17 роскошных свадебных платьев из кино, от которых перехватывает дыхание

Глаз радуется, когда в увлекательном фильме или сериале персонажи играют свадьбу. Так и хочется поставить ленту на паузу и рассмотреть все мельчайшие детали белоснежного наряда. А ведь порой свадебные платья героинь запоминаются зрителям больше, чем перипетии сюжета, а также оказывают влияние на предпочтения настоящих невест.

«Лицо со шрамом», 1983

Платье Эльвиры нельзя назвать типичным для 1980-х годов. В начале десятилетия были в моде громоздкие пышные юбки, а на героине мы наблюдаем лаконичный крой а-ля 1970-е. Но при этом некоторые детали ее наряда соответствуют как раз 80-м, например, объемные рукава с кружевами на манжетах. А вот цветочные ободки на волосах были популярны в 70-х. Таким образом, ансамбль Эльвиры вобрал в себя черты свадебной моды сразу двух десятилетий.

«Санта-Барбара», 1984-1993

А вот образ Иден из легендарной мыльной оперы как раз соответствует всем понятиям о роскошном подвенечном наряде 1980-х. Разве что героиня решила показать плечи, но при этом мы все равно наблюдаем объемные рукава. А также на месте и многочисленные рюши, и эффектное ожерелье, и прическа с начесом и спадающими локонами. Все это было свойственно свадебной моде эпохи.

«Династия», 1981-1989

Героиня Джоан Коллинз шла к алтарю в лиловом атласном платье с модными в те времена объемными рукавами. Однако силуэт ее наряда скорее был вдохновлен более ранними эпохами. О чем говорит и миниатюрная шляпка с вуалью. К слову говоря, самой актрисе этот наряд запал в душу так же, как и зрителям. Потому в реальности Джоан выходила замуж в идентичном наряде, дизайн которого специально для нее разработал... художник по костюмам «Династии»!

«Поездка в Америку», 1988

Розовое платье Лизы по сей день оказывается в рейтингах самых красивых подвенечных нарядов из кино. Самое забавное, что обошлось оно создателям относительно недорого, поскольку было сшито из простого нейлонового тюля. А вот на корону, которая украшала фату невесты, киношники не поскупились. Она была изготовлена из серебра с золотым покрытием и драгоценных камней.

«Моя мачеха — инопланетянка», 1988

Для главной героини в исполнении Ким Бейсингер было сшито свадебное платье с весьма оригинальным дизайном. Отличительной его чертой является вырез на спине в форме сердца, дополненный объемным бантом. Примечателен тот факт, что после съемок картины актриса продала культовый наряд, а вырученные за него деньги пожертвовала благотворительной организации, занимающейся защитой животных.

«Няня», 1993-1999

Для главной героини ситкома выбирали платье из разряда «дорого-богато». Оно было куплено в бутике в Беверли-Хиллз за $ 12 тыс. Наряд украшала золотая вышивка, а его шлейф был около 1,3 м. Фату киношной невесте тоже нашли роскошную: 4,5 м. Однако едва ли платье отражает модные тенденции эпохи: в последнем десятилетии прошлого века невесты стремились к минимализму.

«Ловушка для родителей», 1998

Поскольку одна из героинь фильма является дизайнером свадебных нарядов, создатели не могли не показать нам ее творения. Так перед зрителями предстала модель в довольно неординарном образе: подвенечное платье минималистичного дизайна дополняли перчатки а-ля оперная дива и белый цилиндр. И, надо сказать, с такими аксессуарами любая невеста произведет впечатление на своих гостей.

«Армагеддон», 1998

На момент выхода ленты «Армагеддон» Лив Тайлер еще не успела сняться во франшизе «Властелин колец», но свадебное платье ее персонажа до боли напоминает образы принцессы Арвен. Нам кажется, есть что-то эльфийское в этом нежном наряде из мерцающей ткани и его расклешенных рукавах. Так что невестам, которые хотят на собственной свадьбе выглядеть как волшебное создание, стоит взять во внимание этот образ.

«Зачарованные», 1998-2006

В свое время сестры Холливелл были законодательницами моды, потому неудивительно, что их подвенечные образы то и дело попадают в списки самых красивых свадебных платьев на экране. Не обошла такая участь стороной и наряд Пайпер. Даже собираясь к алтарю, героиня не изменила своему женственному и сдержанному стилю. И выглядела, конечно же, великолепно.

«Свадебный переполох», 2001

Фрэн выбрала платье с ультрамодным для 2000-х дизайном. В начале нулевых многие пары начали отказываться от церемоний в молельных домах, предпочитая им другие локации, потому невесты вовсю оголяли плечи. Они выбирали наряды с бретелями-спагетти или вовсе без них. Еще в те годы платья украшали контрастными поясами и лентами: у героини такая наблюдается под грудью. Способ крепления фаты также соответствует трендам эпохи.

«Американский пирог: Свадьба», 2003

Аналогичный образ мы наблюдаем и у Мишель — главного женского персонажа одной из частей франшизы «Американский пирог». Такое же крепление фаты, те же открытые плечи и лямки-спагетти, разве что контрастного пояса нет. Но, так или иначе, платье героини нисколько не выбивается из представлений модниц эпохи о роскошном подвенечном наряде.

«Фантастическая четверка: Вторжение Серебряного серфера», 2007

Свадебное платье специально для персонажа Джессики Альбы было подготовлено немецким модным брендом Escada. Как мы можем убедиться, в своем образе героиня сочетала модные решения разных десятилетий. Платье-бюстье с ремешком на талии, как уже писалось выше, полностью соответствуют трендам нулевых, а вот вуаль на глазах — это уже что-то из середины прошлого века.

«Красавица и уродина», 2008

Для 2008 года, когда и вышла эта романтическая комедия, свадебное платье героини Пэрис Хилтон выглядело довольно странным. Его то и дело включали в рейтинги самых неудачных кинонарядов. Но мы позволим себе не согласиться с таким положением вещей. Хотя бы потому, что девушка пошла на костюмированную вечеринку, для которой и выбрала наряд устаревшего на тот момент фасона. Но если представить такое же платье на героине фильма или сериала 1980-х, например, Иден из «Санта-Барбары», назвать его безвкусным уже язык не повернется.

«Гарри Поттер и Дары смерти: Часть I», 2010

Дизайн платья красавицы Флер Делакур разработала французский модельер Джени Темим. Она рассказала: «Наряд был сшит из органзы. Я украсила его парой фениксов, которые смотрят друг на друга. Я выбрала фениксов, потому что они, как и любовь, вечны». Также героиня носила черный головной аксессуар, который гармонировал с узором на ее платье.

«Касл», 2009-2016

Платье героини «Касла» навело шума в сети. Многие полагали, что дизайн этого наряда разработал какой-нибудь именитый модельер, а на экран вещь попала прямиком с подиума. Однако к всеобщему изумлению выяснилось, что это дело рук штатного художника по костюмам сериала. Платье было украшено серебряной вышивкой и имело дополнительную юбку из органзы. Сейчас оно оценивается в $ 30 тыс.

«Императрица», 2022

И хотя едва ли наряды исторического сериала соответствуют моде демонстрируемой эпохи, оторвать взгляд от них невозможно. Особенно тщательно потрудились костюмеры над созданием свадебного наряда Сисси. По словам дизайнера сериала, она хотела создать эффектный, но сложный наряд, который отображал бы все неудобства молодой императрицы. «Мы изготовили что-то вроде кружевной водолазки и снабдили ее юбкой с кринолином диаметром 167 см», — рассказала костюмер.

«Ирландская мечта», 2024