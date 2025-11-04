17 курьезных историй, которые произошли на вокзалах и в поездах

Ехал в поезде до Москвы. Плацкарт. Верхняя полка. Ночь. Внезапно просыпаюсь и вижу с соседней полки руку протянутую в мою сторону. В чертей и ведьм не верю, но тут стало не по себе. Поднял голову. Молодая женщина, увидев что я проснулся, отдёргивает руку и тихо произносит : - Простите, вы громко храпели. Больше поездами не езжу. Мало ли что.