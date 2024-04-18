14 человек, у которых до сих пор морозец по коже всякий раз, как бывших вспоминают

Народное творчество
2 часа назад

Бывшие мужья и жены, да даже парни и девушки иногда те еще кренделя выделывают. То мелодраматические сцены устраивают, то насолить пытаются даже после расставания. А иногда еще и их родственники объявляются, явно не с добром. Смотришь на все это и думаешь: хорошо, что судьба нас развела. Истории наших героев как раз про таких бывших.

  • Родители моего бывшего – одна из причин нашего развода. Они меня ненавидели. Вот идет семейный ужин. Они норовят меня зацепить, сами же лицемерно улыбаются. Не выдержала их хейта, а муж закрыл на это глаза. Через два месяца после развода встретила бывшую свекровь. Так она выдала, что так рада меня видеть. Рассказала, что ее сын встречается с девушкой, которая им не нравится, и как они сожалеют, что мы расстались. Я улыбнулась ей в ответ и пошла дальше. Какая все же невыносимая семья. © Мамдаринка / VK
  • Бывший муж во время последней телефонной ссоры сказал одну обидную фразу. Я предъявила, что он не участвует в воспитании детей и просто кидать алименты недостаточно. Так бывший ответил, мол, это же ты хотела детей, вот и разбирайся. Так обидно стало, просто до слез. А потом вспомнила, что это я его торопила, нам уже было по 30, настояла, что пора, уговорила. И со вторым тоже, приводила аргументы, спорили, чуть не заставляла его. Прокрутила все в голове и поняла, что не зря развелись. А о детях ни капли не жалею. © Мамдаринка / VK
Нина С
1 час назад

И в чем муж не прав?тетке загорелось дитачек завести и теперь злится,что мужу оно по прежнему не надо?😁

