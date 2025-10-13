15 человек, которые подали месть не просто как холодное, а как очень изящное блюдо
Говорят, месть — это блюдо, которое подают холодным. Но герои этой подборки доказали, что его можно подавать еще и невероятно изящно и находчиво. Перед вами 15 историй о людях, которые столкнулись с наглостью, несправедливостью и предательством, но вместо скандала выбрали гениальный план. Здесь и досье на всех любовниц, приклеенное к обоям, и проученная свекровь, которая вряд ли теперь будет копаться в чужих вещах.
- Знакомый встречался с актрисой, но она ему изменила, и они расстались. Девушка очень любила внимание зрителей, а парня глодала обида. Так он насобирал денег и, зная, как ей важно одно выступление, за полгода выкупил почти все билеты в зале сразу на четыре первые постановки. Не знаю, в какие долги он влез, но девушка была разбита — на выступлении было всего несколько человек. © Подслушано / Ideer
- У свекрови есть «милая» привычка заезжать в гости на неделю-две и первым делом убираться. То есть лазить по всем шкафам, перекладывать вещи, копаться в белье, выбрасывать из холодильника все, что не нравится, картинно вздыхать и бубнить себе под нос что-то вроде: «Какой бардак!» Бесит, аж глаз дергается. И вот она уехала в санаторий на две недели, а меня осенило! Мужу говорю, мол, давай твоей маме сюрприз сделаем, а то она вернется уставшая, ей приятно будет. Тот отвез меня к ней, и я там УБ-РА-ЛАСЬ! Капитально! Перетрясла все от пола до потолка, все переложила, выскоблила, отполировала и даже еды наготовила полный холодильник. Как она орала! Уши закладывало! © Подслушано / Ideer
- На этаже завелся свинтус — кто-то постоянно оставлял пакеты с мусором на площадке. Соседка, милая бабуля, при всех обвинила в этом нас. Мол, своими глазами видела. А мы этого не делали! Хозяйка квартиры вроде поверила, но все смотрят косо, и мусор продолжает появляться. И тут вдруг другой наш сосед звонит — пляшите, я вам кое-что сейчас покажу. И показывает видеозапись на телефоне, где он втихаря снял на видео, как та самая бабка, что нас обвинила, и подбрасывает мусор. Мы всем это видео показали, вот доказательства нашей невиновности. Бабка, конечно же, орала, что ее подставили и это монтаж, но всем и так было все понятно. © Не все поймут / VK
- Сидели в ресторане. Получив счет, я заметил, что за столовую скатерть взимается плата в размере $3. Уходя, я начал складывать эту скатерть. Официант спросил, мол, что вы делаете? Я сказал, что заплатил за нее и забираю ее домой. Так и сделал. © pierced7 / Reddit
- Подарил девушке подарок — большую коробку с бантом. Она ее открывает, а там еще коробка из-под дорогих брендовых туфель, о которых она мечтала. Открывает ее, а там коробка с новым айфоном. Она прыгает, радуется до потолка, открывает, а там записка: «Фиг тебе, а не айфон и туфли. Развлекайся дальше со своим Антоном. Мы расстаемся». Я старался. © Подслушано / Ideer
- 7 лет с женой фрилансим и занимаемся небольшими подработками в торговле, есть своя небольшая лавка. Все это время теща брызжет слюной и советует найти нормальную работу, а не тунеядствовать. Уже всем соседям и родне рассказала, что мы не работаем, а живем вчетвером (я, жена, сын, бабушка) на бабушкину пенсию только. На днях случился у жены визит к теще и так совпало, что у тещи гостила лучшая подруга.
Подруга: «А ты, золотце, чем занимаешься?»
Жена, флегматично пережевывая торт: «Я безработная. И муж у меня безработный. Мы сидим дома и живем на пенсию бабушки».
Теща: «Доченька, что ж ты болтаешь такое?! У вас же магазин свой, дома работаете».
Жена: «Не, ты говоришь, что это все баловство. Ты так всем соседям рассказала, тете Лене тоже правду говори».
Теща: «Так, прекрати жевать и расскажи тете Лене, какими бизнесами вы занимаетесь и как к этому пришли!»
Жена: «Зачем? У нас дома жрать нечего, я тут поем, вы пообщайтесь». © SVIHO** / Pikabu
- В нашем поселке маленько поссорились две соседки. Которая постарше, нахамила той, которая помоложе. Ну и молодая, когда со мной поделилась этой некрасивой историей, также раскрыла план мести: она собирается следующим летом ходить по своему участку в крохотном бикини, чтобы бесить возрастную соседку, и чтобы у нее был конфликт с супругом, который по любому будет поглядывать на соседний участок. План жестокий. Но я отговаривать не стал. © serom / Pikabu
- У нас с бывшим осталось нерешенное дело. Машина, купленная в браке на мои деньги и оформленная на меня. При разводе мы договорились, что он ее у меня выкупит.
