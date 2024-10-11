15 историй о первых свиданиях, которые пошли не совсем по плану, зато запомнились

Существует множество историй о первых свиданиях, которые навсегда отпечатались в памяти. Для кого-то это было приятное приключение, для других — яркий пример того, как не должно начинаться романтическое знакомство. Одни юзеры с удовольствием вспоминают случайные встречи, которые подарили новую любовь, а другие — моменты, когда все пошло наперекосяк.