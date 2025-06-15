15+ человек, имена которых вызвали бурю эмоций у окружающих

"Я буду мстить и мстя моя будет ужасна" (с) - решила сначала я, а, оказалось, ребёнок так услышал. Детишки, конечно, жгут 🤣 Вспомнила, что как-то по литературе сын записал, что нужно прочитать пьесу "Водоросль", которая оказалась "Недоросль" Фонвизина и новеллу "Барсик", которая оказалась "Гобсек" Бальзака.