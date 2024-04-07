15 человек, которые собирались на свидание, а попали в трагикомедию
Народное творчество
48 минут назад
Если в вашей жизни не было неловких или забавных свиданий, то мы сильно удивимся. Наверняка у каждого в загашнике есть подобная история. А если нет, то советуем заглянуть в нашу подборку, где люди делятся своими случаями.
- В метро успела забежать в вагон, а мой парень нет. Я подумала, что он ждет меня на той же станции, поэтому вернулась, но его там не оказалось. Потом я вернулась назад, его снова нет. Подумала, что он катается и ищет меня, свою любимую, как рыцарь принцессу в подземелье среди злых чудищ. Звоню ему и спрашиваю: «Милый, ты тоже туда-сюда катаешься и ищешь меня, как и я тебя?» Ответ убил: «Да нет, я уже на месте, шаурму ем, жду тебя, ты где вообще?!» Ну, блин, всю романтику испортил. © Палата № 6 / VK
- Навсегда запомнила наше первое свидание с мужем, потому что оно было крайне скучным, неловким и странным. Он был очень молчаливым, за два часа буквально произнес три слова, которые я еле разобрала, постоянно жрал какие-то таблетки. Я тогда решила, что мы видимся в последний раз, но через две недели он записал мне голосовое и признался, что у него была сломана нижняя челюсть, но отменять свидание он не хотел, боясь, что больше я не соглашусь. © Мамдаринка / VK
- Написал друг, попросил срочно без объяснений скинуть ему 10 тысяч на карту. Конечно, я сразу же ему позвонил, а то вдруг его взломали мошенники. Но нет, действительно просил он. Я стал расспрашивать, не случилось ли чего плохого. Он мялся, не хотел рассказывать, ну а я сказал, что если не расскажет, то не скину. В общем, друг был на свидании с очень красивой девушкой. В ходе беседы девушка очень активно рассказывала, что хочет замуж и готова принять предложение от кого угодно, лишь бы сейчас. Мол, ей через неделю 30, и она не может себя простить, что до сих пор не замужем. Так этот гений решил
быстро сгонять в ближайшую ювелирку, купить кольцо и сделать ей предложение. После нескольких часов разговора! Знаете, скинул ему денег. Уж очень интересно, чем история закончится. Предложение он сделал, она согласилась. Я в полном шоке от людей. © Палата № 6 / VK
а мужик со сломанной челюстью не мог, не дожидаясь выздоровления, смс-ку прислать? текстовую? )))
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- Мы с парнем пошли поужинать, а потом он отвез меня к себе домой, и, к моему удивлению, вся его семья была там. Родители, братья и сестры, кузины. Они собирались смотреть фильм. Мне даже сесть негде было. А еще они все говорили по-испански и явно обсуждали меня. Через 5 минут я встала и ушла. К слову, это было первое свидание. © beccalicious21 / Reddit
- Парень пригласил в кино, но я была слишком застенчивой, поэтому позвала подругу. Она села между нами. Такое вот первое свидание, которое по факту оказалось фарсом. © pomin-p / Reddit
- Решил устроить романтику жене. Вымыл ванную, набрал туда горячей воды и засыпал лепестками белых тюльпанов, но потом мне захотелось сделать воду красной (ну, представляете это яркое сочетание кремово-белых тюльпанов и багровую красноту). Ну я и добавил туда пачку чая каркаде. Жена задержалась на работе, и все это превратилось в огромную «чашку» с холодным чаем. Вы подумаете, что мы потом это все слили? Нет уж, засыпали льда и каждые полчаса бегаем за холодненьким чайком. © Палата № 6 / VK
- В студенческие годы я почему-то стеснялась сказать ртом парню, что у нас с ним ничего не получится. Поэтому не придумала ничего лучше, чем притащить на свидание в студенческую кафешку двух подруг. Ну типа парень все поймет и сам сольется. А он взял и
просто накормил всех троих пюрешкой с отбивной. Тогда-то я и поняла, что искала медь, а нашла золото. © truestory111 / Pikabu
- Мы собирались пойти в кино, но не купили билеты заранее и не смогли купить два билета рядом. В итоге мы сели на противоположных сторонах кинотеатра, а потом фильм закончился, и мы просто разошлись каждый по своим делам. © Safe_Regret_8592 / Reddit
- Это было уже не первое наше свидание. Парень был с выдумкой, я бы даже сказала, с чудинкой, но меня это даже цепляло. Не ожидала, что это обернется против меня. Собирались мы, значит, прогуляться по парку. Ну я расфуфырилась, как всегда: прическа, чутка макияжа. Слава богу, хоть не додумалась надеть каблуки. Мало того, что кавалер опоздал минут на 20-30, так он еще и заявился со скейтбордом. Потом всю нашу прогулку он не слезал с доски, еще и меня приглашал на ней прокатиться. Я категорически отказалась, так как не собиралась свалиться в лужу (ни разу в жизни не каталась). В итоге он катался себе на забаву, а я за ним почти бежала марафон.
- Женщина за 30 привела свою мать на наше третье свидание. И потом очень удивилась, почему после кино я не пошел с ними поужинать. © fergi20020 / Reddit
- Мне было 27, ей 29. Первое свидание. Она спрашивает, как скоро я собираюсь жениться. Оказалось, она рассталась с парнем, потому что он не сделал ей предложение спустя 6 месяцев после начала отношений. Я ответил, мне нужен год или больше. После свидания она написала, что нам не по пути. Я почувствовал облегчение. © Cpt_Rocket_Man / Reddit
- В студенчестве общались какое-то время с пареньком, он позвал на свидание в кино, ну а я согласилась. И все бы ничего, вот только это был фильм «127 часов». По трейлеру тогда было не очень понятно, что именно нас ждет. Ну, путешественник заблудился, ну, страшно ему, да, обычная история на фоне красивой природы. Думали, что это приключения. По итогу вышли из зала с обоюдным чувством, что не такое первое свидание мы оба себе представляли, ой не такое. Для тех, кто не смотрел фильм: там реальная история о том, как скалолаз застрял в пещере на 127 часов, и дальше жесть. Паренек тогда такой растерянный вышел из зала, мол, блин, я реально не знал! Да я и сама не ожидала.
- Мне был 21 год. Девушка пригласила меня в общагу потусоваться. В ванной я обнаружил целое семейство котят, стал гладить их, они по мне лазали — я и уснул. Помню, что проснулся утром, а на меня смотрели три незнакомые девушки. Я написал своей даме сердца, мол, извиняюсь, что уснул. А она меня везде заблокировала. © Deputy_Wee_Woo / Reddit
- Пошел на свидание с вьетнамкой. Она была милой, и мы хорошо общались в соцсетях. Но в кафе выяснилось, что она вообще не говорила по-английски. Ни слова не понимала. Я продолжал пытаться с ней поговорить, а она просто не обращала на меня внимания. Это было так неловко. Потом я понял, что при переписке она использовала какой-то переводчик. После этого свидания мы больше не общались. © L_750z / Reddit
- Познакомилась с ровесником из моего же района. Оказалось, мы учились в одной школе в одной параллели, только в разных классах (я его не вспомнила). С энтузиазмом рассказывал, что в школе был всю дорогу влюблен в одну девочку, которая всем нравилась. Я сказала, что это была моя школьная подруга. Дальнейшая беседа в основном состояла из его воспоминаний о том, какая она была невыносимо прекрасная.
Второго свидания у нас с ним не было.
А еще у нас есть статья про 8 звездных пар, которые запомнили свое первое свидание на всю жизнь.
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