За 4 года я не увидела ни копейки. Мало того, выяснилось, что он не платил алименты сыну от первого брака, прикрываясь тем, что якобы выплачивает мне деньги за машину. Я узнала об этом, разговорившись с первой бывшей, и у нас созрел план. Первая бывшая попросила у него машину, чтобы отвезти сына к врачу. Бывший согласовал это со мной и пригнал машину к ее дому, откуда я ее и забрала вместе с ключами и документами. Сегодня я его уведомила о том, что он теперь пешеход. Получила истерику, мол, «подлые бабы меня подставили», пожелала счастья в новом браке, заблокировала его везде абсолютно и чувствую себя просто превосходно. © Fabius.Bile / Pikabu
- Сосед по комнате взял и испарился, задолжав арендную плату за несколько месяцев — я платил за нас обоих. Правда, ему не повезло — он забыл свои документы и теперь я знал адрес его семьи. Когда я приехал туда, сосед открыл мне дверь с горящим от смущения лицом. Я попросил позвать его маму. Он помялся, но ему пришлось это сделать. Я объяснил ей, что ее сын должен мне кучу денег, и вежливо попросил оплатить его долг. Она заплатила. Уверен, что он до сих пор ежится от воспоминаний об этом случае. © funklab / Reddit
- Ехал в автобусе. Рядом сидела компашка, слушавшая рэп на полную громкость. Я попросил их надеть наушники — без толку. Потом другой пассажир тоже решил меня потроллить и включил свой музон. Водителю было по барабану. И вот у меня лопнуло терпение, я пошел на крайние меры и заявил: «Раз уж мы не соблюдаем тишину, тогда я спою!» Вообще я пою гораздо лучше, чем мартовские коты, если хочу. Но я не хотел. И начал очень громко, хрипло и фальшиво исполнять «Песню, которая никогда не кончается». Троллю понадобился один пропев, чтобы надеть наушники. Через минуту уже весь автобус кричал первым пассажирам, чтобы они либо вставили наушники, либо выключили музыку. Остаток пути мы проехали в блаженном молчании. © leathebimbo / Reddit
- Здравствуйте, меня зовут Михаил, мне 38 годиков, и я чихнул своему коллеге прямо в лицо.
«Зачем ты это сделал?» — спросите вы. А все просто. Я три раза просил его прикрывать рот руками, когда он чихает, и все три раза слышал отмазки типа: «не успел», «телефон в руках был», «да ладно, я не заразный». Итог: один день обижалок на меня, зато теперь всегда прикрывается. Так сказать, клин клином. © mishkapeterburg / Pikabu
- Знатно повздорили с мужем. Хотелось повредничать, я сняла обручальное кольцо и положила его на комод, чтоб ему неприятно стало. К вечеру помирились, а кольца-то и нет! Перерыли всю квартиру, искали весь следующий день, тормошили нашу 2-летнюю дочь, вдруг она взяла. Никогда не думала, что пойду и буду рыться в мусорном контейнере у дома. После 20-минутного позора у помойки и неудачных поисков пришла домой, и муж вдруг «вспомнил», что зачем-то повесил его на люстру и забыл! © Подслушано / Ideer
- Есть у меня подруга Таня. Был у нее парень, добрый, заботливый, внимательный. Он купил квартиру, они жили там вместе и делали дорогущий ремонт. И вот однажды возвращается Таня домой после работы, а в подъезде стоят чемоданы с ее вещами. Парень изнутри закрылся, на звонки не отвечает. Приехала она ко мне ночевать. Утром ее парень ушел на работу, а Таня метнулась к нему на квартиру забрать всякую мелочевку, которую он забыл собрать, и нашла симпатичную записную книжку. А там оказалось досье на всех его баб. Тут моя Таня выясняет, что буквально неделю назад, пока она корячилась и штукатурила стены в его квартире, он с какой-то девицей развлекался. А 10 дней назад — с другой мамзелью, и 2 недели назад тоже... Девиц было около 20, страничек — почти 40. Таня — девочка изящная, к склокам не приученная, но нельзя же оставить все безнаказанным? Она поревела пару часов, а потом разобрала этот блокнотик на листики и приклеила их к его восхитительным обоям. И к дорогущему кафелю. И к линолеуму. Каким-то термоядерным клеем. Бумажки он, конечно, оторвал. А вот клей остался навсегда. Пришлось ремонт переделывать, опять кучу денег вкладывать. Вечером он позвонил ей сам. На третьей минуте ей надоело слушать его вопли, Таня положила трубку. Ее не то чтобы совсем отпустило, но как-то значительно полегчало. © Deleted User / ADME
- У меня со стола пропала важная бумага. Спрашиваю родных, а они такие: «Нечего мусор раскидывать, все должно лежать на своих местах!» На следующий день все поверхности в квартире были девственно чисты (я собрал расчески, записки, фен и т.д.). Зато у меня с тех пор каждый раз спрашивают разрешения выкинуть даже фантик. © Whitekun / Pikabu
- Какая-то девушка в кино закинула ноги на спинку стула моего друга. Он попросил ее убрать их, а ей хоть бы хны. Мы позвали сотрудника кинотеатра, но как только он отошел, она их снова задрала! И тогда я просто сел позади нее и закинул ноги на ее кресло. Она пыталась возмущаться, но я посоветовал ей просто смотреть фильм. Я не опустил свои ноги до конца сеанса. © deliasen / Reddit
Согласитесь, эти истории — настоящее руководство по изящному выходу из конфликта! Какая из этих «операций мести» впечатлила вас больше всего? И есть ли у вас в запасе своя история о том, как вам удалось подать «холодное блюдо» максимально изящно? Делитесь в комментариях!
Комментарии
Начать петь в ответ на громкую музыку - это гениально, надо на заметку взять)
Очень часто, чтобы поставить наглеца на место, надо просто отзеркалить его поведение, слова, поступки.