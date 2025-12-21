С зажатой клавишей тоже такое было. И мысль проверить клавиатуру пришла не сразу 😀
20+ человек, к которым озарение пришло с опозданием, как маршрутка в час пик
Кажется, скорость мысли у некоторых людей не всегда успевает за скоростью жизни. В этой коллекции — как раз такие случаи: ситуации, где все было очевидно для всех, кроме одного человека.
- Я, в принципе, с компьютером дружу, но за один случай мне до сих пор стыдно. Ухожу с работы. Уже оделась, собрала сумку, поставила на стол. И тут коллега просит сбросить ей данные. Я нажимаю мышкой на иконку документа, а он не открывается, а выпадает функция «Свойства». И так раз пять подряд. Коллега тоже попыталась, безуспешно. Я за сисадмином. Он пришел, сел за стол. Я убрала сумку, чтобы она не мешала. С первой попытки сисадмин открыл документ и молча ушел. И лишь спустя пару минут до меня дошло, что сумку я поставила рядом с клавиатурой и ручка сумки упала и зажала клавишу «Ctrl». Прости, сисадмин! © Рабочий случай / VK
- Однажды, когда я учился во втором или третьем класса, пришлось мне возвращаться из школы одному. Вдруг меня догнал здоровый хулиганистый старшеклассник Костя, тоже обитавший в нашем доме, даже в одном подъезде со мной. Уж не знаю, что сподвигло его поговорить со мной, мелким шкетом, да еще на такую специфическую тему. Разговор пошел «о дамах». Меня в те годы этот вопрос как-то не очень интересовал, но возражать я, в силу очевидных причин, не решился.
Уж не помню, что он там плел, но когда мы уже подошли к подъезду, Костя выдал эпичнейшую фразу:
— И вообще, нельзя жениться на женщине умнее себя.
— Тогда ты никогда не женишься, — неожиданно брякнул я и похолодел.
Однако, Костя задумался и выдал:
— Да и фиг с ним.
Интересно, нашел он свой идеал или до сих пор ищет? © feldkurat / Pikabu
- Как-то ехала на работу, а по пути долгий светофор. Мне надо было прямо, а направо я езжу на дачу. И вот я стою, стою, злюсь что стрелка не загорается. Пока ждала, крутила мысли про отношения с бывшим мужем, про забор на даче, про то, что в туалет надо... Ура, дождалась! И я повернула. И приехала на дачу за 129 километров вместо работы. © Martinka812 / Pikabu
- Работаю на заводе. Зима, градусов −25 за бортом, соответственно, в семь утра уровень мозговой активности тоже нижу нуля. Дошла до раздевалки, разделась, затупила. Рядом пришла переодеваться женщина. Очевидно, с ночной смены, т.к. переодевалась в чистое. Я решила последовать ее примеру и тоже переоделась обратно.
Женщина пошла к проходной. И я пошла — под достаточно осоловевшим взглядом моего начальника. Мы вместе с этой женщиной стоим, ждем автобус. Идут мои коллеги, удивленно здороваются, я в ответ.
Дошло до меня только тогда, когда начальник все же позвонил и поинтересовался, а не офигела ли я часом.
Я офигела. И вернулась. Не опоздала! © lezzzvie / Pikabu
- Супруга, хохоча, зачитала историю о том, как муж на просьбу жены процедить компот от ягод, деловито слил его через дуршлаг в раковину. Когда я не засмеялся, не хохотнул и даже не хмыкнул в ответ, она, улыбаясь, озадаченно замерла в ожидании. А когда я серьезно спросил: «А что не так-то?» — она перестала улыбаться.
И тогда я искрометно пошутил о разнице в принципах мужского и женского сепарирования жидкости. В действительности, я совершенно дремуче затупил. © MACTX3B / Pikabu
- Родители задумали приобрести новенький кухонный стол. Приехали в гигантский магазин мебели. Нашли стол, обрадовались. И тут батя, здоровый детина, берет этот огроменный стол, взваливает себе на спину и двигает к кассам. Где-то на полпути его тормознули, попросили вернуть выставочный образец на место и пройти на склад, как все нормальные люди. Эта история была рассказана нам за новым столом и вошла в топ семейных баек. Не удивляйтесь поведению людей за каким-либо процессом — возможно, у них это впервые! © ******mist / Pikabu
Блин, если уж беретесь пересказывать чужие истории своими словами, делайте это грамотно. Нижу нуля у них, ёмаё
- Когда я впервые увидел пачку влажных салфеток, то не разобрался, как их доставать. Брутально раздраконил пачку по принципу пакета чипсов. Моя дама так на меня посмотрела, будто только что нашла древнего человека посреди цивилизации. © immortal555 / Pikabu
- Ехал тут недавно на такси, водитель попался молодой парень, разговорчивый. Запомнилась одна его история — далее с его слов.
Приехал я как-то на заказ, там бабулька старенькая. Я ее посадил, поехали. А я люблю тяжелую музыку послушать, да погромче. В общем, слушаю музыку, задумался о чем-то своем, про бабульку и забыл совсем. Она еще села удачно так, прям за моим сиденьем, что в зеркало ее не видно. Решил я на обед поехать. Поставил машину у себя во дворе. Поднялся домой, покушал, сижу — чай пью. И тут с работы звонят, беру трубку:
— Ты где?
— Дома, обедаю.
— Нам тут бабушка какая-то позвонила. Говорит, ты ее в каком-то дворе оставил и ушел. Полчаса, говорит, уже сидит.
