Ничего страшного не произошло. Нанонапыление можно нанести вручную специальным средством.
19 бытовых зарисовок о том, к чему может привести излишнее рвение
Мы с детства слышим, что старание и труд все перетрут. Однако в жизни режим «перфекционист на максималках» может в любой момент обернуться чем-то, что невозможно предугадать, но очень трудно потом развидеть. И если вы когда-нибудь переусердствовали так, что люди годами об этом рассказывали, присаживайтесь поудобнее: вы точно в этом не одиноки!
- Весна на пороге, решила перестирать и убрать зимние вещи. Особенно старалась с вещами мужа. Заходит он, а я в коридоре его дорогущие походные ботинки щеткой драю, чтобы блестели. Он побледнел, присмотрелся и выдал: «Милая, ты только что стерла с них пять слоев нано-напыления за сорок тысяч». Оказалось, это была специальная мембрана, которую нельзя даже трогать грубой тканью. Теперь его супер-ботинки для экспедиций годятся только для того, чтобы за хлебом в сухую погоду ходить.
- Три года назад побывал сразу на 4 свадьбах и везде ловил подвязки или как там называется эта штука, которую невеста швыряет в мужиков. Были люди, которые землю готовы были грызть за нее, но она всегда оказывалась в моих руках. Это ж примета, мол, скоро женишься. С тех пор я расстался со своей девушкой, а другие женщины меня не интересуют. И только 4 подвязки лежат на подоконнике немым укором... Выкинуть, что ли?
Фу... Я всё понимаю, но на кой ляд 3 года хранить чужие подвязки?.. 🥴
Это как будто не очень здорОво... 😳
«Подушки и матрасы безопасности»
- У нас во дворе, напротив одного из подъездов, постепенно, на небольшом пустыре между детской площадкой с песочницей и группкой деревьев, образовалась мини-автостоянка. Ну поскольку там грунт, да еще и горячие трубы внизу, то все время грязь лезет вместе с колесами на асфальтовую дорожку. И вот два соседа привезли немного строительного мусора и старых кирпичей, выровняли площадку и выложили ее всю кирпичом. Стоят любуются. Я возвращался вечером домой, увидел такое, подошел, выразил личное почтение. Говорю:
— Все хорошо, только надо было какой-нибудь уголок не доделать, а так и оставить.
— Зачем?
— Так если закончить благоустройство, коммунальщики приедут и раскопают.
— Ха-ха-ха.
На следующий день приехал экскаватор.
- Коммунальщики — юмористы! Было объявление, что завтра должны отключить воду на день. Налил воды во все кастрюли и канистры. Но! Вместо воды отключили свет! Посмеялся и вылил почти всю воду. На следующий день после утренней пробежки зашел в душ, а воды-то нет.
«Вот так! А не эти ваши дурацкие замки из песка!»
- Проходила практику в салоне красоты. Осмотрев все углы на наличие камер, расслабилась и, так сказать, получала удовольствие. Когда не было работы, я занималась чем попало: сидела в интернете, спала, просыпаясь на звонки, но самым любимым занятием было включить погромче музыку и танцевать перед огромным зеркалом. Занималась этим до тех пор, пока однажды начальница не привела на работу свою двухлетнюю дочь и, дабы занять ее, чтоб не мешала, произнесла: «Иди потанцуй с тетей, она о-о-очень красиво танцует!»
- Уезжал в командировку. Машину решил оставить у матери. Приехал через пару недель — мать вся гордая, говорит: «Я твою машину почистила и льдину сверху разбила. Она, правда, долго не давалась...» Бегу к машине, ведь эта льдина на самом деле была плавником на крыше. Машина новая, из салона, месяца еще не было. Не разговаривал полгода с матерью.
«Да уж. Служба безопасности в аэропортах уже не та...»
- Купил я однажды подписку на софт за 35 долларов, попользовался год и был готов продлить. По истечении подписки с меня автоматом списали 75 долларов с возможностью полного возврата в течение месяца. Через месяц я написал в чат поддержки, что продукт отличный, но 75 баксов — жирновато, так что возвращайте. Тогда мне предложили как очень ценному клиенту 30% скидки, то есть оставить лицензию и вернуть 22 доллара. Я почувствовал себя крутым переговорщиком и, решив продолжать дожимать их, ответил, что фиг вам, максимум даю 40. Либо 35 возвращайте, либо все 75. Через две минуты мне написали: «Отличные новости, мы дадим вам 50% скидки и вернем 37,5. Такой вариант устроит?» Так я узнал, что все это время торговался с ботом.
- Почистила фильтр в стиральной машинке. Впервые за четыре года. Нашла сережку с бриллиантом, которую потеряла 4 года назад. Радость и счастье!
«Она вела себя так тихо, что мы подумали, что она заснула. Нет, просто молча наносила на лицо пасту»
- Люблю фильмы ужасов. После просмотра засыпала только со светом. Сейчас не могу найти фильм, который действительно был бы страшный. Не знаю, может, все фильмы стали однотипными, либо моя психика их воспринимает иначе. Как-то дома была одна, на кухне мыла посуду. Слышу, что телевизор включился, как в фильме «Звонок». Прокралась в комнату, выдернула из розетки. Включила везде свет и ждала мужа. Смеялся он долго. Оказывается, у нас стоял таймер на включение, а помехи, потому что антенна отошла.
