20+ человек, к которым озарение пришло с опозданием, как маршрутка в час пик

Я принесла на работу печенье на пиве, мы его потом называли "из пива". Объясняю, почему. Одна сотрудница попросила рецепт, все ей рассказала, все ингредиенты перечислила. Кроме муки. Она через некоторое время спрашивает - А мука не нужна, что ли? Так и повелось у нас - Кто хочет печенье из пива, без муки?