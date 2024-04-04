15 историй про измены, от которых даже у посторонних знатно подгорает

Вступая в отношения, люди обычно рассчитывают жить долго и счастливо, а не об изменах думают. Но жизнь нередко преподносит такие сюрпризы, что только диву даешься. Пережить предательство близкого человека бывает непросто, но и с этим можно справиться, особенно, если помнить, что не вы первые и не вы последние.