Спускаюсь, бегу к машине. А она сидит тихонько, молчит, даже не ругалась. Отвез куда надо. Денег, конечно, не взял. Чуть не сгорел со стыда. © Supra23 / Pikabu
- Собралась выводить собаку на улицу, пристегнула ошейник к поводку и вышла. Через минуту-две я поняла, что забыла надеть ошейник на собаку. © Seymour_***** / Reddit
Меня тоже однажды забыли в такси. Когда водитель вернулся, открыл дверь и свет в салоне зажёгся, он от неожиданности аж подскочил
- Однажды муж болтал по телефону со своей мамой, и во время разговора ему понадобилось узнать время. Полез в карман и обнаружил, что телефона там нет. После чего закончил разговор вот так:
— Мама, мне нужно идти. Я не могу найти свой телефон.
Мама:
— Хорошо, милый. Надеюсь, он найдется.
Клянусь, они оба довольно умные люди. © Dfarrey89 / Reddit
- Я вытащила из пакета конфету M&M’s и удивилась, почему на ней буква «E», а не «M». В общем, она была повернута боком. Мне было 19. © florley / Reddit
- До старшей школы я не думала, что динозавры реально существовали. Я, честно говоря, знала, что есть окаменелости и все такое. Просто до меня не сразу дошло. И в какой-то момент я в разговоре о динозаврах заявила в комнате, полной людей: «Да, вот бы они правда были настоящими!» Все были в шоке. © bowlingfortinola / Reddit
- Несколько лет назад у сотрудницы, которая отвечала за чай на работе, был выходной. Поэтому один сотрудник решил заварить чай для всех. Он придерживался правила «один чайный пакетик на человека, плюс один для чайника» и запихнул более 60 чайных пакетиков в чайник, рассчитанный максимум на 15 чашек чая... Кстати, сейчас он наш исполнительный директор. © Bobtron*** / Reddit
- Купила дочери музыкальную книжку с песенкой «Облака — белогривые лошадки». Нажимаю на кнопку с песней, слышу: «Мимо!» И все. Я еще раз жму: «Мимо!» Стала искать другие кнопки, раз книга говорит, что нажимаю «мимо». Тупила я долго, пока не вспомнила, что песня начинается так: «Мимо белого яблока луны...» Ох уж эти садящиеся батарейки! © Подслушано / Ideer
- С парнем долго вместе. Пригласил в ресторан. Стоим у окна, любуемся. И тут он меня зовет и лезет рукой в карман брюк. Я покраснела, побледнела, руки-ноги затряслись. В голове одна мысль: «Я не готова! Давай как-нибудь потом!» И тут он достал телефон и попросил его сфотографировать. © Подслушано / Ideer
Похоже, этот исполнительный директор не все рассказывает о своей жизни. Где-то же он набрался опыта экстремального заваривания чая
- Гуляла по магазину и наткнулась на акцию — просто сказочные цены на бокальчики. Еще удивилась — что за аттракцион невиданной щедрости? Потащила коробки с бокалами на кассу с мыслью о том, как удачно зашла. И только на кассе поняла, что цена была указана за один бокал, а не за коробку. © tatiana_nedelchik
- Однажды мы в школе договорились мальчикам дарить на какой-то праздник кассеты с музыкой. Я спросила одноклассника, какая музыка ему нравится, и он сказал «Кино». В итоге я, без тени сомнения, купила и подарила ему кассету с песнями из фильмов. Он абсолютно ничего не сказал и сделал вид, что все ок. Игорек, прости... © abbbooks
- Решила сделать свои любимые драники. Рецепт наизусть помню. Приготовила, села есть — и не пойму, что не так с ними? Вроде выглядят, как обычно, но это не они... И только сегодня дошло, что я не положила туда МУКУ. © energo_ulzhan
Я принесла на работу печенье на пиве, мы его потом называли "из пива". Объясняю, почему. Одна сотрудница попросила рецепт, все ей рассказала, все ингредиенты перечислила. Кроме муки. Она через некоторое время спрашивает - А мука не нужна, что ли? Так и повелось у нас - Кто хочет печенье из пива, без муки?
- Как-то стоим с подружкой в универе. Возле двери плакат с объявлением о вечеринке, и на нем надпись: «Всем Тамарам вход бесплатный». Смотрю, подруга залипла на этом плакате, прям видно, как всеми извилинами шевелит. И тут она выдает: «А кто такие тамарЫ? У них что так в паспорте написано? И как узнать, тамар я или не тамар?» Прошло 8 лет. Ржем до сих пор. © My Story / VK
- Знаете вот эти тупняки, когда ты забыл элементарное слово и ищешь ему замену? Например, жарила «корнеплоды с укропчиком». Забыла слово «картошка». А на днях вообще! Рассказывала маме, как видела на дороге маленьких разноцветных людей. Дети дорогу переходили передо мной, да. © My Story / VK
- Стала замечать, что правый глаз стал хуже видеть. Думаю, наверное, зрение еще упало, надо пойти снова проверять — я же теперь еще и за рулем. Короче, оказалось, что я почти целый месяц надевала на оба глаза линзы из коробки на левый глаз, где чуть меньше минус. Теперь у меня целая коробка линз для правого глаза. © typicalkristi
Картофель нельзя назвать корнеплодом поскольку его клубни это утолщения подземных боковых ПОБЕГОВ.