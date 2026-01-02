15+ человек, которые просто пошли погулять и тут же нарвались на приключения
Истории
51 минута назад
Жизнь наших сегодняшних героев похожа на комедию. Одни урну в сумраке за собаку принимают, другие платье в трусы по ошибке заправляют, а третьим белки на голову прямо с неба падают.
- Я вот сейчас в парке минут пять орала на урну для мусора в кустах, чтобы она подошла ко мне быстро, потому что в темноте мне казалось, что это одна из моих собак застряла там и что-то с земли ест. Потом пожилая женщина с таксой подошла, потрогала меня за плечо и сказала: «Так вот ваши обе, туточки, не кричите». © helaskat
- Гуляла вчера с детьми в парке. Старший достал скейт, ну, мне тоже захотелось — взяла его самокат. Подбегает ко мне мальчик и спрашивает: «А вы девочка или женщина?» Отвечаю ему, что я мама. На что парнишка говорит: «И не стыдно вам кататься на детском самокате? Вы же поломаете его!» С одной стороны, приятно, потому что он думал, что я девочка. А с другой стороны, весьма неожиданное замечание. © Палата № 6 / VK
«Библиотека» палок для собак
- С бывшим мужем в отпуске были и нашли в лесу тропинку, которую пересекал ручей с каменной лесенкой. Муж пошел первым и такой: «Повторяй за мной!» — и вдруг как поскользнется и шлепнется на пятую точку прямо в воду. Я начала ржать и сама поскользнулась, точно так же шлепнувшись в ручеек. © Unknown author / Reddit
- Родители мужа оставили нам своего пса. Пошли мы вечером выгуливать его в парк и почему-то разошлись в разные стороны. Слышу, как муж орет: «Фу! Выплюнь! Отдай сюда!» Мы с собакой подходим, а он незнакомого пса тащит из кустов и что-то из пасти у него вытаскивает. Тут муж заметил нас, а там и хозяйка незнакомого пса подоспела. Вот мы ржали! © marianigmatkulova
- Я увидела, что мой кот ругается с каким-то чужим котом. Спасла своего и прогнала чужого нехорошего. Держу котика на руках и понимаю, что он какой-то легкий. И вообще другого цвета. В общем, прогнала я своего. А все куриная слепота виновата — ну, не вижу я в сумерках. © dariazybenko
«В нашем парке кто-то слепил снежного Муми-тролля и посадил его на лавочку»
- Пошла гулять с ребенком в любимый парк. Туда ведут две дороги дороги: одна мимо стоянки, но там местами надо идти прямо по проезжей части, а вторая рядом со школой, но там ремонт делают, хотя пройти можно. Решила выбрать вторую, там все-таки безопаснее. И вот подхожу я и понимаю, что с коляской мне тут пройти нереально. Уже собралась разворачиваться, как вижу — рабочие ко мне бегут. Они и коляску мне перенесли, и даже подогнали трактор, чтобы он спуск подровнял, чтобы потом можно было обратно самостоятельно пройти. © Палата № 6 / VK
- Приехала я с работы. Иду домой в темноте и вижу, как на улице бегает моя собака. Ну, думаю, сейчас домой загоню и потом всем люлей раздам за то, что не уследили. Я зову ее, а она от меня бежит! Еле догнала, гоню домой, а она еще и огрызается! Ну, пригнала ее, открываю калитку, чтобы во двор завести, а из калитки на меня смотрит моя Мотя. © karinchik_mashkova
«Гулял в парке, кошек гладил. Одна оказалась настолько настырной, что я забрал ее домой»
Бедная Котя! Сколько лечения ей предстоит. Но с другой стороны - теперь у неё есть дом.
