14 человек, у которых до сих пор морозец по коже всякий раз, как бывших вспоминают

Бывшие мужья и жены, да даже парни и девушки иногда те еще кренделя выделывают. То мелодраматические сцены устраивают, то насолить пытаются даже после расставания. А иногда еще и их родственники объявляются, явно не с добром. Смотришь на все это и думаешь: хорошо, что судьба нас развела. Истории наших героев как раз про таких бывших.