16 детских «шедевров», которые заставили взрослых хохотать до икоты
1 час назад
Дети умеют видеть мир так, как взрослым и не снилось. Стоит оставить этих непосед без присмотра — жди неожиданностей. То они изобразят маму настолько сюрреалистично, что Пикассо бы удивился, а то нарисуют такое, что хоть сейчас в мемы отправляй. В этой подборке вас ждут уморительно трогательные детские шедевры, которые гарантированно подарят вам громкий смех и отличное настроение.
«Дочка коллеги нарисовала в декабре и совершенно точно проиллюстрировала внутреннее состояние нашего отдела»
- Так понимаю, синее сверху — это стадии полета кукухи? © PendalfPopovich / Pikabu
«В садике дали задание нарисовать что-то из кругов. Когда дочь начали хвалить, как же красиво она нарисовала солнышко и тучки, она сказала, что это солнечная система»
«Воспитательница прислала шедевры детей. Я очень надеялась, что Пушкин в нижнем ряду — это не я»
Я — первая в зеленом во втором ряду.
- Не так страшна мама, как ее рисуют дети в садике © Aleks.Nik / Pikabu
«Творчество из садика. Вроде папа»
Такой портрет есть у каждой мамы?
«Рисунок сына „Птица“. О, этот взгляд...»
«Это уже не рисунок, а мем»
«Сын в саду нарисовал к празднику»
«Это грозное животное с утра вызвало во мне все чувства сразу»
Грациозное тело, устремленный взор и роскошный хвост порадовали неимоверно. Дочке 4 года.
- Мне понравилась морда, глаза прям будто в душу смотрят © Bob.H / Pikabu
«Дочь, 5 лет, перед праздниками нарисовала. Сказала, что это собака. Как же она идеально отображает мое состояние»
«Сын, без малого 5 лет, принес мне свой рисунок. На мой вопрос что там нарисовано, ответил, что шланг»
«Иван-Царевич на Сером Волке»
- В таком исполнении я волка в первый раз за 50 лет вижу © user7199994 / Pikabu
«З дном аца»
«Орнитология. Начало»
Бонус
- В детсаду провели тест. Вечером жена звонит, голос дрожит, мол, нужно серьезно поговорить. Короче, сын нарисовал всех, даже собаку, цветными фломастерами, а меня — черным. Бумага от психолога: я тиран, сын меня боится. Спрашиваю: «Сынок, почему ты меня черным нарисовал?» Ответ: «Папа, цветные рисовать перестали, и мне дали черный. Пришлось рисовать тебя черным». © Krebba / Pikabu
