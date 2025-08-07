16 детских «шедевров», которые заставили взрослых хохотать до икоты

Народное творчество
1 час назад

Дети умеют видеть мир так, как взрослым и не снилось. Стоит оставить этих непосед без присмотра — жди неожиданностей. То они изобразят маму настолько сюрреалистично, что Пикассо бы удивился, а то нарисуют такое, что хоть сейчас в мемы отправляй. В этой подборке вас ждут уморительно трогательные детские шедевры, которые гарантированно подарят вам громкий смех и отличное настроение.

«Дочка коллеги нарисовала в декабре и совершенно точно проиллюстрировала внутреннее состояние нашего отдела»

«В садике дали задание нарисовать что-то из кругов. Когда дочь начали хвалить, как же красиво она нарисовала солнышко и тучки, она сказала, что это солнечная система»

«Воспитательница прислала шедевры детей. Я очень надеялась, что Пушкин в нижнем ряду — это не я»

Я — первая в зеленом во втором ряду.

«Творчество из садика. Вроде папа»

Такой портрет есть у каждой мамы?

«Рисунок сына „Птица“. О, этот взгляд...»

«Это уже не рисунок, а мем⁠⁠»

«Сын в саду нарисовал к празднику»

«Это грозное животное с утра вызвало во мне все чувства сразу»

Грациозное тело, устремленный взор и роскошный хвост порадовали неимоверно. Дочке 4 года.

  • Мне понравилась морда, глаза прям будто в душу смотрят © Bob.H / Pikabu

«Дочь, 5 лет, перед праздниками нарисовала. Сказала, что это собака. Как же она идеально отображает мое состояние»

«Сын, без малого 5 лет, принес мне свой рисунок. На мой вопрос что там нарисовано, ответил, что шланг»

«Иван-Царевич на Сером Волке»

  • В таком исполнении я волка в первый раз за 50 лет вижу © user7199994 / Pikabu

«З дном аца»

«Орнитология. Начало»

Бонус

  • В детсаду провели тест. Вечером жена звонит, голос дрожит, мол, нужно серьезно поговорить. Короче, сын нарисовал всех, даже собаку, цветными фломастерами, а меня — черным. Бумага от психолога: я тиран, сын меня боится. Спрашиваю: «Сынок, почему ты меня черным нарисовал?» Ответ: «Папа, цветные рисовать перестали, и мне дали черный. Пришлось рисовать тебя черным». © Krebba / Pikabu
Фото на превью Krebba / Pikabu

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее