На первом фото они на заре свиданий, когда нужно понять, стоит ли девушку доводить до знакомства с родителями. На втором пацан уже постарел)), да и девушка уже не столь юна, видимо, решился.
15 теплых зарисовок о том, как меняется наше представление о счастье с возрастом
Если бы нам в 15 лет сказали, что пределом мечтаний в будущем станет ведро отборного чеснока с собственной дачи, мы бы, пожалуй, пальцем у виска покрутили. Но представление о счастье — штука гибкая и со временем меняется. Вы узнаете, почему премия лучше пятерки, как комплимент от незнакомки становится ценнее любовных серенад и какие простые вещи заставляют улыбнуться, когда понимаешь: быть собой — это и значит быть счастливым. Приготовьтесь к порции светлых эмоций и легкой ностальгии!
Если раньше мы тщательно скрывали своих любимых от мам и пап, то с годами нам все больше хочется представить родителям своих спутников и спутниц жизни
Когда-то мы теряли голову, получив предложение «потанцевать медляк» от первого красавчика класса. А теперь мы танцуем так, будто нас никто не видит — и для этого не нужен ни повод, ни партнер
И поэтому все, на всякий случай, подальше от зажигалочки расположились).
Какие только отговорки мы не выдумывали, чтобы увильнуть от неизбежной посадки картошки и прополки моркови. А потом что-то щелкнуло — и теперь от грядок и закаток многих из нас за уши не оттащишь. У вас так же?
Дача, это не всегда про огород и все, что с ним связано. Есть ведь люди, для которых огород это страсть, ждут сезона всю зиму. У некоторых на даче даже газона нет, она у них для чего то другого, но это очень приятное место, если ты живешь в городе. Поэтому дача, на мой взгляд - это круто)
Для ребенка нет счастья больше, чем иметь собственную комнату, а взрослый человек редко когда испытывает такое блаженство, как при покупке жилья (ну, разве что при закрытии ипотеки)
судя по почтовым ящикам на стене, за дверью так называемый современный эконом-класс (он же бывшая кладовка на 4-5 м)
А вот у мам счастье с годами не меняется: мы радуемся, когда дети находятся рядом с нами. И совсем не важно, малыши они или уже взрослые дяденьки и тетеньки
Нет, уж! Взрослые дети должны жить отдельно, только изредка навещать своих родителей!
Заслуженная похвала перед всем классом — это ли не блаженство? А вот во взрослой жизни для радости требуется что-то более существенное, ведь хорошие слова на хлеб не намажешь
Если раньше трепетать сердце заставлял красивый парень, то со временем стало ясно: счастье-то в ежедневной заботе и внимании, а не во внешности. Да и разве может быть некрасивым любимый человек?
Влюбилась и вышла замуж за антипода своих идеалов (если говорить о внешности, конечно)
У мужа - любовь с первого взгляда. Он с первого дня просто закрыл меня от всех моих бед, решал все мои трудности, я попросить не успевала, а он уже разруливает. Ну и как было не влюбиться по уши?
Правда, краны чинить учились вместе. Но это не сложно оказалось.
Наверное, у каждой девушки есть фотография из юности с черной подводкой на веках и розовым блеском на губах. С возрастом начинаешь ценить уходовые средства, а новому крему радуешься больше, чем туши для ресниц
Ой, да! Красилась как девушка с верхнего рисунка, правда, не в школе, а в институте. Сейчас даже смотреть на это смешно, а тогда казалось, что это очень красиво.
Поднимите руку те, кто честно продолжает радоваться цветам на праздники. Потому что многие из нас начали ценить кое-что более, так сказать, существенное
Замудоханной тетке с первой картинки можно и что-то полезное, а меня на свидании цветы устраивают.
Прошло то время, когда мы влюблялись, услышав комплимент от понравившегося парня. Ведь с возрастом мы поняли, что искренняя похвала приходит совсем из других источников. А вы какие комплименты цените?
я все комплименты принимаю на свой счёт без малейших сомнений. а зачем сомневаться. тебе сказали приятное - тебе украсили день
Когда-то мы были счастливы угождать свекрови, а со временем поняли: наше счастье от реакций других людей не зависит. Теперь мы радуемся, когда можем отстоять свои границы
Так и готовила бы сама свои прекрасные пироги, ишь, расселась в халате, подавай ей разносолы.
Со временем многие понимают, что навязанный соцсетями успешный успех ничего общего с внутренним счастьем не имеет. Можно жить и радоваться, имея обычную профессию — и ничего зазорного в этом нет
У нас в офисах уборщицы и правда всегда были самыми удовлетворенными людьми. Работа недолгая, несложная, непыльная, лёгкая физическая нагрузка. И среди них были вполне обеспеченные женщины, которые приезжали на машинах, и пару раз в год ездили на отдых, пользуясь тем, что, убираясь в офисе турфирмы, всегда были в курсе горящих путёвок.
Как говорится, котов мало не бывает — третьему пушистому проказнику мы радуемся не меньше, чем первому. Особенно если члены семьи не возражают. Признавайтесь, сколько животных живет у вас дома
Если раньше за радость было поесть чего-нибудь экзотического в ресторане, то сейчас мало что может сравниться с жареной домашней картошечкой. Согласны?
Некоторые вещи не меняются со временем. Хоть нам 5 лет, хоть 105 — а мало что может быть лучше семьи рядом
Наши ценности остаются неизменными — право на личные границы, возможность заниматься любимым делом и, конечно, близкие люди рядом. А что значит счастье для вас?
