То что учитель физики не хочет вас знакомить со своей семьей вовсе не значит что он её придумал. Это может просто значить что он не считает - ни вас, ни коллег адекватными... И очень похоже что он прав.
16 учеников, которым учителя продемонстрировали себя с совершенно новой стороны
Истории
1 час назад
У всех нас были разные взаимоотношения с учителями. Но о некоторых из них у пользователей сети нашлись такие воспоминания, что так и хочется сказать: «Этих преподавателей точно забыть не получится».
- У меня в старших классах была учительница по английскому, на тот момент ей было 48 лет. На вид — худенькая, хрупкая и очень добрая женщина. А потом я совершенно случайно узнал, что она ездит в кожаной куртке на своем Harley Davidson. © Владимир Головин
- Наш классный руководитель, по совместительству учитель французского языка, был молод и довольно симпатичен. Как-то в школе появилась дама, для которой придумали специальную должность — кто-то там по каким-то представительским вопросам. Она очень выделялась среди серой учительской массы фактурной внешностью, шикарными нарядами, да и была просто красавицей. Было ей, наверное, лет за 40. Ее все очень боялись и уважали. Но она буквально стала преследовать нашего учителя французского. Вызывала его прямо с урока к себе в кабинет. Он буквально бегал и прятался от нее по школе, а иногда просил нас, учеников, сказать ей, что мы его не видели. Однажды он даже залез в шкаф при всем классе в попытке скрыться от нее. © Oksana Bezrodna
- Когда я училась в школе, одна учительница словно из ада пришла в преподавание. Ненавидела ее, терпеть не могла у нее учиться. У нее даже лицо было злое. Сейчас мне 25, и я играю с ней в настольный теннис каждую среду. Она на самом деле прекрасная женщина. © G0ldengoose / Reddit
- Учитель физики в моей школе, скорее всего, придумал себе невесту. Он зашел так далеко, что купил поддельное кольцо. Мы все узнали, когда поняли, что никто никогда не видел ни ее, ни даже фотографии. А многие другие учителя говорили, что он и на мероприятия учителей ее никогда не приводил. © alley-oops / Reddit
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- Как-то один из моих учителей ушел с работы, никому ничего не объяснив. Слухи и догадки еще долго курсировали по школе. А правда была в том, что он закрутил интрижку с другой учительницей, и ее муж узнал все и пытался найти нашего ловеласа. © Unknown author / Reddit
- У меня была учительница истории, Лариса Ивановна. Все безумно ее боялись, она была похожа на инопланетянина из фильма «Люди в черном». Я сидела на первой парте, а она очень любила жевать бумажки, и когда разговаривала или кричала на кого-то, эти бумажки из ее рта вылетали на мой стол. Мальчикам часто попадало от нее, если они шумели. Однажды она заболела, а так как жила одна, мы всем классом пошли ее проведать, купили торт и фрукты. Она напоила нас чаем, очень расчувствовалась, и после этого наш класс был у нее в любимчиках. © Китизина Алена
- В 5–6 классах меня изводила математичка. Постоянно занижала оценки, при одноклассниках спрашивала, заслужила ли я оценку, и ставила ниже. При этом хихикала еще. Я долго не могла понять, что сделала не так, пока не выяснила, что, оказывается, она была любовницей моего отца. А мама тоже работала учителем математики в нашей школе. Видимо, она таким образом мстила ей. © Вера Перикова
- У меня была учительница, которая постоянно говорила: «Учитесь усердно, чтобы не работать в супермаркете». Прошли годы, и сейчас она работает кассиром в нашем продуктовом магазине. © GabThePretto / Reddit
Это конечно грустно. Не в обиду кассирам супермаркетов, но все таки эта работа особо высокой образовании не требует (в молодости из меня сделали за пол дня и кассира, и эксперта по продуктам а к концу дня бойко продавала и сервировала кофе-круассаны). Если преподавателю платят настолько плохо что образованный человек пошел в кассиры, то дела в стране идут плохо 😔
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- Он был тренером по баскетболу и моим учителем математики. Оказалось, что он собирал пожертвования для баскетбольной команды и оставлял их себе. Делал это годами, пока кто-то случайно не выяснил. Руководству пришлось искать замену прямо в середине учебного года. © Sw429 / Reddit
- У дочки были пятерки по всем предметам, кроме биологии и химии — учительница лепила ей тройбаны. Ребенок зубрил, и я помогала, сама химик по образованию, но без толку. Психанула, пошла разбираться. Злая как фурия захожу в ее кабинет — батюшки, это же Людка с моего курса! Она училась на одни тройки, а я была отличницей с красным дипломом. Когда меня хвалили, Людка любила злобно шипеть: «Ну, может, на твоем ребенке природа отдохнет». То есть она так мне через мою дочку мстила? Устроила я тогда разнос знатный, дочка пересдавала предметы через комиссию — поставили пятерки.
- Наша учительница была хронической лгуньей и врала о том, что у нее куча научных степеней. Среди небылиц, которые она о себе рассказывала: она лично знает Брэда Питта, а еще она довольно богатая женщина, которая учит детей чисто ради удовольствия. © 1c3xc01d / Reddit
- Мою учительницу, когда я училась в третьем классе, уволили за продажу нам карточек с покемонами, которые она конфисковала у учеников из других классов на перемене. Она говорила нам, что мы можем купить карточки, но только на уроках играть с ними нельзя. © Afro_Rat / Reddit
- У нас появилась новая учительница по алгебре и геометрии. На первом же уроке она сказала нам решить примеры из учебника без каких-либо пояснений. Весь класс получил двойки. Рассказали родителям, те пожаловались директору. Позже выяснилось, что у этой учительницы не было соответствующего образования, и ее диплом о высшем педагогическом образовании оказался поддельным. © Палата № 6 / VK
- Когда я учился в седьмом классе, у нас в школе появилась новая учительница английского языка. Мне предмет плохо давался, поэтому я обрадовался, когда на первом уроке она сказала: «Отныне мы не смеемся над ошибками, потому что ошибаться — это нормально». Вот только в первый же раз, когда я читал абзац вслух и произнес слово «троугхт», она заржала вслух и минут пять не могла успокоиться. © Палата № 6 / VK
- Математичка сына сильно невзлюбила. Мальчик у нас скромный и спокойный, с другими учителями или одноклассниками проблем никогда не было. А от этой учительницы — одни двойки и замечания по поведению. Пришла разбираться, оказалось, что сын очень похож на ее бывшего мужа, который оставил ее с двумя детьми тридцать лет назад. И вот так она ему мстила. Хорошо, что я записала весь наш разговор на телефон. После моей записи ее уволили из школы. После этого случая думаю, что учителям надо проходить психиатра перед устройством на работу. © Палата № 6 / VK
- У меня была молодая учительница, и ей не повезло — класс был суматошный. Полтора года терпела, пока не пошла на трюк. Однажды привела к нам на урок дядю в костюме и с огромными часами на цепочке и сказала, что если мы будем баловаться, дядя нас введет в транс, и мы никогда не сможем смотреть мультики. Класс после этого стал как шелковый. И только в классе 6 мы узнали, что это был просто ее знакомый и никакого гипноза нам не светило. © Палата № 6 / VK
А учителей с чудинкой мало не бывает. Держите еще подборку историй вдогонку.
Комментарии
Уведомления
В последней истории, если она правдива, хочется сказать браво за находчивость 😁
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