тут наступила зима, у меня на работе простои, денег нет, да еще сапоги порвались. Я было заикнулась мужу на деньгах на обновку, а он мне ответил: «Заработаешь, купишь». А то, что квартиру, в которой мы жили, купили мои родители, как-то все равно и что всю еду я готовлю на свою зарплату во внимание не бралось. Короче, мама, увидев меня в кедах в январе, ужаснулась и купила мне нормальную обувь... А я в тот же день подала на развод. © Murphy333 / Pikabu
муж, который 3тыс не дал на обувь и дама съехала к родителям, превратился в парня долгоиграющего 😊
- Мой парень не работал, а я пахала по 16 часов в день, чтобы свести концы с концами. Однажды вечером я, уставшая, вернулась с работы около 3 часов ночи, а он ждал меня, желая со мной поцапаться из-за какой ерунды. Я посмотрела на него, сказала, что устала, и предложила отложить разбор полетов до завтра. А он все болтал, и тут я внезапно осознала, что из тех 10 лет, что мы вместе, я не была счастлива уже 5. Поэтому я сказала ему, что наш разговор закончен и пошла спать. Он начал орать, а я добавила, что пора бы ему поискать себе новое жилье, потому что я уезжаю и разрываю договор аренды. Парень мне не поверил, так что мне пришлось связаться с его братом, чтобы тот забрал его, и он не остался бездомным. © Unknown author / Reddit
- Последней каплей для меня стала операция по гинекологии. Живу в Японии, где найти хорошего врача-гинеколога сложно. Вот и решила сделать операцию на родине. Пришлось уволится с работы, лечь в больницу. А после операции полетела к мужу, попросила его встретить меня в аэропорту, так как тяжелый чемодан мне поднимать было нельзя. Он не встретил. Такси в Японии дорогое, а я вынужденно не работала 3 месяца, так что пришлось добираться на электричках. Пришла домой — а еды нет. Зато муж ждет, что я что-то приготовлю и покрою ему половину стоимости 3-х месяцев аренды квартиры и коммуналки, которые я даже не жила дома. Оказалось, он уволился и залез в долги по кредитке. Вот где-то в тот момент моя любовь к мужу угасла. Месяц я страдала от болей и температурила, так как сама тащила чемодан, а потом поправилась и подала на развод. © BettyLy / Pikabu
- Свекровь хотела в день нашей свадьбы расположиться за нашим столом — столом молодоженов. Понятно, что ей пришлось сидеть вместе с остальными гостями. Сидя там, она с удручающим видом жаловалась, что я — та напасть, из-за которой она не может сидеть рядом с ее любимым сыночкой. Мужа так вывело из себя ее неадекватное поведение, что с того дня он практически перестал с ней общаться. © aknitter / Reddit
- Мой парень спросил, может ли он прочитать мой дневник, и я сказала, что нет. А он все равно его прочитал, да еще и оставил кучу пассивно-агрессивных подписей к моим записям. Это не было худшим его поступком по отношению ко мне, но именно тогда я бросила его и уехала. Жаль только, что с того момента я перестала вести дневник и каждый раз расстраиваюсь, когда пытаюсь возобновить его. Выплескивать свои мысли на бумаге так помогало облегчать душу. © Unknown author / Reddit
- Съехались с парнем на квартире, которую я снимала. Работали мы вместе, так что и зарплаты и нагрузка были одинаковые. И так как мы собирались пожениться через годик, решили делать совместный бюджет: 80 % его зарплаты откладывалось на будущую квартиру, 80 % моей шло на аренду съемной квартиры, еду, коммуналку, бытовую химию и другие необходимые мелочи. А оставшиеся 20 % с зарплат мы тратили на личные нужды. Весь быт лег на меня. Кроме уборки и готовки, я приучилась делать то, что делала его мама: я стирала каждый день вручную его рубашки, угадывала, что бы он хотел поесть, терпела, когда он еду в мусорку выкидывал, потому что на завтрак он уже такое ел. Я злилась, но молчала, думая, что это — норма. Но гормоны поутихли, и последней каплей стала ситуация, когда я лежала пластом с температурой 40, а милый пришел с работы и устроил скандал из-за того, что ужин не на столе... Я попросила его на выход. Он обиделся и через пару дней съехал. Вместе с накопленным за 1,5 года, что мы прожили вместе, ведь с его же зарплаты откладывалось. © BettyLy / Pikabu
Хорошо, если удается понять, что с человеком ничего не выйдет, пока нет общих детей, животных и имущества. А бывает так, что только декретный отпуск и роды открывают женщинам глаза на родственников.