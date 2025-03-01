14 учителей, которые даже и не думали скрывать свое предвзятое отношение к ученикам

У нас учился сына по физре за что-то невзлюбила весь его класс. Какие бы соревнования ни были, наши наа последнем месте. Один раз до маразма дошло, приходит сын и говорит "отгадай, почему нас этот раз последнее место?" Не знаю, говорю. Ответ убил - в этот раз места назначили наоборот, у кого меньше всех балов, тот и наа первом месте. Так мы и оказались наа последнем 😂😂😂.

И знаете, почему-то всем так пофигу. Ну дура и дура, чего с нее взять)