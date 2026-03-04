А девица не боялась, что если она отчитала парня "прямо при всех", он ее может послать "прямо при всех"?
17 историй о знакомствах, которые доказывают: судьба может ждать даже в очереди за майонезом
Интересное
17 минут назад
Порой жизнь закручивает сюжеты лучше сценариста романтической комедии. Свою вторую половинку можно найти буквально где угодно — в соседнем доме, в бассейне или даже в очереди за продуктами. Да-да, одна ныне счастливая пара из этой статьи при знакомстве никак не могла поделить последнюю упаковку майонеза на магазинной полке.
- По дороге на работу всегда захожу в одну и ту же кофейню. Там работают три бариста. Одна из них делает на удивление невкусный кофе. Капучино горчит, фильтр всегда холодный. Вчера решил оставить ей честный отзыв и изумился, когда выяснилось, что она специально делала мне такой кофе, чтобы я обратил на это внимание, и мы пообщались. И да, я ее пригласил на свидание. © Не все поймут / VK
- Со своей нынешней девушкой я познакомился в продуктовом. Мы оба вцепились в последнюю пачку майонеза. Да, звучит нелепо, но это правда. Он нам обоим был очень нужен по рецепту. Оба были уставшие после работы, плюс все другие магазины далеко. Безвыходная ситуация. Но тут вмешалась консультант. Сказала, раз он так нам нужен, то пусть заберет кто-то один, а второго угостит тем блюдом. Мы реально так и поступили. Я приготовил, мы поели. Она как-то растерялась и предложила в следующий раз поужинать у нее. Потом она вновь оказалась у меня, только уже на обед. Потом я у нее уже на ужин. Теперь, когда нас кто-то спрашивает, как мы познакомились, мы говорим, что у нас оказался общий знакомый — майонез. © Не все поймут / VK
- У моего друга был приятель, который крайне неуклюже знакомился с женщинами. Наконец-то ему удалось назначить свидание и уболтать девушку покататься на лодке по озеру. Прямо там он вдруг сделал ей предложение, а она сказала «нет». Потом они как-то застряли на этой лодке и там же уснули. Утром тот парень просыпается, а девушка сообщает: «Я думала об этом всю ночь и решила согласиться». Не знаю, как у них сейчас обстоят дела, но, насколько я помню, они реально поженились. © unlimitedJUICE / Reddit
- Моя бабушка работала в цирке жонглером и акробатом. Настоящая красавица, поклонники за ней стайками бегали. А вот мой дед был тем еще хулиганом. Его по знакомству пристроили в цирк подрабатывать. Он за животными ухаживал, ну и бегал за моей бабушкой вместе с другими поклонниками, в любви признавался. А та не верила, что он всерьез. И когда цирк собирался на гастроли, моя бабушка сказала: «Если дождешься, я выйду за тебя замуж». Она уехала больше чем на год, но дед про нее не забыл. Когда труппа вернулась с гастролей, он встретил ее у поезда с букетом и фразой: «Завтра расписываться идем, я уже договорился». Они прожили долгую и счастливую жизнь вместе. © grimmone / Pikabu
- Я познакомился со своей девушкой, переписываясь в чате с ее подругой, к которой я тогда пытался подкатить. Той барышне стало скучно со мной, ну она и отдала телефон своей подружке. В общем, мы встречаемся уже почти год. © beanieboy11 / Reddit
- Недавно я была на свадьбе парочки, которая познакомились на американских горках. Они узнали о наборе желающих первыми прокатиться на новом аттракционе и попасть на рекламные фотографии, подали заявки, были выбраны и сели рядышком. Когда их фото появились в соцсетях, они нашли друг друга в комментариях, начали общаться, сходили на свидание, а чем это закончилось, вы уже знаете. © Arqueete / Reddit
- Когда еду на работу, всегда читаю книгу. Однажды я ее забыла, читать мне нечего, а ехать 2 часа. Сижу и скучаю, а возле меня парень читает. Он раз на меня посмотрел, второй, третий, а потом достал из сумки другую книгу, сказал: «Я вижу, тебе тоже читать хочется, а я эту уже прочел», — и протянул мне это издание. Обменялись телефонами и договорились, что книгу я верну. Вот только прошло уже 3 года, а она до сих пор дома у меня стоит, потому что этот парень теперь мой муж. © Не все поймут / VK
- Мы с моим мужчиной в соседних домах жили. Можно было в тапочках друг к другу бегать. А познакомились на работе. Один раз пошли домой вместе. Я иду и думаю: «Он что, до самого дома за мной будет тащиться?» А он, оказывается так же про меня думал. © LIZA.V / Pikabu
- У нас на потоке есть парень, который приходит на лекцию, ничего не пишет, а делает разные фигурки оригами. Я уже больше года в него тайно влюблена, но признаться в этом не могу. Только что у нас опять с ним была лекция, а на второй паре я достала тетрадь и нашла в сумке маленького журавлика оригами. А с ним записка: «Не хочешь сегодня прогуляться?» — и номер телефона. Как же я счастлива! © Не все поймут / VK
