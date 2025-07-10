15 человек, которые надолго запомнят тот самый сюрприз во время ремонта

Фотоподборки
16 часов назад

Ремонт — это всегда лотерея: никогда не знаешь, что попадется за стенными панелями или под старыми половицами. Для этих интернет-пользователей обычный ремонт обернулся настоящим приключением — с тайниками и курьезами, которые невозможно забыть. Кто-то наткнулся на послание из прошлого, а кто-то — на неожиданный «подарок» от предыдущих жильцов. Мы собрали реальные истории и фотографии, доказывающие, что ремонт — это не только пыль и шум, но и повод для хорошего рассказа.

«Только представьте себе, все это мой отец обнаружил, когда разобрал старую печку»

«Только что купил дом и нашел это в гараже»

  • На вашем месте я бы оторвал и отдал бывшему владельцу. Это бы для него значило очень много. © iamjackslackoffricks / Reddit
  • Моя мама умерла 5 лет назад. Мы продали дом. Но перед сделкой я заменил дверь кладовки, на которой были отметки с ростом всех ее внуков. Сейчас дверь находится на хранении, упакована в термоусадочную пленку и законсервирована. Не уверен, понадобится ли она кому-то в будущем, но я просто не мог ее там оставить. © GeneralPatten / Reddit

«Под старыми панелями в подвале мы обнаружили такое вот джазовое искусство. К сожалению, другие стены были закрашены, но мы видим, как минимум, пианиста и контрабасиста»

«Подумываем сходить в наше местное историческое общество, чтобы выяснить, откуда это. Рядом с джазменом есть несколько имен, написанных карандашом. Не имею ни малейшего представления, кто эти люди, но это классная находка».

«За стеной в доме, который шел под снос, нашли запертый сейф»

«Это был дом сводного брата моего отца. Он стоял заброшенный по крайней мере год или два, а сводный брат жил там лет 20-25. Сейф выглядит очень старым».

«Нашел дополнительные квадраты в своем доме в Лос-Анджелесе. Оно того стоит»

  • Как человек с маленьким домом, который отвоевывал почти каждый метр, я полностью тебя понимаю. Эти дополнительные маленькие пространства очень ценны. Отличная работа! © Atty_for_hire / Reddit

«Получил в наследство розовые кусты, а когда копал, нашел древнюю мощеную дорогу»

«Мне удалось поговорить с местным жителем, который хорошо знает это место. По его словам, каменная дорожка „всегда была здесь“. Раньше за домом было множество зданий. Лучшая подруга матери этого человека была еще маленькой девочкой, и уже тогда дом был старым. Это было в 1930-х годах. Наш город был основан в 1820-х. Я так понимаю, что это максимальный возраст дома».

«Во время ремонтных работ в фундаменте дома обнаружили целый автомобиль»

  • Когда мои родственники строили дом, они закопали старую машину, брошенную на участке, под полом нынешнего гаража. Сказали, что это дешевле, чем платить за ее вывоз, лол. © Opening_Cost_6464 / Reddit

«Я еще даже не успел отреставрировать найденную фреску у лестницы, как нашел еще одну, когда занимался сантехникой»

Iosi Merson
12 часов назад

Фима купил в Италии ценную картину эпохи Ренессанса. Чтобы не задержали натаможне, попросил знакомого художника намалевать поверх картины какой-нибудь простенький пейзаж. Приехав домой, он сдал картину в реставрационную мастерскую, чтобы там смыли намалёванное сверху.
Через два дня реставратор звонит Фиме:
— Верхний пейзаж я смыл, вместе с ним сползла и картина эпохи Возрождения. Из-под неё показался портрет Муссолини. Продолжать работу или уже хватит?

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«Нашел дома старую тарелку с гравировкой, оборванной на полуслове»

«Мама и папа, спасибо за все. Лю...»

«Во время ремонта дома я нашел в заглушке спрятанную записку»

«Я оформил ее в рамку, чтобы повесить в той же комнате. В записке бывший владелец дома представлялся и рассказывал о своей семье и детях для будущих новых владельцев этого дома».

«Забрала этот светильник из старого дома, который снесли»

Iosi Merson
12 часов назад

Ремонтировал дом 90-х годов. Там люстры отстойные были. Хотел было выбросить, но подруга хозяйки их забрала. Отмыла и в своем бутике в Тель-Авиве продала за кругленькую цену !!! Вот ведь народ Торы !!!🤣🤣🤣

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  • Это комбинированный светильник — и газовый, и электрический сразу. Абажур, направленный вниз, был электрифицирован, а абажур, направленный вверх, был газовым. © mach_gogogo / Reddit

«Купил дом, а там старинный кованый забор. Я поговорил с предыдущим владельцем земли. Сейчас ему около 90 лет. Это был забор его деда. Компания, которая сделала забор, работала только с 1873 по 1903 год»

  • Боже, именно из-за таких историй я увлеклась исследованием старины. Самые неприметные вещи могут привести к таким интересным открытиям. Добро пожаловать в клуб! © aaabsoolutely / Reddit

«Нашла в стене викторианского дома»

«Прожив в доме почти год, обнаружил, что в нем, оказывается, есть полы с подогревом»

Ana.Rok
3 часа назад

HorizonsEdge надо радоваться. За такую фишку он еще на 50% по цене бы попал

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  • Риелторы многое упускают. Первое, что я сделал, когда купил свой дом, — заменил водонагреватель. Я позвонил в компанию, название которой было на печи, и когда они приехали, то первым делом спросили, могут ли воспользоваться секретным входом в подвал, чтобы установить водонагреватель. Я в шоке, мол, какой, к черту, секретный вход? А он был. Если бы я не позвонил в компанию, которая уже была знакома с этим местом, я бы никогда его не обнаружил. © HorizonsEdge / Reddit

«Нашел ложку в стене во время ремонта старого дома в викторианском стиле»

  • Это на самом деле довольно круто. Заставляет меня задуматься, кто держал эту ложку последним и какая за этим может скрываться история. © HeatRippleX / Reddit
Фото на превью dmatson724 / Reddit

Комментарии

Уведомления
Буква Эф
13 часов назад

Представляю, как та закопаная машина изгадила им почву. Привет, тяжелые металлы и разная прочая гадость

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