16 умников, смекалке которых можно только позавидовать
У каждого из нас есть свои маленькие лайфхаки, плюс с годами мы нарабатываем полезные умения выпутываться из непростых ситуаций. Мы объединили эти советы от пользователей сети в одной подборке. Кто знает, в какой неожиданный момент они могут пригодиться, жизнь ведь штука непредсказуемая.
- Девушка, 26 лет. Живу одна. Как-то часов в 12 ночи уже лежала в кровати и услышала звонок в дверь. Долго искала халат, а когда подошла к двери, поняла, что в замке кто-то ковыряется. Минутная паника, стою как вкопанная. А потом я поступила гениально: быстро зашла с телефона в интернет и включила на всю громкость лай собаки. Не поверите, но потенциальные грабители свалили мгновенно. © Подслушано / Ideer
- На лужайке возле дома стала замечать молодого мужчину с красивым котом. Он каждый вечер выгуливает своего мейн-куна, а тот как собачонка вертится возле него. Люди ходят, смотрят, удивляются. Почти достопримечательность. Особенно интересуются молодые женщины, подходят, рассматривают кота, что-то спрашивают. Смотрю на это все и думаю, а мужик-то хитер: придумал способ, как познакомиться с девушками, используя своего питомца. © Подслушано / Ideer
- Улыбаюсь я не чаще, чем Уэнсдей Аддамс, так что у меня свой лайфхак — при первой возможности узнаю имя человека и не просто здороваюсь, а говорю: «Здравствуйте, Лена», «Здравствуйте, Михаил Иваныч». А потом коллеги удивляются, почему охранник и уборщица на всех рявкают, а на меня нет. © shanghai48 / ADME
- Если неожиданно позвонили нежеланные гости или свекровь заявилась с проверкой, идем в ванную комнату, отрываем полоску туалетной бумаги, увлажняем ее каплями воды с мокрых пальцев и мгновенно стираем все пятна с зеркала. Этим же комком бумаги оттираем раковину, кран, собираем пыль с пола и смываем волосатый бумажный ужас в унитаз. Вуаля, кристально чистая ванная комната и тряпки стирать не надо! © Подслушано / Ideer
- Мой лайфхак: если вы находитесь в учебной аудитории или на совещании и подозреваете, что за вами кто-то наблюдает, просто зевните. Затем повернитесь и посмотрите, зевает ли этот человек тоже. Если да, то он внимательно за вами наблюдает. © TrailerParkPrepper / Reddit
- У меня на работе выдавали телефон с корпоративной симкой. Рабочий день заканчивался, телефон отключался и оставался на работе. Утром включался. На вопрос руководителя, зачем так делать, я отвечал: «Просто это телефон для работы. Домой не забираю, чтобы не потерять имущество фирмы». Так стали делать и другие сотрудники компании. © Usb0 / Pikabu
Если неожиданно позвонили нежеланные гости или свекровь заявилась с проверкой - выгнать.
- Смешно, наверное, но у меня это реально работает. Если я иду по опасному району, то стараюсь что-то жевать. Ощущение, что люди стараются не беспокоить тебя во время еды. Ко мне действительно никогда не приставали, пока я жевал яблоко или банан. Мне кажется, это гораздо безопаснее, чем идти, уткнувшись в свой смартфон. © Delia_Dunn / Reddit
- Возвращалась домой с посиделок в кафе уже за полночь. Решила пройти напрямик через парк. Слышу мужские голоса и понимаю, что навстречу мне идут явно не спортсмены. И тут я резко ускоряюсь. Вылетаю на гопкомпанию с дикими глазами и ору: «Бегите! Оно гонится за мной!» Судя по звукам, часть мужиков рванула через кусты, двое за мной — и почти сразу обогнали. Я еще и визжать начала потом. Натурально получилось. Бегуны рванули в другой двор, а я в свой. Дошла до дома целой и невредимой. © Подслушано / Ideer
- Вы чистили когда-нибудь, ведро или даже более трех ведер чеснока? Удовольствие малоприятное, даже если нужно почистить одну головку, особенно когда чеснок уже не первой свежести. В детстве каждое лето во время заготовки адыгейской (чесночной) соли и сухой аджики это была настоящая каторга, мало того что шкурка не хотела отчищаться, так на втором килограмме пальцы будто пекло огнем.
