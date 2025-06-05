19 невест, которые выбрали нестандартные платья и выглядели восхитительно

Свадьба — идеальный повод быть собой на все сто. И эти невесты воспользовались шансом по полной. Никаких правил и никаких обязательных «должно быть белым» — только стиль, смелость и личный выбор. Кто-то променял классическое платье на нечто яркое и нестандартное, кто-то вообще создал свой образ с нуля. Но все невесты были настоящими звездами своего дня в своих необычных свадебных платьях.

«Увидела это платье на сайте и сразу купила без примерки. Пришлось немного переделать только подол»

«Сшила себе свадебный наряд. Юбку украсила примерно 400 светодиодными лампочками, чтобы получился эффект звездного неба»

«Ох, сколько слез мы с мамой пролили, пока шили мне это платье!»

«При весе 66 кг у меня нестандартная фигура. Верх платья я переделывала 12 раз!»

«Это платье я просто заказала в интернете. В нем я чувствовала себя стильной и особенной, и при этом оставалась самой собой»

«Я не только влюбилась в платье, но и в себя в нем! Такое ощущение, что оно было создано специально для меня»

«Сама сшила свое свадебное платье»

Вы выглядите бесподобно! В восторге от вашего таланта! И я сразу подумала, что смотрю на фото Николы Кохлан. © alizarin-red / Reddit

«Сшила себе свадебное платье, в котором можно танцевать»

Вау! Ты выглядишь великолепно, ты такая талантливая! Я просто ошарашена. © Agatu / Reddit

«Свое свадебное платье я связала сама. Это заняло полтора года»

«Платье „3 в 1“: для церемонии, первого танца и празднества. Сшила для своей лучшей подруги. Она была так счастлива!»

«Вот мой свадебный наряд. Шаль, между прочим, ручной вязки!»

«Синий — мой любимый цвет, поэтому я точно знала, какое платье мне нужно надеть»

«Выбирайте платье, в котором вы чувствуете себя красивой! Не позволяйте никому влиять на ваше решение»

Вот именно! Вам даже не обязательно носить платье. Наденьте костюм, если это вам кажется правильным, или повседневную одежду, да хоть купальник. Что угодно. Это ваш день, носите то, что вам нравится. © DiplomaticHypocrite / Reddit

«Для своей маленькой церемонии платье я связала крючком сама. Я просто хотела получить такой наряд, в котором бы чувствовала себя самой красивой и уникальной»

«Мое свадебное платье, низ сшила по выкройке 1930-х, а верх я придумала сама»

Ой, какая красота сзади! Я в восторге! © mean-mommy- / Reddit

«Купила платье через интернет, без примерки. Мой вес постоянно колеблется, так что я боялась делать заказ онлайн»

«В итоге платье оказалось немного великовато, отнесла швее. Так она сказала, что это самое качественно сшитое платье, которое она когда-либо видела».

«Если вам нравится нестандартное платье, смело надевайте его и не позволяйте никому вас отговаривать»

«Я чувствовала себя самой красивой невестой в мире. Мы поженились в пятницу 13-го, так что мое черное платье отлично подходило к этому случаю».

«Перемерив более 30 традиционных платьев, я поняла, что мне нужно что-то более необычное. Выбрала синее платье и ни о чем не жалею»

«Около 9 месяцев я вязала кружево, утром в день свадьбы все еще сшивала лиф. На платье ушло около 9 метров атласа и примерно 6500 метров ниток для кружева»