-
-
Ответить
- Гуляла с маленькой доченькой по улице. Иду потихоньку, покачиваю коляску, замечаю спереди школьника, лет так 10-12. Идет с колонкой вдалеке, и музыка аж до меня доносится. В голове промелькнула мысль, что сейчас он разбудит малышку громкой музыкой. Пока я думала, куда бы свернуть, он выключил звук на колонке. Прошел мимо меня, а я только и успела выдать быстрое «спасибо». Ушел достаточно далеко и включил музыку снова. Молодец парень! © Палата № 6 / VK
- Моя собака ищет мне мужа. Я ненавижу ходить на свидания, сидеть на сайтах знакомств и бесконечно рассказывать о себе. Айтишника она нашла мне в парке — подбежала к нему и украла пиццу. До этого пыталась выдать меня за француза: он возил нас в Прованс и покупал ей косточки из органического барашка. А на днях она нагло подошла к крутой тачке. Пока я бегала вокруг машины и пыталась ее найти, она уже запрыгнула к владельцу на руки, будто это ее личный шофер. Если так пойдет дальше — она выйдет замуж первой. © kspringwald
«Увидел сегодня во время прогулки»
- Видел такую картину: гуляет мама с маленьким ребенком. Ребенок лопает картошку фри. Вокруг летают чайки, видимо, ждут, пока с ними едой поделятся. Тут мама отлучается за салфетками, и одна чайка решает, что настал ее звездный час. Она пикирует на ребенка и хватает одну картошину. Мальчишка паникует, и чайки воспринимают это как призыв к действию — все пытаются отхватить себе кусочек. Ребенок был спасен от чаек, а вот картошку вызволить не удалось. © SayAllenthing / Reddit
- Вся такая красивая, виляя бедрами, шла по двору. Лето, куча народа, и я — звезда в узкой юбке морского цвета. Все смотрят, улыбаются. Пришла домой, а у меня замок сзади разошелся (потайная молния). В общем, я гуляла по городу в розовых труселях, выглядывающих сзади. С тех пор недолюбливаю я потайные молнии. © ninza4770
- Отвел ребенка в сад, иду домой. Обычное утро, ничего не предвещает беды. И тут — бам! — что-то увесистое падает мне прямо на голову. Я в капюшоне, ничего не вижу. Думаю: «Ну все, каюк мне». Снимаю капюшон, а у меня на плече сидит белка! Не знаю, упала она, промахнулась или решила меня ограбить, но теперь у нас с ней крепкая эмоциональная связь. © nikolay_kireyev
«Улыбнись — сегодняшний день будет прекрасным!»
- Родители попросили погулять с кошкой на поводке во дворе. К нам подошли отец с маленьким сыном. Мальчик хотел пообщаться с кошкой, и она начала к нему ластиться, тереться об ноги. Малыш стал ее гладить. Я говорю отцу: «Не переживайте, кошка домашняя, чистая, все прививки сделаны». На что он мне отвечает: «Сын тоже помыт, привит, кошку ничем не заразит». Мне так смешно стало. © rufiya.28
- Когда я учился в универе, то пел в хоре. И вот как-то мы поехали в Финляндию выступать. Сразу после самолета пошли гулять по городу. Мне из-за перелета было не очень хорошо, но страсть как хотелось все посмотреть. Ну и короче, идем мы с товарищем, болтаем — и вдруг я ни с того ни с сего врезаюсь в столб! Товарищ ничего не заметил, и единственным свидетелем этого происшествия стал какой-то финн, который стоял на другой стороне дороге и не мог перестать хохотать. © rognvaldr / Reddit
- Под тонной тоналки прыщик между бровей выглядел как рог единорога. Выдавила. Оделась красиво и поехала на маршрутке в ТЦ. Поймала очень много взглядов. С братом встретилась. Он такой: «Что это с тобой?» — и подводит меня к зеркалу, а там между бровей струйка засохшей сукровицы... © yuni_mi
«Иду себе на работу, а тут вон чего»
- Как-то гуляла и мне приспичило. Ну, забежала в кафе, сделала свои дела. Вышла, а на меня все смотрят. Решила, что я сегодня что-то между прекрасным и великолепным. И вот, виляя бедрами, горделиво иду к выходу. Открываю дверь и понимаю, что платье мое колышется только по одной ноге. Короче, я половину юбки заправила в трусы. © karpovich763
- Встречалась с подружкой. Нарядная, в платье красивом. А вечером возвращалась домой через рынок. Накупила овощей и фруктов. Пакеты в двух руках. Тут резко поднялся ветер и задрал мне мое платье так, что оно закрыло мне лицо. В руках эти пакеты. На лице — платье. Опустить вниз его нечем. Пока сражалась с этими парусами, еще и ржала как лошадь. © 21way
а я то думаю , что все тетки у нас в Пырловке в шароварах ходят , а тут ветер оказывается .
