"Я буду мстить и мстя моя будет ужасна" (с) - решила сначала я, а, оказалось, ребёнок так услышал. Детишки, конечно, жгут 🤣 Вспомнила, что как-то по литературе сын записал, что нужно прочитать пьесу "Водоросль", которая оказалась "Недоросль" Фонвизина и новеллу "Барсик", которая оказалась "Гобсек" Бальзака.
15+ человек, имена которых вызвали бурю эмоций у окружающих
Истории
4 часа назад
Даже самое обычное имя может стать поводом для эпичной истории — что уж говорить о Ричардах или Брунтвейнах. Иногда вокруг паспортных данных разворачиваются истории, достойные экранизации, а порой — ну, совершенно анекдотичные ситуации. И наша статья — яркое тому доказательство.
- Когда я ходила в детский сад, у одного мальчика в группе братик родился! Приходит он радостный, спрашиваем:
— Как назвали?
— Сосуля!
— Сосуля? Какой еще Сосуля?
А вечером пришла его мама и объяснила, что братика Сашулей назвали. © Юлия Шалагинова / Dzen
- Я младшего сына назвала Федор. Как же бабушка стенала! Причитала все: «Он же стесняться будет! У всех нормальные имена, а у него? Его спросят: „Как зовут?“ А он что скажет? Федя? Позорище!» Сейчас Феде 20 лет, поехали они с друзьями на шашлыки: Петя, Вася, Семен, Степан, Тимофей и Федор. Позорище! © Сломанное измерение vj6ht587thr / Dzen
- Сын учился в младших классах. Пришел из школы и сказал, что к ним пришла новая учительница, которую зовут Местя! «Мало ли экзотических имен», — подумала я. В дневнике было записано: Местя Шоболева Васильевна. А оказалось, учительницу звали Местяшова Любовь Васильевна. Но мы так ее и называли между собой потом — Местя. © Елена / Dzen
- Коллега поругалась то ли с мужем, то ли со своей матерью по поводу имени для новорожденной дочери. Психанула, пошла и записала дочь Еленой. Только вот дело в том, что ее старшая дочь тоже Елена. Звонят нам перед новым годом из профкома по поводу детских новогодних подарков. Говорят: «У нас тут в списках ошибка какая-то. Две Ивановы Елены Сергеевны». Мы говорим: «Нет никакой ошибки. Все правильно». © NotPooryYorick / Dzen
- Узнали, что ждем дочку. Муж такой: «Назовем Галей — в честь моей мамы!» Я аж поперхнулась. Со свекровью у меня очень сложные отношения, да и не хочу я, чтоб дочку дразнили: «Галя, у нас отмена!» Я сказала, что против. Муж разболтал все мамочке. А та и говорит: «Вам надо назвать дочку Тамарой — я ее во сне видела, вашу Тому. И тогда она точно счастливой будет!» Я сначала только ухмыльнулась, мол, сами разберемся, но за оставшиеся месяцы беременности так и не нашла более красивого имени. Назвали дочку Томой — ей это имя очень идет. Да и со свекровью отношения теплее стали.
- Дома моего дедушку называют Васей, хотя на самом деле его зовут по-другому (у него редкое татарское имя). А Вася — потому что в молодости он был ловеласом, играл с каждой и бросал, и представлялся другим именем, чтобы если что, то виноват Вася. Ну, думал он и с бабушкой моей поиграться и бросить, а нет. Влюбился. Бабушка, конечно, позже узнала, что он не Вася, но это уже другая история. © Подслушано / Ideer
- Меня в молодости преследовало имя Анатолий! Парни с этим именем постоянно липли ко мне. От первого Анатолия я сбежала практически за неделю до свадьбы, причем очень далеко, в другой город — достал он меня своей ревностью. Во время учебы познакомилась с Анатолием, но он был местный, а я уехала, получив диплом. Дома моя мама знакомит с очередным Анатолием, сыном ее начальника. Всем он был хорош, только я встретила еще одного Анатолия. Возвращалась с работы очень поздно, в троллейбусе кроме меня и него никого не было. Вышли на одной остановке, пошли в одну сторону, было очень темно и страшновато. И он сказал: «Давайте, я провожу вас?» Через 2 месяца мы поженились! © Татьяна Попова / Dzen
Ну, наконец-то, тот самый Анатолий! А то и не знала, какого же Хулио (Анатолия) мне надо!
