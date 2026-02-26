14 теплых историй о первой любви, которая до сих пор ощущается как лучик солнца на щеке

14 теплых историй о первой любви, которая до сих пор ощущается как лучик солнца на щеке

Первая любовь — это не просто строчка в биографии. Это внезапный запах сирени за окном, холодок в животе перед встречей и невидимые нити, которые тянутся к нам сквозь десятилетия. Для кого-то эти чувства остались в памяти и согревают душу, как старое пластиковое колечко в кармане, а для кого-то стали началом нового этапа в жизни.

Я была влюблена в однокурсника, эдакого плохого мальчика. А он на меня внимания не обращал. Спустя годы случайно увидела в соцсети его фотки и поразилась: там был он с женой, но с такими выражениями лиц, будто они друг от друга устали. Я вспоминаю, как страдала из-за него, и до сих пор не понимаю, как меня тогда так угораздило втюриться в него. Ибо в дальнейшем я отдавала предпочтение исключительно ботанам.

В школе был влюблен в одноклассницу. Подложил ей записку с признанием в библиотечную книгу. Она не ответила, я решил, что она ее не нашла. Спустя 10 лет мы случайно встретились. Стоим болтаем и вдруг она говорит: «Я тогда твою записку нашла, ответила на нее, но в последний момент побоялась признаться и вернула книгу в фонд». Мы тут же помчались в школу, уговорили библиотекаря пустить нас в архив и среди сотен томов нашли тот самый учебник. Ее «Да», выведенное карандашом, все еще было там. А сегодня мы с ней идем на свидание.

Когда мне было 10 лет, в поезде я познакомилась с мальчиком. Мы весь день играли, а на прощание он дал мне трамвайный билет, на котором я записала свой домашний телефон. Мы какое-то время созванивались, а потом я переехала и сменила номер. Недавно я застряла в лифте с незнакомым парнем. Мы разговорились, и он вдруг достал из кошелька старый ламинированный клочок бумаги. Оказалось, он хранил этот билет как талисман все годы, даже не надеясь когда-нибудь снова встретить ту самую девочку. Теперь этот билет висит у нас в рамке в гостиной.

В первом классе я объявила, что выйду замуж за мальчика из нашей группы и даже вручила ему пластмассовое кольцо. Мы не виделись двадцать лет. Недавно я пришла на собеседование в крупную компанию и в кабинете директора увидела на полке... то самое кольцо в стеклянном кубе. Оказалось, он хранил его все эти годы как напоминание о своем первом «успешном контракте». Работу я получила.

Первые соцсети появились, когда нам с одноклассниками было около 30. В школе мы не были особо дружными, но тут кто-то создал группу, и почти все в нее вступили. Тогда это было в новинку! Сначала все отписались: кто где, у кого уже семья есть, старых фоток накидали. А потом потихоньку полетели признания: кто кому нравился в 14-15 лет. «Объекты» любви очень удивились, так как даже не догадывались о романтических чувствах соседа или соседки по парте. В общем, школьная любовь у наших осталась в прошлом.

Вчера вечером мне позвонили в дверь. Я опешил, когда увидел, что это моя первая школьная любовь. В 11-м классе мы даже хотели пожениться. Только она уехала, а я остался в родном городе и жил в той же квартире, что и в детстве. Она ворвалась в квартиру и сказала, что у нее еще есть ко мне чувства. Но самое главное, что и я ее не cмог забыть. В общем, решили попробовать начать все заново. Сегодня у нас первое свидание, а я уже счастлив. Верьте в свои мечты, и они начнут сбываться.

В автобусе напротив меня сидела женщина, а у окна — мальчик лет семи-восьми. Утро было туманным, и мальчик рисовал на запотевшем стекле разные рисунки и смайлики. Вдруг я заметила, что он выводит большие буквы М, А, и подумала, что сейчас он напишет слово «мама», но он дописал «Машка» и тяжело вздохнул. Первая школьная любовь... Она такая...

