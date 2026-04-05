16 душевных воспоминаний о наших каникулах, когда главным гаджетом в кармане была рогатка
Эх, раньше каникулы не измерялись количеством лайков под фото. Скорее, они измерялись количеством подорожников, прижатых к разбитым коленкам, теплом ближайшей речки и высотой соседского забора, за которым росла самая вкусная в мире вишня. Это было время, когда три месяца казались целой жизнью, а единственным «гаджетом» в кармане была рогатка и камушек, найденный в песке.
- Когда нам было лет, наверное, по 12–13, мы с дворовыми девчонками ходили в походы. И знаете, я хотела бы сказать им спасибо — они знали, что денег в семье нет, поэтому, когда мы сидели в кустах и обсуждали, кто что возьмет, они не сговариваясь говорили мне: «Так, с тебя покрывало и посуда». И знаете, я была такая счастливая! Мне не надо было оправдываться и выдумывать истории, почему я не пойду.
Я бежала домой, искала самое приличное покрывало — тщательно стирала в ванной. Причем в ход шло все, что могло пениться. Как я отжимала — это отдельная история. Но я подходила к этому ответственно, чтобы не подвести подружек. Посуду начищала пищевой содой. Каждую вилочку и стакан начищала до блеска, складывала все в свой рюкзак и с нетерпением ждала следующего дня.
Утром мы собирались и шли на поле или ближайший лес, я стелила свое покрывало, доставала посуду, девчонки — свои припасы, и мы садились, кушали, болтали, мечтали. Я сидела и думала, как же здорово, что мне не стыдно, что я могу есть их еду, потому что я тоже внесла свой вклад в этот поход.
- Самые теплые воспоминания из детства связаны с грозой. Мы с бабушкой и ее сестрой оставляли все дела на даче и закрывались в теплой комнатке деревянного дома. Пили чай и играли в слова в блокнотах. Соревновались, кто больше слов придумает за минуту на одну и ту же букву. А потом ложились под одеяла и бабушка с сестрой рассказывали истории из своего детства.
Мы с бабушкой любили так болтать перед сном. Она разные истории рассказывала. Ещё часто играли в карты. Или гуляли на поляне перед лесом, устраивали маленькие пикники. А по вечерам, сидели на скамейке в своём дворе. Мне нравилось, когда дома никого не было кроме нас. Так спокойно становилось. Много тёплых воспоминаний связанных с этими моментами.
«Я, мой замечательный папа и мой младший брат в обычный летний вечер 1984 года»
- Я в деревне у бабули, жду, когда все уснут. Через окно уходила гулять, и долго так шлялась. Один раз лезу в окно под утро обратно домой. А на моей кровати бабуля спит и рядом хворостина лежит — для устрашения.
- Когда мне было 9 лет, меня летом отправили в лагерь. И там были прекрасные школьные дискотеки, где меня впервые в жизни пригласили на медляк. Я робко спросила у своего «суженого», как его зовут, на что получила странный ответ — Зева. Необычное имя, но я не придала этому значения.
Мы потом не общались с ним почти, но событие-то для меня грандиозное, поэтому, приехав домой, о чудесном Зеве я рассказала маме, которая очень странно посмотрела на меня и спросила: «Может, все-таки Сева?»
Так я узнала о существовании красивого имени Всеволод.
Так вот, прости меня, Сева, я не хотела обзываться!
«Моя любимая фотография мальчиков с нашей улицы, которую мы любовно окрестили „Повелителями лета“»
- В лагере не хватало конфет, и папа регулярно привозил мне пакет сладостей. Местная девочка решила со мной «встречаться», но пакет кончился, и она ушла к другому. Когда вернулась, я гордо напомнил ей о предательстве, а она понимающе выдала: «Ну, если не хочешь встречаться, дай хоть немного еды из своего большого сладкого пакетика. Так сказать „прощальный хрум“ сникерсом по дружбе!» Так я понял, что я был для нее всего лишь источником калорий.
- В детстве я все лето проводила в глухой деревне. Ближайший магазин от нас был в десяти километрах. Помню, как дедушка гнал лошадку домой, что было сил, а потом давал нам с братом полурастаявшее мороженое. Оно было самым вкусным!
А дедушка внуков не мог с собой в магазин взять, чтобы не загонять лошадку?
