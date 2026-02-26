14 теплых историй о первой любви, которая до сих пор ощущается как лучик солнца на щеке

Когда нам было по 11 лет, мы с подругой-одноклассницей наблюдали за отношениями пары из старших классов. Даже клички им придумали: «красивый» и «красивая», легко догадаться, почему. Они выглядели для нас тогда как пара из кино, и мы переживали за их отношения, как если бы они были героями сериала. Мы весь день грустили, когда узнали, что они расстались, а подруга даже призналась, что пустила слезу. Почему-то вспомнила я эту историю и решила найти их в сети — интересно стало, чем они сейчас занимаются. Оказалось, что они женаты давно, есть ребенок! Вот так школьная любовь!

© Карамель / VK