Так было до того момента, пока к нам во двор не зашла бабушка Вера и, хмыкнув, посоветовала залить зубчики чеснока водой. На пару часов, а лучше на ночь. Какое же это было блаженство, после тех мук — берешь в руки зубчик, а он сам выскакивает из кожуры, как будто только с грядки. © Ckooms / Pikabu
- Дочери было лет 14 лет — переходный возраст, бунтарство. Прихожу с работы, а дома — полная мойка за день. Каждый день я приходила ровно в семь, так дочка каждый раз подрывалась и бежала мыть эту треклятую посуду. Я начинала ругаться, типа, не надо теперь, я сама теперь помою. Помог лайфхак от психолога. Она сказала: «Звоните ей заранее и говорите, что вы будете через 5-10 минут. Уверяю вас, посуда будет вымыта». И подействовало. Заодно пересмотрела методы воспитания, поработала над собой и отношения постепенно наладились. Мы снова стали друзьями. © ИраЛира / ADME
- Мой секрет счастливой семейной жизни в том, что никогда нельзя принимать супруга как часть интерьера. Муж вечно ставит мой телефон на зарядку или мусор из нашей ванной выносит, а я всегда замечаю, говорю: «Спасибо, какой ты заботливый». Это всегда человеку приятно, ему и дальше хочется стараться для любимого. Муж тоже замечает и не принимает как данность все, что я делаю для него. © MissB / ADME
- Я научилась не тратить лишние деньги, а обмениваться услугами с другими профессионалами. И еще совет: не стесняйтесь спрашивать о вещах, которые вам нужны. Я на 8 месяце ожидания ребенка не смогла найти легкие летние платья для беременных и разместила в интернете объявление о том, что ищу их. Сегодня моя невестка подарила мне 4 очаровательных платья, а завтра я куплю еще 5 штук за 20 долларов у другой девушки. Причем, оба человека в восторге, что им удалось сплавить эти платья. © cupcaketeatime / Reddit
- Моя дочь родилась в сентябре. Когда она плакала так, что не могла остановиться, мы открывали заднюю дверь дома, выходили на улицу всего на 30 секунд или около того. Как только малышку обдувал прохладный воздух, она сразу же успокаивалась. © sl1241a / Reddit
- Мне часто звонят и предлагают очередную ерунду купить или пытаются услугу какую-нибудь впарить. Объясняла, что мне это не нужно. Ругалась, что надоели уже. Настроение портилось. Теперь делаю проще. Вижу номер незнакомый и томно говорю: «Алеу...» И если это опять реклама, начинаю разговаривать голосом какого-нибудь прикольного персонажа. Отваливают в растерянности сразу. Видимо, этот сегмент населения им неинтересен. © Подслушано / Ideer
- В фильме «Прислуга» дается совет: чтобы не лить слезы при нарезке лука, надо зажать в зубах обычную спичку. Ну что ж, я теперь всегда так делаю. Работает. © Татьяна Писарева / ADME
- В банке внедрили робота, который принимает звонки и очень не хочет переключать на оператора. Мол, я понял что вам нужен оператор, но давайте я отвечу. Вчера звонил по попытке мошенничества, так наша интеллектуальная дуэль продолжалась минуты 3-4.
— Соедини с оператором.
— У вас вопрос по карте?
— Соедини с оператором.
— Спросите меня, я могу помочь.
— Соедини с оператором.
В итоге робот выдал:
— Спросите меня, если я не смогу ответить на ваш вопрос, я переключу на оператора.
— Какой период полураспада радия?
— Соединяю со специалистом... © Radrigosen / Pikabu
Что бы еще почитать? Вот горячая летняя статья про 17 случаев на курорте, которые изрядно добавили перчинки отпуску.
Комментарии
По поводу лука,. Уже много лет нет у меня такой проблемы, как слезы при чистке и нарезке лука. Он хранится у меня в холодильнике, и пока он холодный, количество выделяющихся паров значительно меньше, никаких слез))) если только руками глаза не трогать))
лайфхаки, в принципе, неплохие. Вполне себе рабочие. Кроме зевоты. Если вам кажется, что за вами наблюдают, а при вашем зевке он не зевнул, это не значит, что у вас мания преследования. Вполне себе вероятно, что за вами всего-навсего наблюдает социопат (они не зевают в ответ). Так что или мания, или социопат. Живите теперь с этим ))
ну вот у меня случились нежданные гости с утра, а я еще в постели была🤪 за 40 минут все успела, правда не одной бумажкой, а то есть риск спутать хронологию😁. В общем, к приходу гостей я уже была в процессе готовки обеда)) И гости из далека, и даже не родня, а друзья, в общем, развернуть, как тут предлагают, совсем было нельзя.