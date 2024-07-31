15+ свадебных фото и историй, которые не получится забыть, даже если отшибет память на старости лет

Свадьба — это волшебный момент, который должен остаться в памяти навсегда. Зачастую так и получается, вот только причины этого всегда разные. У одних торжество врезалось в память благодаря шикарному платью невесты, которое она сшила сама, а у других, к сожалению, из-за плохой организации мероприятия.

«Слева невеста, а справа ее подруга, которая решила надеть вот такое платье»

Ох, на этом дружба закончится. © WesternResearcher376 / Reddit

«Я сама сшила себе свадебное платье»

Зима. Свадьба на улице. Без еды. Что может пойти не так?

Как-то раз была на свадьбе, которая проходила на открытом воздухе. Зимой. Всем сказали приходить к обеду, поэтому многие не стали перекусывать заранее. А вот фигушки. Стол накрыли только в 17:30. Церемонию задержали на целый час, поэтому все мерзли на улице. Никаких обогревателей и теплых палаток, даже стульев не было. Потом оказалось, что вся еда была заказана только на 70% гостей. Пришлось растягивать на всех. Даже воду! Напомню, что практически никто не обедал. И только около 8 часов вечера включили музыку и начали танцевать. Оказалось, что молодожены специально так растягивали время, чтобы можно было сделать как можно больше фотографий. Не свадьба, а сущий кошмар. Я ушла оттуда, как только выдалась возможность. © Dramatic-but-Aware / Reddit

«Вот как выглядела наша свадьба»

Ох, представляю, как пришлось потрудиться фотографу. © wolftick / Reddit

«Мои родители празднуют свою 69-ю годовщину свадьбы»

Дорого-богато, но есть нюанс

Несколько лет назад были на свадьбе лучшего друга мужа. Мероприятие проводили в парке, но был один нюанс — в это же время там отмечали еще 5 или даже более свадеб. Некоторые гости то и дело путались, к какому мероприятию они относятся, и прибивались не к тем группам. В парке есть водоем, и по сценарию невеста должна подплыть на лодке. Смотрим — плывет. И тут у меня сразу возникла мысль: "Вот бы она не навернулась с этой лодки, ведь у нее платье как у русалки, ногами особо не подвигаешь. И что бы вы думали? Невеста оказалась в воде по пояс. Платье за $ 12 тыс. было в болотной тине, пока проводили церемонию. Вся свадьба стоила более $ 50 тыс. © SuitableJelly5149 / Reddit

«Вчера мы были на „Zoom-свадьбе“ онлайн, поэтому оделись соответствующе»

«26 лет назад поженились мои родители. Это была... совсем нетипичная свадьба»

На других надейся, а сам не плошай

Давным-давно мы хотели отметить свою свадьбу в том же ресторане, где и когда-то праздновали мои родители. Мы там часто что-то отмечали. В итоге сделали заказ, обсудили все детали торжества. Все отлично. За 4 дня до мероприятия я решила уточнить некоторые моменты, чтобы правильно рассадить гостей. Пишу в ресторан — не отвечают. Звоню — нет ответа. Поехала туда. Подхожу к дверям, а там висит табличка «Мы закрыты. Навсегда!» Обалдеть. Я чуть с ума не сошла, ведь все уже договорено, заказан торт. Понимаю, что нужно срочно искать новое место и за 4 дня все организовать. Как же хорошо, что моя невестка помогла в поисках. В итоге свадьба состоялась. Кстати, вышло даже дешевле, чем в том закрытом ресторане. © Useful_Weight_7715 / Reddit

«Во время нашей свадьбы пошел дождь. Благодаря этому появилось такое фото»

Дождь в день свадьбы — это удача, потому что мокрый узел сложнее развязать. Поздравляю! © nvksmum / Reddit

«Друг умудрился сломать свое неубиваемое вольфрамовое обручальное кольцо»

«Он просто искал свое обручальное кольцо. В итоге нашел»

«Приглашение» на свадьбу без приглашения

Скоро у двоюродного брата свадьба, они с невестой планируют отмечать на природе. Причем всем гостям придется добираться около 5 часов до этого места. Я обалдела, когда узнала, что молодожены рассылают открытки тем, кого не приглашают, со словами: «У нас скоро свадьба, но вы будете мысленно вместе с нами в этот особенный день». Этот поступок они объяснили так: «Интересно посмотреть на их реакцию». Я в шоке. © joyousfoodie / Reddit

«Недавно я был шафером на одной свадьбе»

© Jrnelson34 / Reddit Алина 5 часов назад Пять часов))

Ко мне добирались мои дядя и тетя. Должна была еще двоюродная сестренка, но она слегка с температурой под 40 за пару часов до самолета. Дорога - самолет с пересадкой через Москву (в несезон прямых мало), автобус, потом поезд около 12 часов. Не летают к нам сейчас самолеты. И через сутки всё то же самое в обратном порядке. Я до сих пор в приятном шоке от приложенных ими усилий, чтобы быть рядом со мной в этот день. - - Ответить

«Этот костюм я купил специально на свадьбу. А невеста не разрешает мне его надевать»

Ну, разумеется, не разрешает. У тебя же нет галстука. © Wallabanjo / Reddit

Когда сделал правильный выбор

Был на свадьбе друга. Гости потихоньку собираются. Невеста с женихом хлопочут туда-сюда, у нее шикарное платье, у него — обалденный костюм. И тут открывается дверь, и заходит его бывшая в платье с каким-то нереальным вырезом. Все в шоке, ведь ее никто не приглашал. Подходит к нему и кокетливо выдает: «Вот видишь, Андрюша, со мной ты бы был в центре внимания, но ты выбрал ее». И молча ушла. Только почему-то она не упомянула, что в центре внимания она была из-за того, что дважды ему изменила.

«Нам так повезло, когда в первую брачную ночь мы увидели вот это»

«Вышла замуж. Но у меня какая-то реакция на обручальное кольцо»