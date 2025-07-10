15 человек, которые надолго запомнят тот самый сюрприз во время ремонта

Ремонт — это всегда лотерея: никогда не знаешь, что попадется за стенными панелями или под старыми половицами. Для этих интернет-пользователей обычный ремонт обернулся настоящим приключением — с тайниками и курьезами, которые невозможно забыть. Кто-то наткнулся на послание из прошлого, а кто-то — на неожиданный «подарок» от предыдущих жильцов. Мы собрали реальные истории и фотографии, доказывающие, что ремонт — это не только пыль и шум, но и повод для хорошего рассказа.