Нам было лет по 10, когда он прислал мне записку с предложением дружить. Там были такие квадратики с ответами «да», «нет», «может быть». Я выбрала «да», но мы решили об этом никому не говорить, чтобы не было сплетен. Поэтому на людях мы отпускали шуточки, подкалывали друг друга. А после уроков делились перекусами, делали домашнее задание и разговаривали обо всем на свете.

Случайно столкнулся в магазине с мамой моей первой большой любви. Не виделись лет двадцать. Она обрадовалась, ведь у нас с ней были хорошие отношения, и она даже расстроилась, когда мы с девушкой расстались. Отошли в сторонку, посыпались вопросы: как дела, где, что, чем занимаешься. Я порадовался, что у нее кольцо на пальце появилось — тогда она растила мою невесту одна. И тут бывшая потенциальная теща задает абсолютно неожиданный вопрос про моего друга, которого в сущности и не знала. Внимательно смотрю на нее. Это не мама. Это она — моя первая большая любовь.

Был ливень, я спешила на вокзал. В руках куча сумок, пакетов — еле в руках умещались. Шла я вдоль дороги, а там лужа огромная. Едет машина, я подумала, что сейчас окатит грязной водой. Но водитель притормозил, а потом и вовсе остановился, открыл дверь и сказал : «Девушка, вас подвезти?» Оказалось, это мой бывший одноклассник — моя школьная любовь. Не виделись шесть лет. Подвез до вокзала, мило пообщались. Он все такой же хороший.

Социальная сеть подкинула мне профиль моей школьной любви. Пока учились, он меня игнорировал. Пишу ему, мол, привет, как дела? Тут же приходит ответ: «Я знал, что ты напишешь». Откуда?! Пока я собиралась с мыслями, от него прилетело второе сообщение: «Я пять минут назад случайно лайкнул твое фото десятилетней давности. Сидел, краснел и думал: „Ну все, теперь она точно напишет, чтобы спросить, зачем я это сделал“. И ты тут как тут! Как дела?» Поболтали и я поняла, что жизнь развела нас слишком далеко.

Когда я училась в третьем классе, у меня была любовь — мальчик классом постарше, которого звали Артем. Каждую перемену мы проводили вместе, гуляли вокруг школы, обедали, он угощал меня шоколадками, а я приносила ему пирожки с капустой. Длилась эта идиллия несколько месяцев, а потом со мной связалась его мама и потребовала не отвлекать ее сыночка от учебы. Я так поразилась, что не знала, что и сказать, а его мама добавила: «Надеюсь, мы друг друга поняли». Видимо, с Артемом она тоже поговорила, потому что он начал меня игнорировать, но зато действительно начал хорошо учиться.

Когда нам было по 11 лет, мы с подругой-одноклассницей наблюдали за отношениями пары из старших классов. Даже клички им придумали: «красивый» и «красивая», легко догадаться, почему. Они выглядели для нас тогда как пара из кино, и мы переживали за их отношения, как если бы они были героями сериала. Мы весь день грустили, когда узнали, что они расстались, а подруга даже призналась, что пустила слезу. Почему-то вспомнила я эту историю и решила найти их в сети — интересно стало, чем они сейчас занимаются. Оказалось, что они женаты давно, есть ребенок! Вот так школьная любовь!

Моя первая любовь меня настигла в первом классе. Сосед по парте был чудо как хорош. Зеленоглазый брюнет. Артемка. Мы даже были парой на бальных танцах и заняли на школьном конкурсе первое место. Ну чем не принц? Однако со мной он был сух как прошлогодний бублик. Любила я его до 12 лет. И все мимо кассы. А потом переболела. Увлеклась кружками всякими, спортом. В общем, прошло с тех пор 20 лет. Артемка уж не тот. Но на встрече одноклассников таки сказал, что жалеет теперь, что взаимностью не ответил. Мелочь, а приятно.

А во сколько лет вы впервые влюбились? Путь от детской влюбленности до взрослого свидания у каждого свой: у кого-то он занял пару дней, а у кого-то — десятилетия. Но именно те первые робкие шаги мы вспоминаем с теплой улыбкой:

