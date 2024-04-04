15 историй про измены, от которых даже у посторонних знатно подгорает
Народное творчество
13 минут назад
Вступая в отношения, люди обычно рассчитывают жить долго и счастливо, а не об изменах думают. Но жизнь нередко преподносит такие сюрпризы, что только диву даешься. Пережить предательство близкого человека бывает непросто, но и с этим можно справиться, особенно, если помнить, что не вы первые и не вы последние.
- 8 Марта. Муж разоткровенничался и сказал, что полюбил другую, но не хочет оставлять меня с ребенком. Бьет себя пяткой в грудь: «Я люблю вас обеих!» Вызвонил эту мадам, чтобы посадить нас всех за круглый стол переговоров. А я и говорю: «Чего ты ждешь, а? Я любила тебя и терпела твои измены долгих 8 лет! А теперь опять двадцать пять... Люди не меняются. Бодро иди лесом!» С праздником меня. © Подслушано / VK
- Сидели в кругу семьи, с нами был дядя и его жена. Мы пили чай, смотрели телик, и вдруг крупным планом на весь экран — мой дядя собственной персоной, а к нему нежно льнет незнакомая женщина с букетом цветов. И тут тетка моя как сорвалась... Сколько посуды перебила — и не считали! Правда, до развода так и не дошло. © Shanya200 / Pikabu
- У знакомого была любовница. Долго она уламывала его поехать вместе на курорт, мол, и прятаться не надо, и отдохнем. Уговорила, и уехал он «в командировку» в край рахат-лукума. Голубки провели вместе чудесную ночь, а утром вышли из номера и встретили замечательную и улыбчивую пару — его соседку (и по совместительству лучшую подругу жены) и ее мужа. Как итог — звонок подруге и развод. © Alexbuka / Pikabu
- Когда с мужем только начинали встречаться, он мне изменил. Я тогда простила его и забыла: молодые, глупые, да и отношения у нас были еще не особо однозначные. Прошло 20 лет, заявляет вдруг: «Мне нужно тебе кое в чем признаться, но ты не переживай, ничего страшного не случилось». Его «ничего страшного»: он сходил налево с коллегой на корпоративе. И знаете, что он выдал мне в конце? «Тю, а че ты так реагируешь? Проходили ведь уже, ты тогда нормально восприняла, как мудрая женщина. С возрастом мудрость растеряла что ли? Я от тебя такого не ожидал!» Больше мы вместе не живем. © Мамдаринка / VK
- Бабушка раньше работала медсестрой. Как-то позвали ее принимать роды. Выносит она, значит, малыша предполагаемому отцу. Папаша аж вытаращился: мол, недоношенный, а какой здоровяк! Тут бы глазки в пол и промолчать, да бабуля не подумала и как ляпнет: «Этот малыш не недоношенный». © tornado28 / Reddit
- Я в детстве сдала папу. Его отправляли со мной кататься на горку, а он мерз и скучал, быстро знакомился с какой-нибудь женщиной с ребенком и вел всех в шашлычную. Я была очень довольна таким раскладом и всегда ждала, когда же папа со мной пойдет гулять. Не знаю, имели ли те знакомства продолжение — он редко со мной выбирался, да и женщины бывали разные. Но одна мне очень понравилась. У нее была дочка примерно моего возраста, мы с ней хорошо играли, она меня в гости позвала. Когда мы собирались в очередной раз с папой на горку, я спросила при всех, будут ли сегодня тетя Галя с Олей и пойдем ли мы к ним в гости после ресторана. Разразился скандал, никуда я в тот день так и не пошла, а папу отстранили от прогулок со мной. © Татьяна Лобанова / ADME
- Мы с моей девушкой были возле Эйфелевой башни и искали через ее телефон место, где можно поесть. И тут пришло сообщение от ее хахаля. Он хвалил ее фоточку — ту, что я только что сделал. Она нагло отправила ему это фото, находясь рядом со мной. На тот момент прошло только 2 часа нашего двухнедельного отпуска. © Meh_Ill_Do_It_Later / Reddit
Больше половины кейсов уже по 2-3 раза тут отметились. И это только за последние 2 недели. У авторов тырнет ограничен?или кругозор?