«„Чистая“ детская радость»
- Одно из самых любимых детских воспоминаний — это когда, оставаясь ночевать у бабушки, с утра ты просыпаешься от шипения теста, разливающегося по горячей сковородке, а потом до тебя доходит запах свежих ароматных блинчиков. И сна как не бывало. Бегом бежишь на кухню, а там... уже целая гора блинов и разложенные по пиалочкам вкусняшки, кто как любит: мед, сметана, растопленное масло, отдельно сахар, ну и как же без варенья. Все, что так любят внуки! Это все моя бабуля, мое детство, моя гордость!
- Все детство провела в деревне у бабушки — скот, огород. Оягнилась овечка и принесла двоих ягнят. Почему-то от одного из них она убегала. Жалко было малыша, и придумала бабушка поить его из бутылки с соской коровьим молоком. Эта функция была на мне, я всегда довольная бежала кормить моего Шустрика и пела песенку. Когда приехала к бабуле на следующие каникулы, пела во дворе эту же песенку, и из сарая ко мне подбежал большой и мощный барашек. Мой Шустрик! Узнал!
«Я с папой примерно в 1993 году. Жилетик с черепашками-ниндзя, ярко-розовые плавки... Моя любимая фотка на все времена!»
- В лагере отваливался плинтус, а за ним я нашел листок с картой сокровищ. Ночью мы с пацанами пошли копать под старым дубом за корпусом. Уперлись в железную коробку. С замиранием сердца срываем ржавый замок, а там вместо клада лежит гора стеклянных шариков, каких-то соток, вкладышей. Мы сначала расстроились: на таком кураже ведь пошли искать остатки былой цивилизации. Но потом решили почитать письма прошлой смены. Так и провели половину ночи с ними. А потом добавили свои секретики и закопали коробку обратно для следующих смен. В этом году сын едет в этот же лагерь, надеюсь, что коробка все еще на месте, как и мое послание.
- Кто хоть раз в детстве ездил в летний лагерь, никогда не забудет последнюю дискотеку или свечку, на которой все отряды собирались за большим костром и рассказывали о своих самых ярких впечатлениях за всю смену.
Я помню, как мне нравился один мальчик из второго отряда. Но я очень боялась ему в этом признаться. Последняя свечка оказалась для меня судьбоносной. Тогда этот самый мальчик взял в руки свечу и начал рассказывать о том, что это было самое лучшее лето, которое оставило не только много впечатлений, но и впервые подарило ему настоящие чувства. Чувства... ко мне! Он не просто назвал мое имя, но подарил мне на память свою футболку.
У нас уже двое детей, а воспоминания об этом лете являются той самой историей, которую мы будем рассказывать сыну с дочкой снова и снова.
«Разбирал сегодня старый шкаф, наткнулся на отголосок прошлого»
- Летний лагерь. Сидим с пацанами на берегу реки, жуем походный рис с тушенкой. Тут один местный лидер берет щепотку песка, сыпет прямо себе в тарелку и начинает невозмутимо есть. Ребята в недоумении смотрят на него, а он выдает: «А вы не знали? Рис растет в песке, и если песка добавить, то вкуснее будет, меня в прошлом году старшие ребята научили». К слову, нам было по 8-10 лет. Тут песок добавил второй, поев пару ложек, вынес свой вердикт: «Так гораздо вкуснее!» Все ребята начали сыпать песок, кто щепотку, а кто и в пропорции один к одному. Я был единственным нормальным, кто ел рис как обычно, без «приправы». В итоге меня обозвали дурачком и не разбирающимся в высокой кухне.
- Когда я училась в начальных классах, на зимних каникулах меня отправляли к бабушке в деревню, где я очень любила лепить снеговиков. Когда от возни со снегом замерзали руки, меня надолго загоняли домой греться. Приходилось раздеваться, сидеть ждать, потом снова одеваться. Нудное занятие для ребенка. И я придумала решение. Им оказалась живая курица из бабушкиного курятника, под крыльями которой я и грела руки. Температура тела птицы 40 градусов, и руки отогревались за несколько минут. И я снова радостная вприпрыжку бежала заниматься своим любимым делом!
нещасная курица, когда тебе подмышки пихают ледяные ладошки - брррр!
«Кто помнит эти штуки?»
- Я помню, как в 6 классе с одноклассниками пошли на природу, а мы жили бедно, просто. В школе я не очень компанейская была и очень боялась, что высмеют за мои обычные гренки. Мама взяла хлеб, яйцо и молоко и пожарила гренки. А одноклассники были из обеспеченных семей и тогда могли позволить себе напитки, сладости и колбасу, которые тогда привозили из-за границы уже. Но спасибо всем, что они хвалили наши гренки. Я реально чувствовала себя своей благодаря этим словам тогда.
