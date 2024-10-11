15 историй о первых свиданиях, которые пошли не совсем по плану, зато запомнились
Истории
1 час назад
Существует множество историй о первых свиданиях, которые навсегда отпечатались в памяти. Для кого-то это было приятное приключение, для других — яркий пример того, как не должно начинаться романтическое знакомство. Одни юзеры с удовольствием вспоминают случайные встречи, которые подарили новую любовь, а другие — моменты, когда все пошло наперекосяк.
- Познакомился с девушкой в приложении. Переписывались, туда-сюда, назначили встречу в кафе. Прихожу, а моя спутница выглядит ну совсем иначе — просто другой человек. Ладно, думаю, останусь. Что плохого может случиться? Как же я был наивен! В середине ужина она достает толстенную папку, открывает ее, а там лампы. Эта обманщица еще и попыталась продать мне какую-то дикую светодиодную схему. © smcdevitt515 / Reddit
- В кафе парнишка пел классно, моя подружка плясала так, что аж каблук сломала. Ну я и познакомилась с ним, минут 5 в перерыве общались. Дня через 2 в 5 утра незнакомый номер. Спросонья не поняла, трубку беру и на автомате говорю: «Да, заюша». Заюша попросился пожить на несколько дней. Почему не отказала, не пойму, жалко стало его. Живем 11 лет. © Валери / Dzen
- Один парень из приложения для знакомств повел меня гулять по городу. Ночью мы забрели на городское кладбище, я потянула его пройтись там, а он дрожал каждую секунду! Подпрыгивал от страха от каждого потрескивания веточки или свиста ветра. А когда мы сидели на лавочке, у меня выпал телефон, засветился фонарик, так этот герой настолько сильно испугался, что выбежал оттуда, сверкая пятками! Сразу понимаешь, что отцом твоих будущих детей этот мальчик точно не будет. © Палата № 6 / VK
- Коллега достал своим другом, с которым я должна сходить на свидание, потому что он такой хороший и обязательно мне понравится. Сходила, в ресторан. Первое время все действительно было отлично, парень оказался интересным и веселым собеседником. Стал провожать до дома и тут понеслось. «Не стал раньше говорить при всех, но у тебя стрелки на глазах неровные были, а вот одна моя бывшая визажистка, у нее всегда макияж был идеальный. А еще ты так быстро ешь, это не здорово для организма, другая бывшая в этом разбирается». И все в таком духе. Это были самые длинные 40 минут в моей жизни. Он потом еще писал несколько раз, но мне уже страшно отвечать было. © dodo / ADME
- Встретились с девушкой в хорошем кафе. Она принесла на свидание свой ноутбук, и я помог ей с домашним заданием для универа. Больше о ней ничего не слышал. © unknownhomunculus / Reddit
- Познакомилась в сети с очаровательным парнем, долго болтали, а затем решили встретиться в реале. На свидание он пришел без цветов и с большим рюкзаком за спиной, я немножко удивилась, но потом подумала, что у всех свои причуды. Гуляли по городу больше трех часов, разговаривали буквально обо всем на свете, а в конце прогулки он проводил меня до дома и со словами: «А у меня для тебя подарок, надеюсь, что понравится», вытащил из рюкзака пакет, набитый книгами о Стране Оз. Оказывается, что в одной из переписок, я сказала, что всегда мечтала о всей серии. А он запомнил и столько времени протаскал четырнадцать книг у себя за спиной. Да, детки, это любовь с первого взгляда! © Палата № 6 / VK
- Познакомились на техническом форуме, мне нужно было проконсультироваться, стали общаться. Уговорил на свидание. Выбрала идеальное место: напротив остановки площадь, на ней памятник, за ним большой магазин. Чтоб если джентльмен не понравится, сделать вид, что просто иду в магазин. Иду, ни души на площади. Обидно. Пересекла половину, когда из-за памятника вышел он. Оказывается, хотел меня разглядеть. В мае отпраздновали хрустальную свадьбу. © Ирина Гри / Dzen
- Вчера моя младшая сестра ходила на свое первое свидание. Ей 14, и мальчик, который ей нравится, пригласил в кино. Мама отвела мою сестру в салон, ей сделали красивую прическу, купили платье, новую сумочку. В общем, очень ответственная подготовка. Вся семья хотела, чтобы у девочки остались только самые лучшие и трепетные воспоминания. И вот, когда она ушла, я закрылся в своей комнате и рыдал. Потому что это моя сестра, моя крошка. Когда она успела так вырасти? Еще недавно я купал ее в ванночке, а сейчас эта взрослая девушка пошла на свое первое свидание. Мне потребовалось минут двадцать, чтобы успокоиться. Свидание сестры прошло хорошо, и я за нее честно рад. Но я так не хочу, чтобы время так быстро пролетало. Я так хочу насладиться общением со своей сестричкой, пока она не стала совсем взрослой. © Палата № 6 / VK
- Встретились с девушкой за кофе после нескольких недель общения в приложении для знакомств. Мы оба встали, чтобы пойти прогуляться, и оказалось, что под столом она все это время прятала беременный живот. © TheAdmiralDong / Reddit
Парню, рыдающему над свиданием сестры, самому бы н.а свидание пойти, а не ерундой маяться..
