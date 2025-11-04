Если дама добавила к овощам ещё и селёдку, то реально наша!
ПС: селёдка под шубой для ленивых, кто не понял 🤣🤣🤣
17 курьезных историй, которые произошли на вокзалах и в поездах
В романтических фильмах на вокзалах и поездах постоянно происходят яркие встречи и прощания. Но жизнь показывает, что в этих местах могут разворачиваться куда более крутые сюжеты. И истории от наших читателей мы прилагаем как доказательство этому.
- Сидим в поезде. Ждем отправления. Поезд трогается и медленно набирает ход. Видим в окно, как бежит девушка. Красивая блондинка на каблуках. Старается очень. Догнала, запрыгнула. Вот только это не ее поезд был. Ее на соседнем пути стоял... © Подслушано / Ideer
- Я ехал на поезде в Германии и сидел напротив женщины за столиком. Она резала огурцы, морковь и другие овощи на разделочной доске. Когда она со всем справилась, то достала несколько пластиковых контейнеров, сложила в них нарезанные овощи, а затем положила их в сумку вместе с разделочной доской и ножом. Затем она достала банку майонеза и съела всю банку ложкой. © DevilBadger / Reddit
- Работаю проводником. Как-то один из пассажиров спросил, можем ли мы сделать остановку, чтобы он сходил в кофейню. Мы едем на всех парах. Да, естественно, можем! © felappain / Reddit
Если дама добавила к овощам ещё и селёдку, то реально наша!
- Рядом со мной сидел старик с велосипедом. И вдруг ни с того ни с сего начинает: «Слушай, посмотри на мой велосипед. Красивый, правда? И такой быстрый! Ты точно хотел бы себе такой же». Он продолжал говорить о своем велосипеде еще несколько минут. © Joshua_Blue_48 / Reddit
- Случилось это около 10 лет назад. В туалетах в поездах только поставили автоматические двери, открывающиеся по нажатию кнопки. И вот дверь вдруг открылась, когда я была внутри. А дотянуться до кнопки я не могла. В коридоре было человек десять. Я просто опустила голову и умоляла: «Кто-нибудь, закройте дверь, пожалуйста». Сейчас смешно, а вот в тот момент не очень было. © Diplodocus114 / Reddit
- При мне парень с девчонкой до хрипоты спорили за место. Стали они друг другу билеты показывать — и все совпадает: номер поезда, номер вагона и номер места. Только одно отличие: у девчонки билет на завтра! Она моментально из разъяренной тигрицы превратилась в растерянную девчонку, которая посмотрела вокруг испуганными глазами и горько заплакала. Парень, который минуту назад готов был ее из поезда выгнать, стал ее успокаивать. Короче, через начальника поезда это недоразумение разрешилось, девчонка доплатила, а парень дал ей немного денег, так как у нее не хватало. Кстати, они подружились и буквально не отходили друг от друга. Ночью я проснулся, а они тихонечко разговаривали. © PolAnd1234 / Pikabu
Говорят "от любви до ненависти один шаг". Но обратно это тоже иногда работает. Нормальный парень оказался. Обычно люди проникаются сочувствием к тем кто попал в беду. Но только почему девочка заплакала? Если билет назавтра, могла поехать завтра. Хуже, если бы билет был вчерашний.
- Ехала в вагоне, залипала в окно. Вдруг заметила, что на меня злобно таращится какая-то бабка. Забила, уткнулась в телефон. А она все пялилась и в один момент сердито плюнула на пол! Но это еще не весь концерт — через пару остановок бабка вышла наконец-то, встала на платформе и снова на меня злобно уставилась. А потом, будто для верности, плюнула еще и на платформу! Что это было — только этой даме известно. © winwinftw / Reddit
- Я ехал в поезде со своими двумя собаками. Рядом с нами сел мужчина и начал разговаривать с одной из них, а затем взял ее на руки и стал гладить. Через десять минут он снова посадил мою собаку на пол, попрощался с ней и вышел из поезда. Все это он сделал, не обменявшись со мной ни словом и игнорируя все, что я ему говорил. Я не стал жаловаться, потому что моей собаке, похоже, понравился этот парень. © Unknown author / Reddit
- Проводник делал обычные объявления в поезде. В какой-то момент случились помехи, его голос дрогнул. Но он наклонился к микрофону и на середине фразы разразился оперным пассажем. Все в вагоне рассмеялись, один пассажир подключился, и на конечной остановке раздались аплодисменты. Проводник закончил с театральным поклоном.
