16 душевных воспоминаний о наших каникулах, когда главным гаджетом в кармане была рогатка

О да, неполученный выигрыш или спор запоминаются на всю жизнь.

Маме было лет 28 или 29, она с подругой отдыхала на местном пляже, подруга пошла поплавать, а мама раскладывала пасьянс, и тут подвалила стайка парней, зацепились языками, в общем, предложили сыграть в карты на желание. Что там парень попросил, мама уж и не помнит, а она скащала, что если выиграет, онией купит кило конфет "Мишка на севере". Ну парни хихикнули, сели играть. Один раунд прошел аторой, мама вигрывает, парень нос морщит, мол, везет. И тут подходит ее подруга, оценивает ситуацию и так пренебрежительно бросает "Мальчики, а вы вообще в курсе, с кем играть-то сели?"

Короче, мама выиграла вчистую. Обменялись телефонами, чтоб потгм встретиться и выигрыш отдать. И всё!.. Так она этих конфет не увидела.

Сейчас ей 78, полвека, считай, прошло, а конфеты те она до сих пор помнит.

А еще один спор был на две бутылки "Мускат Лоел", их ей даже принесли, она их поставила в шкафу внизу, но коллега, когда полез за своим пальто, грохнул пакет и расколотил обе бутылки. Обещал возместить, да где там. Проспоривший это вино вёз из Молдавии, из отпуска, и то еще пришлось поискать. А обычный слабо выездной врач тем более фиг найдет в Минске 70-х годов конкретно этот вид.

Я в нулевых и десятых пвталась и вино такое найти, и конфеты - снято с производства. Токай есть, фурминт есть, Мишки на поляне есть, но именно Лоела и "на севере" - неа...