14 человек, у которых до сих пор морозец по коже всякий раз, как бывших вспоминают

И в чем муж не прав?тетке загорелось дитачек завести и теперь злится,что мужу оно по прежнему не надо?😁
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Бывшие мужья и жены, да даже парни и девушки иногда те еще кренделя выделывают. То мелодраматические сцены устраивают, то насолить пытаются даже после расставания. А иногда еще и их родственники объявляются, явно не с добром. Смотришь на все это и думаешь: хорошо, что судьба нас развела. Истории наших героев как раз про таких бывших.
И в чем муж не прав?тетке загорелось дитачек завести и теперь злится,что мужу оно по прежнему не надо?😁
Не заладится может не только конец отношений, но и начало. Это в полной мере познали те, кто попал на неудачные свидания.