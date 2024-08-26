Почему мой ребенок пойдет 1 Сентября в школу с букетом, несмотря на новомодные акции и мнения

Я до сих пор помню, как я, пятиклассница, пришла на школьную линейку без букета. Не по своей вине — кошка перевернула цветы, купленные 31 августа и поставленные на ночь в вазу, чтобы не завяли. Букет превратился в веник, покупать новый было некогда. В итоге я всю торжественную часть Дня знаний пыталась спрятаться за спины одноклассников, стеснялась посмотреть в глаза учительнице, а потом тихонько сбежала с линейки и спряталась в пустом классе.

Конечно, можно говорить о том, что времена меняются, и сейчас проще скинуться на один общий букет для классного руководителя. Не спорю, это удобно — просто перевел деньги и забыл, а кто-то из гиперответственных представителей родительского комитета (он же по умолчанию «тот, кому больше всех надо») заморачивается с выбором и покупкой цветов. И да, в классе моего сына такое практикуется. Кстати, не было ни одного случая, чтобы вся родительская общественность одобрила купленный букет. То «какой-то дохленький», то «слишком пестрый», то «не стоит этих денег, предъявите чек». Не буду говорить, что наша классная не восторге от этих дизайнерских букетов. Улыбается, конечно, благодарит нас. Но у меня почему-то складывается ощущение, что это такая коллективная отмазка от родителей. Примерно как те ненастоящие елочные шарики из анекдота, которые блестят, но не радуют.

Мне кажется, что скидываясь на общий букет, мы теряем именно это ощущение общего праздника - и для детей, и для родителей, и для педагогов. Мамы и папы уже не утирают слезу, вспоминая, как они в школьные годы несли букет на 1 Сентября, школьники уже не испытывают трепета от вручения цветов любимому учителю. Ну а педагоги постепенно забывают ощущение "меня окружили счастливые детские мордахи и с головой завалили букетами". И пусть это будут не идеально составленные цветочные композиции из дорогого салона. Многие родители сейчас брезгливо морщат нос при виде обычных "веников" с бабушкиной клумбы из разнокалиберных астр и бархатцев. Зато сколько радости могут доставить эти простенькие цветы, подаренные от души. Да и самому ребенку гораздо проще держать в руках небольшой букет во время линейки. В нашей школе к их проведению обычно подходят творчески - официальная часть Дня знаний с поздравлениями, торжественными речами, танцами и первым звонком для малышни обычно занимает не меньше часа.

Проще говоря, я за праздник! А он, по моему мнению, должен включать все атрибуты: соответствующая одежда, цветы, яркие гирлянды, поздравления и улыбки. До сих вспоминаю, как в моем детстве девочки обязательно заплетали косички с белыми бантами. А еще хорошо помню, как особым шиком считалось притащить на линейку букет гладиолусов - высоченных ярких цветов. И неважно, какого возраста будут участники этого праздника. Мой сын в этом году пойдет в 11 класс - вроде бы совсем взрослый человек - но он уже заявил, что будет дарить букет классной руководительнице. Да, лет в 13-14 он стеснялся идти на линейку с цветами, а сейчас сам принял участие в покупке букета (увы, нет у нас дачи с астрами). И эти волнения и легкая суета перед 1 Сентября - тоже важная часть праздника. Кто я такая, чтобы лишать своего ребенка этих приятных переживаний? А заваленный цветами стол классного руководителя после линейки? Вы наверняка помните, как улыбается учитель, который уже не знает, куда ставить эти букеты, и просто начинает складывать их рядышком на рабочем столе. Я не против модных акций, участники которых перечисляют на благотворительность сумму, равную стоимости школьного букета, но мне почему-то кажется, что тем самым мы лишаем чего-то важного и себя, и наших детей, и учителей.

Иногда на линейках бывают и курьезные ситуации. Подруга мне как-то рассказывала: «Стоит мой семиклассник на линейке. Счастливый до невозможности. В руках букетище гладиолусов размером со среднего ребенка. А я замечаю, что учителя начинают нервно перешептываться. И вдруг вижу, что к моему сыну подлетает завуч и начинает что-то говорить ему на ухо. Он сначала стоял с обалдевшим видом, а потом разулыбался и кивнул». В общем, выяснилось, что руководство школы совсем забыло про пожилую учительницу литературы, которая в этом году решила не брать классное руководство. И только на линейке их осенило, что она, скорее всего, останется без цветов и распереживается. А человек уже в возрасте, давление и все такое. Вот завуч и попросила паренька с красивым букетом вручить цветы именно этому педагогу. Закончилось все благополучно: все учителя ушли с линейки счастиливые, а сын подруги еще и с ощущением того, что он немного супергерой. Бывает, что дети и сами замечают, что кто-то из работников школы остается без цветов. Это может быть психолог, библиотекарь или педагог дополнительного образования. Почему бы не порадовать их букетом? Ведь День знаний — это и их праздник.

В общем, я за традицию. Без перегибов, конечно, и в разумных пределах. Но мне очень не хочется, чтобы мой ребенок чувствовал, что 1 сентября - это просто день, когда закончились каникулы. Хочется сохранить для него ощущение праздника. И неважно, куда учитель потом денет эти цветочные горы, да хоть соседским бабушкам раздарит. Кстати, неплохая идея - пусть они тоже порадуются.

Бонус: еще пара слов в защиту букетов

Мне очень нравилось в свои юные годы топать в школу с букетом. Особенно любила астры. В старших классах уже стеснялась дарить цветы, но очень хотелось. © Мария / ADME

Я педагог дополнительного образования, мне не дарят букеты. А так хотелось бы! Обожаю цветы! Каждое 1 Сентября грущу по этому поводу. © Анна Чугреева / ADME

Я работала в школе несколько лет. Просила не дарить сладости, потому что их невозможно съесть в таком количестве. А цветы очень любила. Каждый букетик берегла. Что-то оставляла в кабинете для настроения, остальные букеты везла домой. Несколько недель радовала эта оранжерея. Было безумно приятно. Но я не возмущалась никогда, если кто-то не подарил букет. Просто всем детям радовалась и сама им делала маленькие подарки на праздники. © Оксана Дербуш / ADME

1 Сентября - это не личный праздник учителя, и букет здесь не столько роль подарка играет, сколько создает атмосферу торжественности. Поэтому мне не совсем понятны "стоны" со стороны учителей, что лучше бы на эти же деньги купили нормальный подарок. Я покупаю букет, и ребенок несет его с радостью. И это уж точно лучше, чем выбрасывать в небо сотни воздушных шаров каждый раз. © Солнышко пушистая / ADME

Моя бабушка 40 лет проработала учителем физики в самых разных школах. Так я ее один раз спросила про цветы. Она честно ответила, что ей нравятся все эти букеты и суета с ними. Они создают ощущение праздника, и она бы не хотела, чтобы эта традиция исчезла. Я сама ежегодно все 10 лет на День знаний носила цветы. Мой ребенок уже в 7 класс пойдет. И понесет букет, разумеется. © Анна / ADME