- Попутчика в поезде активно доставала советами тетка среднего возраста с соседней полки. В конце концов мужик не выдержал и сказал ей: «Вот вы поездите с мое, потом советы давайте!» До конца пути тетка молчала, обиделась, видимо. Когда выходили, спросил у него просто из любопытства: «А вы часто поездами ездите?» А он в ответ: «Первый раз...» © Vipman84 / Pikabu
- Ехала я довольно уставшая в поезде. Уже даже говорить ни с кем особо не хотелось. Села, пытаюсь уснуть. Подходит пассажир, одет в деловой костюм такой, весь из себя. Говорит:
— А у вас какое место?
— 59.
— А у меня 60, давайте меняться, я поеду у окна.
Я, немного офигевая от наглости, молча показываю на таблички с номерами мест и окошком около 59. Он выдает:
— М-м-м... А жаль.
И недовольно садится рядом. © fedyunina / Pikabu
- Возвращался домой на поезде. Была ночь. Захотелось вздремнуть. Я как попало заправил матрас и завалился спать. Проснулся я от того, что мой матрас за край держали здоровый мужик и бабулька. В тот момент мне почему-то показалось, что они хотели скинуть меня с полки. Я не смог сказать ничего, кроме как «Ээээ». Как оказалось, ночью я так сильно вертелся, что матрас начал сползать. Это заметила бабушка и позвала соседа, чтобы тот подтянул матрас. Она просто не захотела меня будить. © mayak121 / Pikabu
- Я мужчина и раньше каждый день вязал в поезде по дороге на работу и с работы. Меня фотографировали случайные люди, но самое забавное было, когда я вязал розовый рождественский чулок для своей дочери. Я сел, все достал, а мужчина напротив поднял глаза и внезапно ушел. Сидеть напротив какого-то незнакомца, вяжущего что-то розовое, было для него слишком. © Deiferus / Reddit
- Ехал в купе с двумя женщинами лет 40–45. Они были очень открытыми, искренними и с чувством юмора. Поэтому, когда они спросили, есть ли у меня девушка, я, не колеблясь, рассказал, что влюблен в одну, но она из года в год оставляет меня во френдзоне. Всю дорогу эти женщины рассказывали мне о секретах женских сердец и давали самые разнообразные советы, как привлечь ее внимание и в финале покорить ее сердце. Дорога прошла незабываемо. © Палата № 6 / VK
- Сегодня на вокзале произошел диалог с девушкой-кассиршей. Говорю:
— Дайте, пожалуйста, билет на поезд, на 31 число.
— Они ходят только по нечетным числам.
— А 31 не нечетное?
— Мужчина, вы в школе вообще учились?! © Trogvar71 / Pikabu
- Должна была ехать в отпуск. Приехала на вокзал, ждала свой поезд и втыкала в телефон. В какой-то момент ко мне подходит паренек и говорит: «Извините, пожалуйста, встречаю девушку, хочу сделать ей сюрприз. Вам не будет сложно подержать шарик и, когда выстрелит хлопушка, отпустить?» Я согласилась. И знаете, это было так красиво! Парень раздал людям на вокзале не только шарики, но и цветы, которые потом отдали девушке. Самая милая встреча! © Палата № 6 / VK
- Наблюдаю сцену: ссорятся парень с девушкой. Она красиво одета, в руках цветы. Доорались до того, что она — такая волосы назад — и ушла в конец вагона. Парень совсем отчаялся и кричит, мол, выходи за меня! А она: «Да иди ты лесом!» И вот прямо в этот момент у нее как ломается шпилька — это поезд резко затормозил. Это знак. © Подслушано / Ideer
Наше путешествие продолжается — пересаживаемся на другой транспорт. Держите подборку историй о приключениях в самолете. А какая самая курьезная или странная история случалась с вами в дороге? Поделитесь в комментариях!
Комментарии
Ехал в поезде до Москвы. Плацкарт. Верхняя полка. Ночь. Внезапно просыпаюсь и вижу с соседней полки руку протянутую в мою сторону. В чертей и ведьм не верю, но тут стало не по себе. Поднял голову. Молодая женщина, увидев что я проснулся, отдёргивает руку и тихо произносит : - Простите, вы громко храпели. Больше поездами не езжу. Мало ли что.
Да какой знак. Может пара расставалась, девушке теперь замуж выходить, если её очень просят?
С нетерпением жду (нет) массового поколения облизанных деток, вокруг которых мамочки порхали и все хотелки удовлетворяли. Так что истории "уступите мне свое место, а то хочу на вашем сидеть" станут нормой 😐😐