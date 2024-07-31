Не вижу проблемы. Вот если б подруга пришла в том платье, что слева....
15+ свадебных фото и историй, которые не получится забыть, даже если отшибет память на старости лет
Свадьба — это волшебный момент, который должен остаться в памяти навсегда. Зачастую так и получается, вот только причины этого всегда разные. У одних торжество врезалось в память благодаря шикарному платью невесты, которое она сшила сама, а у других, к сожалению, из-за плохой организации мероприятия.
«Слева невеста, а справа ее подруга, которая решила надеть вот такое платье»
- Ох, на этом дружба закончится. © WesternResearcher376 / Reddit
«Я сама сшила себе свадебное платье»
Зима. Свадьба на улице. Без еды. Что может пойти не так?
- Как-то раз была на свадьбе, которая проходила на открытом воздухе. Зимой. Всем сказали приходить к обеду, поэтому многие не стали перекусывать заранее. А вот фигушки. Стол накрыли только в 17:30. Церемонию задержали на целый час, поэтому все мерзли на улице. Никаких обогревателей и теплых палаток, даже стульев не было. Потом оказалось, что вся еда была заказана только на 70% гостей. Пришлось растягивать на всех. Даже воду! Напомню, что практически никто не обедал. И только около 8 часов вечера включили музыку и начали танцевать. Оказалось, что молодожены специально так растягивали время, чтобы можно было сделать как можно больше фотографий. Не свадьба, а сущий кошмар. Я ушла оттуда, как только выдалась возможность. © Dramatic-but-Aware / Reddit
«Вот как выглядела наша свадьба»
- Ох, представляю, как пришлось потрудиться фотографу. © wolftick / Reddit
«Мои родители празднуют свою 69-ю годовщину свадьбы»
Можно только позавидовать, что ваши родители столько лет вместе, и дожили до столь почтенного возраста. Долгие лета им.
Дорого-богато, но есть нюанс
- Несколько лет назад были на свадьбе лучшего друга мужа. Мероприятие проводили в парке, но был один нюанс — в это же время там отмечали еще 5 или даже более свадеб. Некоторые гости то и дело путались, к какому мероприятию они относятся, и прибивались не к тем группам. В парке есть водоем, и по сценарию невеста должна подплыть на лодке. Смотрим — плывет. И тут у меня сразу возникла мысль: "Вот бы она не навернулась с этой лодки, ведь у нее платье как у русалки, ногами особо не подвигаешь. И что бы вы думали? Невеста оказалась в воде по пояс. Платье за $ 12 тыс. было в болотной тине, пока проводили церемонию. Вся свадьба стоила более $ 50 тыс. © SuitableJelly5149 / Reddit
«Вчера мы были на „Zoom-свадьбе“ онлайн, поэтому оделись соответствующе»
Всё понятно, но хотя бы причесаться надо было. Всё равно выглядите, как только что проснулись.
«26 лет назад поженились мои родители. Это была... совсем нетипичная свадьба»
Надо понимать, что жених не целовал невесту под водой. Или всё таки - "да"?
На других надейся, а сам не плошай
- Давным-давно мы хотели отметить свою свадьбу в том же ресторане, где и когда-то праздновали мои родители. Мы там часто что-то отмечали. В итоге сделали заказ, обсудили все детали торжества. Все отлично. За 4 дня до мероприятия я решила уточнить некоторые моменты, чтобы правильно рассадить гостей. Пишу в ресторан — не отвечают. Звоню — нет ответа. Поехала туда. Подхожу к дверям, а там висит табличка «Мы закрыты. Навсегда!» Обалдеть. Я чуть с ума не сошла, ведь все уже договорено, заказан торт. Понимаю, что нужно срочно искать новое место и за 4 дня все организовать. Как же хорошо, что моя невестка помогла в поисках. В итоге свадьба состоялась. Кстати, вышло даже дешевле, чем в том закрытом ресторане. © Useful_Weight_7715 / Reddit
«Во время нашей свадьбы пошел дождь. Благодаря этому появилось такое фото»
О! Как романтично! Не каждый может похвастаться столь необычным свадебным фото. Тем более, что это не фотомонтаж.
- Дождь в день свадьбы — это удача, потому что мокрый узел сложнее развязать. Поздравляю! © nvksmum / Reddit
«Друг умудрился сломать свое неубиваемое вольфрамовое обручальное кольцо»
«Он просто искал свое обручальное кольцо. В итоге нашел»
«Приглашение» на свадьбу без приглашения
- Скоро у двоюродного брата свадьба, они с невестой планируют отмечать на природе. Причем всем гостям придется добираться около 5 часов до этого места. Я обалдела, когда узнала, что молодожены рассылают открытки тем, кого не приглашают, со словами: «У нас скоро свадьба, но вы будете мысленно вместе с нами в этот особенный день». Этот поступок они объяснили так: «Интересно посмотреть на их реакцию». Я в шоке. © joyousfoodie / Reddit
«Недавно я был шафером на одной свадьбе»
Пять часов))
Ко мне добирались мои дядя и тетя. Должна была еще двоюродная сестренка, но она слегка с температурой под 40 за пару часов до самолета. Дорога - самолет с пересадкой через Москву (в несезон прямых мало), автобус, потом поезд около 12 часов. Не летают к нам сейчас самолеты. И через сутки всё то же самое в обратном порядке. Я до сих пор в приятном шоке от приложенных ими усилий, чтобы быть рядом со мной в этот день.
«Этот костюм я купил специально на свадьбу. А невеста не разрешает мне его надевать»
Парень, тебе не по пути с этой девушкой. Она зануда. А ты нарцисс, инфантил и долбо**.
- Ну, разумеется, не разрешает. У тебя же нет галстука. © Wallabanjo / Reddit
Когда сделал правильный выбор
- Был на свадьбе друга. Гости потихоньку собираются. Невеста с женихом хлопочут туда-сюда, у нее шикарное платье, у него — обалденный костюм. И тут открывается дверь, и заходит его бывшая в платье с каким-то нереальным вырезом. Все в шоке, ведь ее никто не приглашал. Подходит к нему и кокетливо выдает: «Вот видишь, Андрюша, со мной ты бы был в центре внимания, но ты выбрал ее». И молча ушла. Только почему-то она не упомянула, что в центре внимания она была из-за того, что дважды ему изменила.
«Нам так повезло, когда в первую брачную ночь мы увидели вот это»
Ой не тем вы ребята занимались… Когда ж конвертики-то вскрывать-пересчитывать?!)))
«Вышла замуж. Но у меня какая-то реакция на обручальное кольцо»
Такие моменты придают каждой свадьбе изюминку и превращают ее в уникальную историю, которую невозможно забыть. Как, например, у пар, свадьба которых была настолько эпичной, что гости будут вспоминать о ней годами.
Комментарии
Что надо было сделать, чтобы сломать вольфрамовое кольцо? Просто я ношу кольцо из карбида вольфрама, вид у него шикарный, а уж прочность вообще нереальная, за много лет ни царапинки, ни трещинки