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- У маминой подруги парочка недавно поженилась. Уже задумываются о ребенке. И недавно, на одном из праздников, во время обсуждения они объявили имя будущего малыша: если девочка, то Мари-Иоанна, а если мальчик — Ричард или Брунтвейн. Они не шутят, это не пранк на скрытую камеру. Даже не знаю, что сказать. © Подслушано / Ideer
- У нас с мужем пятеро детей. Если сложить первые буквы имен всех членов нашей семьи, то получится Наталия — имя моей свекрови. Причем, я это поняла, когда родился младший, и мы назвали его Лев. Но мы не специально, так получилось. Раньше свекровь меня недолюбливала, потом, видимо, смирилась, и теперь у нас довольно дружеские, ровные отношения. © Cat Fan / ADME
- Прабабушку звали Екатерина, бабушку тоже Екатерина. Бабушка, имея в мужьях Максима, по неизвестным причинам назвала своих детей Герд, Муза, Ида, Дина. Исключением был в их семье Юрий. Все они родились в 30-х годах.
Меня назвали Дианой, при этом остальные братья и сестры, в том числе двоюродные, носили обычные имена. На фоне массовых Наташ, Ирин, Людмил, Елен, Татьян мое имя было экзотикой и всегда вызывало вопросы у окружающих. И, наверное, поэтому, когда родились мои дети, то это были просто Даша и Маша. Внучку торжественно назвали Катей и окончательно выдохнули. © Дина Фрагменты Бытия / Dzen
Про массовые имена - это в точку.
В нашем классе было 3 Лены, 2 Татьяны, 2 Ани, 3 Андрея, 2 Димы.
И редкая в те годы Милена)
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- Работала у меня девочка, представилась Кристиной. Я попросила ее принести копии документов. Смотрю, а в удостоверении личности написано «Христина». Я уточнила, как к ней обращаться, а она удивилась, посмотрела в документы и просто обалдела: девушка не знала своего настоящего имени! Тут уже обалдела и я тоже. © Тильда / ADME
- Всегда мечтала назвать сына Алешка — уж очень нравится мне это имя! Смакую прям, произнося. И даже в жизни замечаю, что к людям с таким именем у меня особое отношение. Но муж и родня были не очень довольны таким выбором, предлагали разные другие варианты. На семейном совете решили: будет или Олег (Олежка) или Илья (Илюшка) — созвучные, короче. Судьба распорядилась так, что сын родился 2 августа, в Ильин день, вопрос с именем отпал сам собой.
А как-то одна бабушка спросила сына, как его зовут. Сын ответил: «Илюша». А она в ответ: «Алеша? Какое хорошее имя и как тебе подходит!» Может, стоило все же пойти против всех и назвать сына так, как я хотела? © Людмила Мила / Dzen
- В 1990 поехали с мужем к его родне. Стоим на автовокзале — муж в очереди, а я в сторонке. Вдруг слышим звучный окрик: «Ри-и-и-ча-а-ард! Иди сюда!» Все стали оглядываться, искать обладателя такого имени. И тут бежит карапуз лет трех, ножки заплетаются. Хохот стоял на весь зал. © Скорпионистый скорпион / Dzen
- Мою маму зовут Ирина. И только когда мне было лет 20, я узнала, что по паспорту она Искра. Маминых братьев родители пощадили и дали им обычные имена — Сергей и Александр, а с девочкам разошлись не на шутку. Так что моих теток Таню, Веру и Ольгу на самом деле зовут Тайной, Весной и Волгой. Мама и тети никогда не любили свои имена, представлялись схожими, но обычными. И все впоследствии поменяли их. © Подслушано / Ideer
- Мою дочку зовут Варя, ей нет еще и года. Имя мы с мужем выбрали практически сразу, как узнали пол, но никому не говорили до родов, чтобы не слушать непрошеных советов. Но опасения были напрасными — имя всем очень понравилось. Всем, но не моей бабушке. Вместо поздравлений в первые часы после родов я услышала от нее: «А получше имени не нашли?» И до сих пор она не упускает случая сказать, какое имя некрасивое, грубое, и что когда дочь вырастет, то будет на нас обижаться, что так назвали. © Подслушано / Ideer
Тайна, Весна и Волга - а красивые, кстати, имена. Только так и представляю:
- Как тебя зовут?
- Тайна.
- Ну, а серьезно?
- Тайна!
- Ну мне-то можешь сказать?
- Тайна!
- Ну и черт с тобой!
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- У моего папы двойное имя, но в детстве родители называли его только второй его половиной (ибо имя реально длинное, а он ребенком был). Вот он окончил 11-й класс, сдал экзамены, ему выдают аттестат. Приходит папа к своему отцу (он тогда был директором школы) весь возмущенный, мол, это не мой аттестат! Тот над ним хорошенечко посмеялся и послал домой. Бабушка мне долго описывала вытянувшееся лицо моего папы, когда тот понял, что 16 лет не знал своего настоящего имени. © Подслушано / Ideer
- Сводный брат назвал сыновей Елисеем и Матвеем. Когда сноха была беременна третьим, ребенка в шутку называли Акакием.
Моя мама предлагала мне назвать дочь Астрой, а если будет сын, то Еремеем. Я предложила ей пойти родить самой и назвать хоть клумбой, хоть деревом, хоть поленом. А у меня Женька — и все тут! © настя Киселёва / Dzen
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