- Когда мне было лет 14-15, я была панком. И вот заспорилась я как-то с другом, что сделаю ирокез. Он в ответ должен был побрить ноги в полоску, как гетры. Я повергла всех своих друзей в шок, когда пришла с гребнем и лысиной (натуральная блонда). А так как дело было перед школой, на первый звонок пошла в бандане, блузке и юбке. Классная руководительница во время линейки стащила с меня бандану, ахнула и сказала больше без нее не ходить. А друг ноги так и не побрил...
«Моя любимая детская фотка»
О да, неполученный выигрыш или спор запоминаются на всю жизнь.
Маме было лет 28 или 29, она с подругой отдыхала на местном пляже, подруга пошла поплавать, а мама раскладывала пасьянс, и тут подвалила стайка парней, зацепились языками, в общем, предложили сыграть в карты на желание. Что там парень попросил, мама уж и не помнит, а она скащала, что если выиграет, онией купит кило конфет "Мишка на севере". Ну парни хихикнули, сели играть. Один раунд прошел аторой, мама вигрывает, парень нос морщит, мол, везет. И тут подходит ее подруга, оценивает ситуацию и так пренебрежительно бросает "Мальчики, а вы вообще в курсе, с кем играть-то сели?"
Короче, мама выиграла вчистую. Обменялись телефонами, чтоб потгм встретиться и выигрыш отдать. И всё!.. Так она этих конфет не увидела.
Сейчас ей 78, полвека, считай, прошло, а конфеты те она до сих пор помнит.
А еще один спор был на две бутылки "Мускат Лоел", их ей даже принесли, она их поставила в шкафу внизу, но коллега, когда полез за своим пальто, грохнул пакет и расколотил обе бутылки. Обещал возместить, да где там. Проспоривший это вино вёз из Молдавии, из отпуска, и то еще пришлось поискать. А обычный слабо выездной врач тем более фиг найдет в Минске 70-х годов конкретно этот вид.
Я в нулевых и десятых пвталась и вино такое найти, и конфеты - снято с производства. Токай есть, фурминт есть, Мишки на поляне есть, но именно Лоела и "на севере" - неа...
- В детстве я был отправлен в летний лагерь. Через месяц лагерь закончился, и я с нетерпением ждал, когда меня заберут родители. Я помню, что сидел на лавочке и мечтал о том, как было бы здорово обладать навыком телепортации. Я бы мгновенно перенесся домой.
Летнее солнце припекало, листья убаюкивающе шелестели, и в траве стрекотали всякие кузнечики. Я прикрыл отяжелевшие веки и в следующее мгновение открыл глаза уже дома, лежа на кровати.
«Получилось!» — мелькнула в голове мысль. Я сумел телепортироваться домой. Я решил сохранить свои суперспособности в секрете.
Прошло много лет, но я никому так и не раскрыл свой секрет.
На днях я забирал сына от бабушки. Он сладко дремал на большой кровати. Я отнес его в машину и уложил в детское кресло. Уже садясь за руль, я вспомнил про свою тайную суперспособность.
Я повернул ключ зажигания, и машина тихонько завелась. Я понял, что теперь сын унаследовал мою суперспособность. Было немного грустно. Мы неспешно поехали, и процесс телепортации начался.
У меня был случай "телепортации". Когда с семьёй переехали в другую страну, я вдруг обнаружила, что не взяла с собой скалку. Хотела приготовить пельмешки, а скалки нет. В магазине были, но не те. Я так досадовала, что забыла. И вот я сплю и вижу сон, что захожу в прежнюю квартиру, достаю из стола свою любимую скалку и такая счастливая думаю "как просто оказывается взять нужную вещь- надо только заснуть". Проснулась с полным ощущением радости, но реальность вернула в жизнь.
«Каникулы, друзья!»
- Самые любимые воспоминания детства связаны с бабушкой и дедом. Одно из них, например, как бабушка брала меня в баню зимой, мыла, заворачивала с головой в большое пушистое полотенце и в мягкую шаль, передавала деду. Он нес меня домой на плече. Сквозь тонкую полоску я видела снег во дворе, слышала его хруст от больших валенок деда и ощущала колющий мороз. Дома меня разворачивали и нахваливали мои красные от пара щеки. Деда и бабушки нет в живых, а я до сих пор благодарна им за такие простые радости.
Ненавидела летние каникулы. Потому что загоняли в деревню к сестре бабушки. Детей у нее своих не было и она так сказать не церемонилась. Весь мелкий скот был на мне. Огород и сад тоже. А если была в городе, то играть было не с кем тк все уезжали. Вот и сидела одна глядя в окно.