И да, наслаждаться общением можно и с взрослой сестрой, ещё интереснее.
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- Парень настоял, чтоб мы встретились после моей работы, хотя я говорила, что буду голодная. Ничего, я тебя покормлю! При встрече вытащил из-за пазухи мятую шоколадку. Отвечаю, что у меня диабет, я такое не ем. Продолжает мне настойчиво ее совать. Потом отвел в пекарню (спасибо, я не ем выпечку, особенно вечером), угостил чаем, и следующий час мы сидели на насестах, потому что нормальных стульев там не было.
В течение этого часа я слушала о его похождениях. Уходила, отговорившись, что дома голодная кошка. На следующий день он мне написал: «Нормально посидели, повторим?» Ну уж нет! © Anna Artobolevskaia (Aloria) / ADME
- Встретились с парнем. Он привел своего друга, не предупредив, что тот присоединится к нам на свидании. Так друг оказался куда смешнее и интереснее, поэтому я в основном и общалась с ним. В итоге мой кавалер разозлился и заблокировал меня. © treebun / Reddit
- Расстался с девушкой. Месяц переживал, все таки три года были вместе. И тут друг пригласил пойти в парк развеяться. Я нехотя согласился. Гуляли, говорили о предстоящих экзаменах. Вдруг видим двух девушек, сидящих на скамейке. Друг говорит: «Пошли познакомимся?» Пожав плечами я согласился. Девушки оказались студентками медицинского института и тоже были не против знакомства. И надо же было мне брякнуть в процессе разговора, что девушке в белом халате отдамся весь без остатка. Мы женаты уже больше 20 лет и у нас четверо детей. У друга трое. Мы дружим семьями и часто вспоминаем тот день. © Кирилл фон Штакельберг / Dzen
- Договорились с подругой пересечься в кафе.Она попала в пробку, опаздывает. Жду ее за столиком с чашкой чая, попутно изучая каталог книжного. Напротив плюхается парень с фразой: «Привет, у нас свидание». Поднимаю глаза и отрицаю эту идею, говоря, чтоб искал свою пассию. Он еще несколько раз пытается донести, кто он и что у нас свидание. Назвал меня, естественно, чужим именем. Парень за соседнем столиком начинает хихикать. Меня уже достал Ромео, но больше почему-то хихикающий за соседним столом, которому захотелось чай в штаны вылить. В итоге, от первого еле избавилась, а второй который год мой хороший приятель. © Radioactive... Welcome to... / Dzen
- У меня было свидание с девушкой, у которой были какие-то невероятные фильтры на фотографиях, так что что я ее даже не узнал. Серьезно, даже близко не было похоже на реальность. Она такая: «Привет, приятно познакомиться». А я не сразу понял, кто она. Последовала долгая, неловкая пауза. Но в итоге свидание, как ни странно, прошло довольно приятно. © Greglebowski74 / Reddit
- Была ситуация у дочери. Начал сотрудник оказывать ей знаки внимания. Организация крупная, раньше не встречались. Придет на ее рабочее место с огромным букетом, вручит, поболтает, уйдет. Не замечал, что коллеги рядом ухмыляются. Однажды созрел — пришел, пригласил на свидание. Она начинает вставать из-за стола, и тут всем становится очевидно, что она на голову выше молодого человека. Тот что-то пробормотал и ушел. © Мисс Таня / Dzen
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