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- Мой парень в начале отношений любил шутить: «В XXI веке измена — это не самое страшное, что может случиться в отношениях». Спустя 3 года я вычислила его любовницу, которая ничего обо мне не знала. Познакомилась с ней, рассказала об этом. Решили, что действительно ничего страшного. Поржали и послали подлеца лесом. © Подслушано / Ideer
- Вскоре после свадьбы мы с мужем и моей подругой пошли в мебельный магазин, чтобы выбрать стол. Я тогда была святой простотой и не догадывалась, что муж за моей спиной изменяет мне с подругой. Но когда я увидела, что они ходят как парочка, обсуждают столы и в итоге останавливаются на том, который я уже кучу раз забраковала, у меня открылись глаза. А через пару дней я поймала их на пикантном. © CommonFrequency / Reddit
- Почуяла неладное и впервые за 18 лет залезла в телефон мужа, а там просто стыдоба. Седина в бороду. Куча переписок с девочками 20-летними. Все они из фитнес-клуба, куда мы ходим. Номера их он как-то на ресепшене нашел. Клеит их, а они его шлют безбожно. Во всей этой истории злит даже не возможная измена, а то, что над ним весь клуб ржет, а значит, и надо мной. © Подслушано / Ideer
- Я бросил девушку после измены. Узнал, что она целовалась с другим. Бывшая убивалась, рассказывала, что жить без меня не хочет, донимала звонками. Даже к родителям моим приходила, рыдала. А потом заявила, что беременна от меня. Прислала фото теста с двумя полосками. Я был в шоке, но знал, что никогда не отправлю ее на аборт. Переступил через себя, сказал, что прощу все и вместе воспитаем ребенка. Хорошо, что мой друг оказался сообразительнее. Позвонил и сказал: «Дима, ты дурень. Я точно такую же фотку теста в интернете нашел». Интересно, что она бы выдумала потом. Разыграла бы трагедию, что потеряла ребенка? © Мамдаринка / VK
- Мой бывший парень не нашел ничего лучше, чем признаться мне 30 декабря в том, что он изменяет, когда ездит по работе в другие города. Поэтому он решил в этот раз не платить за нашу съемную квартиру, а с концами уехать к той, другой, девушке. А аренда заканчивается как раз в канун праздника. Вот я и осталась одна в Новый год. Плакала, кричала, но не смогла придумать ничего лучше, чем просто вернуться к маме с папой. Вот я и безумно благодарна за то, что тактично промолчали, увидев меня на пороге с вещами 31 декабря. Даже не спросили про парня, сразу все поняли, поэтому пытались создать для меня незабываемый Новый год. © Палата № 6 / VK
- Я рассорил своих родителей. Спросил маму, могу ли поесть у «тети Кристины», потому что она приготовила мою любимую пасту. Оказывается, мама не знала ни о какой Кристине, потому что на самом деле та была не моей тетей, а папиной коллегой, с которой он изменял моей матери. © AussieCanuck94 / Reddit
- Он сказал мне по телефону, что ушел в церковь. А потом в трубке на заднем плане прозвучало: «Милый, почему ты закрылся в ванной?» И у него еще хватило наглости все отрицать. © CalligrapherOk6633 / Reddit
- Встречались с парнем. Каждый день я шла с работы с радостным предвкушением, что я буду с любимым человеком. Если он приходил раньше, то готовил на ужин то, что люблю я. Если я раньше приходила, то на ужин мы ели то, что любит он. Однажды я почувствовала себя очень плохо на работе, меня отпустили домой. Думала, что любимый спит, а он с какой-то бабой был. И вся моя любовь к этому человеку лопнула как мыльный пузырь. Иду в комнату, включаю свет. Сразу визг, мат. А я спокойно так говорю, мол, проваливайте, я спать хочу. Сказала и пошла спать. Через 10 минут парень свою девицу вывел и меня пошел будить. Мол, извиниться хочет, а у меня и слушать его желания не было. Утром собрала вещи, а бывший ходил по пятам. То обнять пытался, то поцеловать. А мне его прикосновения стали отвратительны. Уехала к подруге и удалила его отовсюду, стерла все фотки, все переписки. © Unknown author / Pikabu
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