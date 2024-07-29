16 умников, смекалке которых можно только позавидовать

ну вот у меня случились нежданные гости с утра, а я еще в постели была🤪 за 40 минут все успела, правда не одной бумажкой, а то есть риск спутать хронологию😁. В общем, к приходу гостей я уже была в процессе готовки обеда)) И гости из далека, и даже не родня, а друзья, в общем, развернуть, как тут предлагают, совсем было нельзя.