Два самых мерзких ужастика, которые я видела - это Синистер и "когда звонит незнакомец" 😬.
Остальные не впечатляют так сильно, "Оно" вообще для меня история о лете, детстве, дружбе и любви 😄
- У меня «ген перестановки». Стабильно раз в месяц я делаю перестановку, иногда незапланированную (когда делаю генеральную уборку). Муж сначала ругался, сейчас привык. Зато ребенок всегда рад новой комнате. Оказалось, что и отец у меня такой же был, только мама привыкнет к одному — все опять передвигает.
У меня жена такая была. Ночью встанешь в туалет, возвращаешься, а кровать, со спящей супругой, в другом месте.
«Я ни о чем не жалею!»
- У нас две кошки, одна из них ужасно трусливая. Каждый чужой человек в доме — это повод спрятаться на весь день. И тут мы решили купить новую кухню. Весь день нам ее устанавливали. Кошки, естественно, не было и в помине. Когда ушли, оказалось, что ее замуровали где-то под кухней. Мяукает и скребется! К счастью, мы смогли ее вытащить. Только для этого пришлось раскурочить новую кухню. Полчаса всего простояла вся такая новенькая и красивая.
- Каждый человек переживает стресс, плохое настроение, проблемы на работе по-разному. Моя жена в такие периоды закрывается на кухне и печет пирожки. В общем, я еду на работу и везу своим коллегам три пакета с пирожками...
«В общем, мой друг выиграл гонку на лодках из вторсырья в нашем университете, надев вот это»
Лежу в больнице ,читаю эту историю и смеюсь🤣 Хорошее настроение на целый день!
- За свою тренерскую карьеру я встречала разных людей. Но я никогда не забуду женщину, которая во время тренировки бросила гантели, села, достала «Сникерс» из кармана и со словами: «К черту все!» начала его есть. Понимаю ее...
- В детстве несколько раз в год в гости приезжала мамина сестра, которую я обожала, но при мне она разговаривала только по-английски. Мама говорила мне, что она иностранка, и я изо всех сил учила язык, чтобы общаться с любимой тетей. Только в восемь лет узнала, что тетя на самом деле живет в соседнем городе, и они с мамой просто хотели, чтобы я в идеале знала иностранный язык. До сих пор говорю на английском, как на родном.
«Башня из мыла на моей рабочей раковине»
- Захотелось мне вдруг в час ночи пряничка. Я ростом 152 см, а прянички в шкафчике на верхней полке, чтобы есть меньше. Лезу я на стул, открываю шкафчик, стул шатается, я хватаюсь за дверцу... В общем, я, стул, шкафчик со всем содержимым падаем дружно на пол. Я с шишкой, вся в муке, вся кухня фиг знает в чем, шкафчик в состоянии «собери меня», злой муж, которому это все чинить. Нефиг на ночь хомячить!
- У меня как раз пару дней назад роутер приказал долго жить. Полезла чинить, я ж умная, как утка, только не крякаю. Обложилась мануалами, через 40 минут зашла в настройки в браузере, ввела неправильный адрес в какую-то строку и все, больше в настройки зайти не получается — пишет, мол, время ожидания превышено. Обложилась новыми мануалами, поклацала в командной строке, а потом просто выдернула все провода с роутера и подключилась напрямую кабелем. Я молодец, я программист!
«Есть ли какое-то название для тех, кто по глупости застревает в дурацких местах?»
- Меня считают интересной собеседницей, в беседах я выдаю многие необычные факты, могу поддержать тему земной сферы и космоса, строительства шале в Швейцарии и появление клинописи. А все потому, что последний год мы читаем энциклопедии с 6-летним ребенком.
- Мне 24 года, многие знакомые удивляются, откуда же у меня каждый год берется новогоднее настроение. Причем мне не нужно ни мандаринов, ни елки, даже снега мне не надо. Достаточно устроить генеральную уборку. Но только она должна касаться каждого миллиметра квартиры, чтобы прям все вещи сначала вытряхнуть на пол, все перемыть чуть ли не с хлоркой, это растягивается на несколько дней. Под конец этого ритуала, конечно же, я выгляжу не очень, но новогодняя сказка оживает, и чудеса становятся возможными.
«Моя сестра решила навести порядок на моей книжной полке и сделала вот это... Мои глаза!»
- Меня зовут Костя. Однажды в компании свет пропал, а у меня был жесткий дедлайн. Короче, я бегал по офису и на всех кричал, потом звонил коммунальщикам и кричал на них. Так кричал, что нам свет нужен, что к нам уже через пятнадцать минут прибежали техники и все починили. С тех пор у меня кличка в компании Константин Повелитель Тьмы.
А вот еще несколько подборок о забавных провалах, которые и делают нашу жизнь живой и настоящей:
Комментарии
Какой безмозглой надо быть, чтобы не отличить грязь от покрытия на обуви?