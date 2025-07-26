16 человек, которые на своем опыте узнали, что старые дома могут хранить множество секретов

Представьте: семья покупает старинный дом и находит в потолке потайное место с маленькими сокровищами. Или, к примеру, обнаруживает в кухне загадочную тайную дверцу. Похоже на начало фильма ужасов? А вот и нет! Это реальные истории людей, которые въехали в новый дом и узнали, что он скрывает немало сюрпризов.

«Купили двухсотлетний дом. Вот что мы нашли в стенах»

Мы тоже находили в стенах всякое. Каждая, которую мы вскрываем, оказывается маленьким порталом в другие эпохи. © I_Make_Some_Things / Reddit

«Сегодня при демонтаже посудомоечной машины мы немножко заглянули в 70-е годы!»

«Купили столетний дом. В коридоре был бельевой шкаф. Но когда мы решили его разобрать, за ним оказался большой секрет. Лестница, ведущая на второй чердак»

«Я такой: „Ура! Под ковром есть оригинальный пол! О, подождите... О нет!“ А рядом-то была фанера. Эх»

«Я был ошеломлен великолепными деталями, скрывающимися под всей этой краской. Я насчитал по меньшей мере 5 слоев!»

«Мы только что купили наш первый дом 1909 года постройки и нашли это под ковром»

«У меня это в квартире (1940-х годов) уже 10 лет, и я до сих пор не знаю, что это такое. Я использую его для туалетной бумаги, но хотелось бы узнать, для чего он на самом деле нужен»

Это 1000% шкафчик для белья. © dontdontdontdontstop / Reddit

«Заметили несколько плоских камней в заросшей части нашего заднего двора. Нашли старую дорожку»

«Неизвестно, как долго эти камни были сокрыты. Дом был построен в 1911 году. Это будет интересный летний проект!»

«Этот торцевой блок — прекрасный кусок американского каштана, который сейчас почти вымер. Чтобы сделать его таким, мне потребовалось несколько часов чистки и ковыряния инструментами»

«Нашли это фото в стене нашего дома 1912 года постройки. Каким дом был тогда и какой сейчас»

«Только что купила свой первый дом, построенный в 1900 году. Я решила убрать подвесные потолки в двух комнатах. И нашла в них кучу всего, в том числе и старую флейту»

«Сегодняшнее открытие. Хорошо, что мы решили пристроить заднюю дверь. Это объясняет, почему там всегда было так холодно зимой!»

«Занимался переделкой и нашел массивное полотно старинного линолеума»

«Есть идеи, для чего предназначалась эта дверца на нашей кухне в итальянском стиле 1880-х годов?»

Это либо дверца для молока, либо место, где можно было бы хранить дрова/уголь не на проходе. © titus-andro / Reddit

«Содрал старые обои. Кажется, я выиграл в какую-то лотерею!»

«Купили столетний дом. Камин был обшит досками, и, сняв их, мы обнаружили вот это»