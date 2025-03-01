У нас учился сына по физре за что-то невзлюбила весь его класс. Какие бы соревнования ни были, наши наа последнем месте. Один раз до маразма дошло, приходит сын и говорит "отгадай, почему нас этот раз последнее место?" Не знаю, говорю. Ответ убил - в этот раз места назначили наоборот, у кого меньше всех балов, тот и наа первом месте. Так мы и оказались наа последнем 😂😂😂.
И знаете, почему-то всем так пофигу. Ну дура и дура, чего с нее взять)
14 учителей, которые даже и не думали скрывать свое предвзятое отношение к ученикам
Наверняка у каждого из нас был учитель в школе, которого мы не очень-то любили, да и он не был от нас в восторге. Но тем не менее, запомнили мы таких педагогов на всю жизнь.
- В первом классе учительница попросила слепить животное из пластилина. Я слепил красивую кобру, но получил трояк. Спросил у нее, почему, ее ответ меня убил. Она сказала: "Змеи - это не животные, а пресмыкающиеся". Напомню, что я тогда был первоклашкой.
Еще был случай с этой же учительницей. В третьем классе она рассказывала нам про пауков и назвала их насекомыми. Когда я ее поправил, сказав, что пауки относятся к классу паукообразных и к насекомым они не имеют никакого отношения, учительница влепила мне неуд за поведение. © Jānis Cers
- Математичка сильно невзлюбила сына. Он у нас мальчик тихий и спокойный, с другими учителями или одноклассниками проблем никогда не было. А от этой учительницы постоянно прилетали двойки и замечания по поведению. Пришла разбираться. Вскрылось неожиданное! Как оказалось, сын очень похож на ее бывшего мужа, который оставил несчастную с двумя детьми на руках 30 лет назад. И вот так она ему мстит. Хорошо, что я записала весь наш разговор на диктофон. После демонстрации записи директору ее тут же уволили. © Палата №6 / VK
У нас учился сына по физре за что-то невзлюбила весь его класс. Какие бы соревнования ни были, наши наа последнем месте. Один раз до маразма дошло, приходит сын и говорит "отгадай, почему нас этот раз последнее место?" Не знаю, говорю. Ответ убил - в этот раз места назначили наоборот, у кого меньше всех балов, тот и наа первом месте. Так мы и оказались наа последнем 😂😂😂.
- Учительница по литературе ставила мне трояки за излишнюю литературность сочинений. Маме это надоело, меня гнобить ей тоже надоело. Решила она провести эксперимент. Попросила у коллеги пятерочное сочинение ее дочки, прошлогодней медалистки, которое та бережно хранила. Я слово в слово, запятая в запятую содрала это сочинение про Пьера Безухова. Маменька проверила, сдали, ждем оценок. Через пару дней мама встретилась с учительницей в магазине: «Здравствуйте! А как моя дочь написала сочинение? Она так старалась, так старалась!» Ответ педагога убил: «Очень слабенько! Но, впрочем, я его еще не читала». © Марина Кравчук
- Учительница по алгебре всегда завышала мне оценки. А все из-за того, что в юности она встречалась с моим папой. © Наталия Панова
- В 6 классе меня перевели в более сильную группу по английскому языку. Но это не понравилось новой англичанке. На первом же уроке она начала заявлять, что мое место не здесь и выгнала из кабинета. Мама пришла на разборки. Первый вопрос училки, адресованный маме, сразил наповал: «А кем вы работаете?» Сказала, что стоматологом. Англичанка сразу же сменила гнев на милость. Видимо подумала, что знакомство с дантистом лишним не бывает. В итоге эта учительница довела меня до 11 класса.