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  • В день нашего с мужем расставания моя золовка отправила всем его контактам, включая и мою семью, сообщение. В нем говорилось, что меня нужно немедленно отовсюду удалить. А если я скажу что-нибудь о том, почему мы расстались, то не слушать меня, потому что я якобы лгу. У людей это вызвало много любопытных вопросов и смеха. © kriso921 / Reddit
  • На пятый месяц отношений бывший познакомил меня со своей мамой. Она с порога начала говорить, что я выгляжу ужасно и ее дорогой сынуля мог найти кого-то красивее. Я промолчала и ждала, пока парень что-то скажет, но он просто поддакивал. И так было со всем! То не так я посуду помыла после ужина, то я ужасно пыль вытираю. А добили меня ее слова о том, что если парень изменит, то это ничего страшного, природа такая, а если я посмею изменить ее чудесному сыну, она мне покажет. В тот же вечер я бросила парня и почувствовала себя как никогда легко. © Мамдаринка / VK
  • Три года назад встречался с девушкой, которая могла лишь требовать: деньги, подарки, внимание, любовь, заботу. Все ей отдавай, но взамен ты не получишь ничего! Эти односторонние отношения закончились весьма быстро. Сейчас уже полгода встречаюсь с прекрасной девушкой, которая является полной противоположностью моей бывшей. Она умеет не только принимать, но и отдавать. Когда-то завтрак приготовит, где-то за меня заплатит, уделяет мне время, заботится обо мне, да и подарки дарит. Вот это я понимаю — баланс, настоящие здоровые отношения. © Палата № 6 / VK
  • Через два года после развода (нам все еще приходилось регулярно контактировать из-за нашего 5-летнего сына) бывший попросил меня позвонить ему в 5 утра на следующий день. Видите ли, ему рано вставать и улетать в командировку. Я сказала, что, конечно, не буду этого делать. Мы уже не женаты, и пусть купит наконец будильник. Бывший проспал, опоздал на рейс, испугался, что его уволят. И позвонил мне, чтобы отругать за то, что я не разбудила его. © ArtemisCoco / Reddit
  • Моей маме приходилось работать и присматривать за нами, тремя детьми. Еще и тратить силы на бракоразводный процесс. Можете себе представить, какой стресс она испытывала. Ей все же удалось взять выходной, чтобы приготовить еды для нас на выходные. Так мой отец позвонил своему брату (не помню, откуда он все это узнал, прошло много времени). Они заявились к нам домой, пока мама была на работе, и съели все за один присест, просто чтобы ее разозлить. Этой еды хватило бы на три дня на четверых. © Magnetrans / Reddit
  • На протяжении всего бракоразводного процесса моя бывшая настаивала, что хочет быть одна и что не изменяла мне. А за пять дней до продажи нашего дома она написала в соцсетях, что состоит в отношениях. С парнем, которого я и подозревал. Через два года они поженились. © RedditAtWork2021 / Reddit
  • Был у меня на днях день рождения, принимал телефонные поздравления от многих друзей и знакомых. Вдруг звонит номер, который я впервые вижу. Беру трубку, слышу голос бывшей: «Юра, с днем рождения!» Делаю вид, что ничего не понял: «Спасибо, а кто это?» Она сразу яд выпускает: «Твоя несбывшаяся мечта». Я бросил трубку с таким протяжным: «Феррааари». Заблокировал этот номер, надеюсь, бывшая больше не будет пускать свой яд в мою жизнь. © Палата №6 / VK
  • Бывшая была страшно ревнивой. Проверяла мои подписки, сообщения и сходила с ума, даже если я просто спрашивал домашние задания у одногруппниц. Доходило до маразма: она уговаривала меня пропускать пары, которые вели молодые преподавательницы, а еще не одобряла, когда я виделся со своими двоюродными и троюродными сестрами. Смотрим фильм, а там красивая актриса – вырубаем. Красивый женский персонаж в игре – удаляем. Со мной поздоровалась молодая или даже пожилая соседка – дома скандал. Терпел, потому что это были мои первые отношения. Но, когда меня чуть не отчислили из универа за пропуски, я подумал, что оно того не стоит. © Палата №6 / VK
  • Свекровь невзлюбила меня с самого знакомства. Вечно критиковала, исправляла, иногда даже обзывала. Муж предпочитал игнорировать. Никак не реагировал на просьбы защитить меня. Устала с этим бороться, поэтому последние пять лет просто молчала и ждала, когда она уйдет. А недавно она назвала меня неряхой прямо за семейным столом, в присутствии других родственников. Так мой шестилетний сын не струхнул. Через минуту взял и вылил ей на голову кастрюлю с холодным борщом. И это так повеселило меня, что я смеялась без остановки. А потом посмотрела на сына и поняла, что больше нам с ним в этом доме делать нечего. Уехали к моей маме за две тысячи километров. Теперь нас с сыночком ждет новая жизнь без этих гадких и злых людей. © Палата №6 / VK
  • Бывший муж позвонил мне незадолго до свадьбы со второй женой и спросил, действительно ли между нами все кончено. Он сказал: «Это наш последний шанс быть вместе. Ты уверена, что все?» Вечером накануне свадьбы. То есть подача документов, мое заявление о разводе и оплата пошлины не стали для него ключом к разгадке, что это конец. © BMT_Nurse / Reddit
  • Бывший муж не дает покоя уже год. Мы расстались, так как оба решили, что погорячились с женитьбой. Он сделал предложение уже через месяц после начала отношений. Со временем я поняла, что не люблю его, а когда решила с ним об этом поговорить, то оказалось, что он тоже ко мне ничего не чувствует. Мы разошлись без скандалов, и где-то два месяца я о нем не слышала. Потом он начал писать и предлагал встретиться, я отказывала, потому что мне было это неинтересно. Однажды я все же согласилась. На встрече он вел себя странно, а в конце вечера поцеловал. Я сразу его оттолкнула и пошла домой. Он продолжает писать и звонить, но я игнорирую. © Мамдаринка / VK
  • Все, что я делала, муж воспринимал как должное. Не выдержала: попросила развод и съехала. Так он надумал припереться в мою новую квартиру. Заявил, мол, что мы могли бы поужинать и посмотреть телек, как в былые времена. Не стала прямо отказывать. Взяла и сказала ему: «Отлично, что ты готовишь?» Бывший тут же впал в ступор, когда понял, что больше готовить ему и вообще ухаживать за ним я не собираюсь. © AskMrScience / Reddit

Не заладится может не только конец отношений, но и начало. Это в полной мере познали те, кто попал на неудачные свидания.

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