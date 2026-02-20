15 комиксов с запахом варежек на батарее, которые напомнят, за что мы так любили зиму в детстве
Помните, как в детстве ощущалась зима? Тогда казалось, что даже у этого времени есть свой яркий аромат еловых веток и варежек на батарее. Сейчас зимние месяцы могут ощущаться иначе, ведь многое поменялось. Однако и в том и в другом случае зима — это особенное время, когда снаружи холодно, а внутри тепло. Наши комиксы как раз об этом.
Изваляться в снегу, прийти замерзшим как сосулька и получить нагоняй от мамы — было? Современных детей сейчас сложно вытащить на улицу, особенно зимой
Раньше радовались снегу, ведь можно наконец-то поиграть. А сегодня внезапный снегопад скорее проблема, чем веселье
Закрытый каток — это, конечно, очень удобно, но в открытых есть своя особенная изюминка
А помните, как в сильный мороз можно было не ходить в школу? Сейчас этот номер не пройдет, с гаджетами и интернетом можно учиться в любую погоду
Мальчики — зайчики, девочки — снежинки! А мама темной ночью торопится, шьет наряд. Но теперь можно быть кем хочешь, на маркетплейсах костюмы на любой вкус и цвет
Прогулка зимой с собакой — полноценная тренировка! Но хозяева карманных питомцев не согласятся — попробуй песеля еще вытащить на воздух, даже в курточке
В сугроб после баньки — это святое! Хотя и в массажном салоне очень вкусно пахнет еловым маслом, да и тепло
Танцевальные хиты меняются, но суть остается — на утреннике все также поют песни и получают подарки
Письмо Деду Морозу теперь не нужно отправлять прямиком в Великий Устюг, проще скинуть ссылочку на подарок через мессенджер «мама»
Чтобы не замерзнуть, мы занимались зимними видами спорта. А сейчас можно с легкостью поменять пуховики на купальники прямо посреди зимы
Вкусняшки на Новый год теперь стало проще купить. Зато теперь можно устраивать себе маленькие праздники каждый день
Блинная неделя — это еще один повод собраться всей семьей. Вот только теперь не обязательно торчать у плиты, все можно заказать в один клик
Как бы не менялись времена, а бабушкина забота — это вечное
Раньше красота и стиль были в приоритете (поэтому мы снимали шапку в подъезде). Сейчас же на первое место вышел комфорт и уют
Свидания в мороз — то еще приключение. Но самое главное — это найти теплое местечко
Но как бы сильно не менялись мы, мир вокруг, гаджеты и люди, все-таки зима — это прекрасно. А какое у вас самое теплое воспоминание о холодном времени года?
Кстати, праздники сильно изменились за последние 20 лет.