- Как-то признался своей учительнице по химии, что мечтаю связать свою жизнь с ее предметом. Вместо того, чтобы хоть как-то меня поддержать, она рассмеялась мне в лицо и сказала: "Ой, да это же просто смешно!" В общем, я получил степень бакалавра по химии и несколько наград за исследования. Я - учитель средней школы. И делаю все что могу, чтобы у моих учеников не было такого печального опыта. © Warm-Inflation2152 / Reddit
- У меня ужасный почерк. Учителя вечно жаловались на него. И вот однажды училка сказала, что если я перепишу красиво текст, то она поставит мне 5. Все 45 минут я старательно выводила каждую буковку. Почерк был как в прописях — ровный и красивый. Когда я подошла показать преподавательнице, она не поверила, что это я написала и влепила неуд. С тех пор даже стараться было неохота. © Подслушано - Здесь говорят о тебе / VK
- Учительница по физике относилась ко мне высокомерно и часто старалась задеть. А я была тихоней, ни с кем не конфликтовала. Однажды друг списал у меня контрольную. Он получил 5, а я 3. Учительница решила, что я списала. Но друг во всем признался. На что педагог сказала: "Тем более не исправлю оценку, не надо было давать списывать". Позже эта же училка резко поменяла свое отношение ко мне после того, как узнала, что моя мама - директор колледжа, куда поступила ее дочь. Просто у нас с мамой были разные фамилии. Противно было то, что учитель даже не скрывала своего отношения. © Мариям Нурматова
- Знаю учителя музыки, у которой была на редкость талантливая, но ленивая ученица. Так, для выпускного экзамена девочка взяла сложнейшее произведение и даже не готовилась, ну может лишь в последнюю неделю-две. Эта девочка блистательно сыграла, но педагог поставила ей трояк. Она считала себя мотиватором, и объяснила свой жест тем, что как бы ученица сыграла, если бы готовилась, ведь в нее изначально заложен талант. Я не понимаю, как можно было ребенку испортить диплом? © Ideer / Подслушано
- Мою дочь невзлюбила учительница по греческому языку. Она ее все время ругала, а другую девочку нахваливала. Однажды им задали в качестве домашнего задания написать сочинение. Дочь ради эксперимента поменялась сочинениями с любимицей училки. Когда мой ребенок начал зачитывать сочинение, то с первых же слов учительница начала ее ругать и позорить. Она очень удивлялась тому, что весь класс весело смеялся, ребята весь все знали. © Irina Gavrilova
- Математичка вечно мне ставила двойки и тройки за домашку, хотя мама у меня математик. Даже на экзамене училка влепила четверку, хотя я была уверена, что написала на пять. Пошла разбираться. В итоге, мою работу не нашли, было похоже на то, что она ее вообще выкинула. Перевелась в другую школу, там у меня по алгебре и геометрии всегда были пятерки. © Maria Vlassova
- Конец одиннадцатого класса. Учительница по химии, мягко говоря, недолюбливала меня. За полугодие поставила тройку. На мой вопрос почему, ведь текущие оценки у меня хорошие, она с ухмылкой ответила, что я разбираюсь в химии также, как и сажусь на шпагат. И я тут же плюхнулась на шпагат! Выражение ее лица в эту секунду было бесценным. Потом я пошла к директору, потому что на шпагат я села, а вот химичка мне четверку не поставила. © Ideer / Подслушано
- Как-то в четвертом классе на уроке рисования учитель по ИЗО увидел мой рисунок и сказал: "Уверен, что архитектором тебе точно не быть". Угадайте, какая на тот момент у меня была работа мечты? Вот зачем говорить такие вещи ребенку и рушить его мечты? © AndroidDoctorr / Reddit
- В 9 классе химичка вызвала меня к доске и сказала, чтобы я написала все, что знаю, чтобы все убедились, что я - полный ноль. Попыталась уточнить, по какой теме мне писать, но она сказала: "Все равно ничего не знаешь, так что пиши хоть что-то". Исписала доску многочисленными формулами. На все это училка со смехом всему классу сказала: "Смотрите, дети, это все, что она знает!" После этого я перевелась в другую школу и закончила ее с золотой медалью. © Дарья Кузнецова
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