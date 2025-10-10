14 человек, которых застали врасплох, но все тут же превратилось в натуральный анекдот

Он же не в рабстве. Спросил, есть ли какие-то дела, и сообщил, что едет на рыбалку. Я просто говорю, что через неделю еду на рыбалку. Если что надо, то до этого времени делаю.
Иногда жизнь подбрасывает такие моменты, что остается только посмеяться. Например, можно попасть в чужой дом вместо кафе — это очень неловко. Или когда собственная дочь предпочитает в подарок не цветы, а колбасу. И вроде бы героев нашей статьи застали врасплох, а с другой стороны — все просто друг друга немного недопоняли.