- Сижу вечером за ноутбуком, устало выполняю задание для института. Пикает аська, какой-то незнакомый чувак «привет» мне прислал. Думаю, ну ты попал, сейчас оторвусь за всю неделю! Но как-то слово за слово и зацепились, начали общаться. Через неделю начали созваниваться, еще через неделю встретились. Оказалось, живем через два дома друг от друга, и я с его родной сестрой со школы дружила. Женаты 16 лет. © avgalery / Pikabu
- Пошел на свидание с девушкой с сайта знакомств. Прихожу, вроде похожа на свое фото. Вспоминаю, как она называла себя на сайте, спрашиваю: «Вы Цветочек?» Улыбается: «Да, наверное». Сходили в кафе, стали встречаться. И только через неделю я узнал, что познакомился с ней случайно. Мне та барышня с сайта знакомств написала, что забыла про свидание и очень извиняется. Моя же новая девушка ждала кавалера, с которым познакомилась на какой-то тусовке и плохо его запомнила. © denivanov / Pikabu
- Один из моих школьных учителей был ботаником из Аргентины. Он работал в Коста-Рике, изучал растения и занимался серфингом. Однажды группа девушек из другой страны спросила его, как им добраться до места назначения, и он помог им. С одной из девушек они в итоге начали встречаться. Самое забавное, что она говорила исключительно по-английски, а он — только по-испански. Но это им ничуть не мешало. В конце концов, он переехал к ней и самостоятельно выучил английский. © That-One-Gargoyle / Reddit
- Мы познакомились на дне рождения у друга в караоке. Потом пересеклись в бассейне в нашем районе, а он даже не поздоровался. Вот это я разозлилась. Отчитала его прямо при всех. Только потом узнала, что у него неважное зрение, он без очков уже в метре от себя людей не различает. В бассейне, естественно, был без очков и без линз. Очень извинялся. Пятнадцать лет вместе уже. © morskaya_wolna
Ответить
- Я почти каждый день хожу в одну кофейню. Там работает один бариста, который кидает на меня мимолетные взгляды, но познакомиться не решается. И вот сегодня я пришла, а его не было. Так резко одиноко стало. Села за свой любимый столик. Официантка положила меню и быстро удалилась куда-то с телефоном. Я пыталась позвать ее минут десять. А она проходила мимо: «Прошу прощения за ожидание, сейчас подойду». Я уже собралась уходить, как тут в кофейню влетел этот бариста, улыбнулся мне и пошел за стойку. И только тогда ко мне подошла официантка. Оказалось, что она, увидев меня, позвонила пареньку. И он сорвался в свой выходной готовить мне кофе. Это самая милая вещь, которую я видела. И да, завтра мы идем на свидание. © Pikabu
- Мы познакомились в горах на общей тусовке с нашими друзьями. Я тогда подумала, что он какой-то выскочка. Потом еще полгода говорила приятелям: «Не зовите его, он странный». А потом мы снова начали встречаться в одной компании, общаться и разговаривать. Оказалось, что это лучший человек на планете. Вот уже пять лет я счастлива. © whoisjacki
- Есть у меня старший брат. Очень экономный и невероятно красивый, за ним всегда девушки увивались в институте. Но он всех отшивал. Недавно в магазине застряли в очереди, потому что какая-то девушка считала на калькуляторе, правильно ли ей взвесили картошку. Потом она нашла ошибку и начала разбираться. А когда мы вышли из магазина, братец побежал к ней знакомиться. Любовь с первой монетки! © lu.dmila9648
- Мне мужчина на сайте знакомств писал. Без ошибок — это для меня важно. Но на свидания с ним не ходила, смущало, что он старше на 10 лет. Он не настаивал, мы просто общались. Где-то через три-четыре месяца опять пригласил, а я согласилась. Отвез в поле и сказал: «Посмотри наверх». А там Млечный Путь, как на картинках. Ну я и сдалась. В сентябре будем 7-летнюю годовщину отмечать. © iemtyl
Бонус: кажется, будущий романтик растет
- Недавно ехала в автобусе. Парень рядом завел со мной ненавязчивый разговор, увидел мое обручальное кольцо и спросил, снимается ли оно. Я сняла кольцо, он улыбнулся и выдал:
«Ну вот, теперь вы свободны. Не хотите познакомиться?» К сожалению, познакомиться мы толком не успели, потому что пятилетний кавалер с мамой вышли на следующей остановке. © Мамдаринка / VK
Да уж, никогда не знаешь, где встретишь свою судьбу, и чем завершится очередное свидание. Наверняка и у вас были подобные удивительные во всех отношениях встречи. Вы всегда можете рассказать о них в комментариях к этой статье.
В забавную ситуацию можно попасть не только на свидании. Вот 17 историй с корпоративов, о которых коллеги будут шептаться годами.
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
15 курьезных историй, которые начались с обычного звонка в дверь
17 случаев, когда девушки изящно утерли нос своим бывшим
Интересное
2 недели назад
17 историй о женской дружбе, где подруги проявили такую чуткость, что на душе становится светло
Интересное
1 месяц назад
18 историй о подарках, которые стоили копейки, а оказались дороже золота
16 историй о том, что жизнь бок о бок с соседями — это лотерея с непредсказуемым финалом
16 фото «до» и «после», которые доказывают, что любовь и забота творят чудеса
Животные
1 месяц назад