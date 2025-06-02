Моему парню больше трех лет кредиторы звонят. Бывший подчиненный в какой-то шарашкиной конторе его номер телефона оставил. Никаких юридических прав у этого нет, поэтому тупо звонят. Как только не пытались объяснить — бесполезно
15+ ярких историй, ключевой фигурой в которых стал банальный кредит
Истории
2 часа назад
Кредиты давно и плотно вошли в нашу жизнь. Благодаря им можно сначала осуществить свою мечту, а потом на нее заработать. Но порой все идет не по плану, и история про кредит принимает весьма неожиданный поворот.
В статье содержатся изображения, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта.
- Работала кредитным специалистом в магазине меха. Ко мне подошла парочка: девушка мерила новую шубку, а парня она посадила оформлять кредит. Он заполнял анкету, она крутилась в новой шубке. Потом упорхнула в другой конец зала к зеркалу. А парень внезапно мне и говорит: «Девушка, сделайте, пожалуйста, так, чтобы мне кредит не одобрили. У нас ипотека, кредит на авто, путевки в отпуск в рассрочку, айфон она себе взяла в кредит. За все плачу я, а она даже не работает. Ну, нет у меня столько денег!» В итоге мы «типа» отправили заявку, и ему пришел «отказ». Он сказал об этом своей спутнице, на что она начала кричать на весь магазин: «Ну что это такое? Десятый банк уже! Я что, без новой шубы второй год должна ходить?!» Психанула и выбежала из магазина. Мы с парнем переглянулись, он спокойно сказал «спасибо» и ушел. © Подслушано / Ideer
- Уже месяц нам звонят кредиторы и спрашивают даму, которая взяла кредит и не отдает, а как контактный номер указала наш. Говорю, что у нас есть дама с таким же именем, но отчество другое. Все равно настаивают на разговоре. Ну, а нам не жалко — говорю дочке, что с ней хотят поговорить. Она с удовольствием берет трубку и начинается: «Как хаясьо, сьо вы со мной хотите поговолить. Вам нлавится Леди Баг и Сьюпел-Кот?» Дочке, к слову, 3,5 года. Кредиторы обычно кидают трубку. Но неустанно продолжают звонить снова и снова. © Не все поймут / VK
- Знакомая захотела роскошную свадьбу с омарами и элитным платьем. Зарабатывают они с женихом так себе. Родители у нее обычные, не миллионеры. Ну, молодые решили, что сами с усами, и взяли кредит на свадьбу, мол, подарки его покроют. И тут оказалось, что подарили в итоге в 3 раза меньше суммы кредита. Молодожены начали ныть, что гости — нехорошие люди, родители — тоже (не хотят кредит этот на себя брать), у них скандал, семья на грани развода. Они могли бы сыграть более скромную свадьбу, ведь родители невесты еще до торжества подарили им определенную сумму, на которую молодые тур свадебный сразу купили в какое-то модное место с номером люкс и перелетом в бизнесе. Но захотели роскоши. © BlackSlov / Pikabu
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- Я один раз остановил машину, разговорился с водилой. Он зарабатывал извозом. Я взял у него номер и в этот же день позвонил ему, он отвез меня обратно. Больше я его не видел. Через 3 года звонок мне на мобильный. Звонит тот мужик.
— О, привет! Помнишь меня? Я хочу машину новую в кредит взять, а кредит не дают. Возьми деньги в банке, а я буду отдавать.
Я, конечно, отказал, но что в голове у таких людей вообще творится? © 123459876 / Pikabu
- Год назад я взяла кредит. А потом меня уволили с работы, стало нечем платить. Дело передали судебным приставам. Один из них пришел ко мне домой и грозился забрать у меня дом, машину и телевизор. Пристав был настолько красив, что я даже заикаться начала. Я пригласила его в дом и молча налила ему чай.
Недавно мы заявление в ЗАГС подали. А кредит я так и не выплатила. © Подслушано / Ideer
- Работаю в контактном центре банка. Звонит женщина и абсолютно серьезно интересуется, может ли она оформить кредит на своего кота, ведь у ее кота Василия есть паспорт. Поскольку работа не позволяет сотруднику от души поржать над вопросом женщины, приходится, соблюдая стандарты обслуживания, поинтересоваться, может ли кот предоставить копию трудовой книжки и справку 2НДФЛ и кто будет выступать поручителем (ну, мало ли, может, кошка Мурка из соседней квартиры или кот Степка этажом выше). Как выяснилось, кот не может предоставить весь пакет документов. Женщина в расстроенных чувствах и с ноткой грусти в голосе попрощалась. © Подслушано / Ideer
Контактный центр? Это как контактный зоопарк? Можно приходить и гладить операторов? Иногда их неплохо и н/а ручки взять 😄
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- Я купил дом и в первый же год потратил на его ремонт $ 50 тыс. Все началось с того, что мне нужна была новая кухня, но потом я захотел убрать одну из кухонных стен, поэтому пришлось перенести ванную комнату, и мы решили заодно сделать новое отопление. Мы с женой все делали сами, но все равно потратили кучу денег на материалы. Теперь наш дом выглядит прекрасно! Но есть то, что омрачает радость — это кредит. Примерно $ 25 тыс. из кредитных средств были на карте с высоким процентом. Каждый бонус, каждая копеечка с зарплаты уходили на погашение этого кредита. Мы 2,5 года отказывали себе в любых развлечениях и тратах. Остальные $ 25 тыс. были под 8%. К счастью, в прошлом году я получил премию в $ 10 тыс. на работе, которая покрыла остаток.
Мы сделали вывод: ремонт надо делать только тогда, когда у нас есть на него деньги. Я потратил столько денег на проценты, что мог бы с тем же успехом не сам надрываться с ремонтом, а нанять крутых специалистов. © _angry_cat_ / Reddit
- Работаю финансистом. Звонок:
— Мы с мужем разводимся. Он уехал в Канаду...
— Чем могу вам помочь?
— Он оставил мне доверенность на представительство везде и всюду.
— А вопрос в чем?
— Давайте на него кредитов наберем — пусть там в Канаде с новой женой расхлебывает!
— Так не получится, к сожалению.
— А в розыск его объявить?
— Тоже не вариант.
— Ну, помогите мне хоть как-то ему жизнь испортить!
Признаюсь, что такого у меня еще ни разу не было. © MistyProfy / Pikabu
- Мой 18-летний сын накопил $15 тыс. долга по кредитной карте. Теперь мы с женой спорим, что делать. Она просто хочет, чтобы мы выплатили его долг — все-таки сын. Я говорю, что он должен усвоить урок, даже если это в итоге обойдется ему в $ 50 тыс. Вот вы бы что сделали? Еще, как вариант, можно дать ему эти $ 15 тыс. в долг под 20% годовых. Так тоже есть шанс, что он поймет, почему собирать 4 компьютера, когда у тебя нет работы, — плохая идея, но это не испортит его кредитную историю. Хотя поймет ли? © s0301 / Reddit
- Был у меня знакомый, брат которого постоянно брал кредиты. Причем, не просто кредиты, а разные микрозаймы в неблагополучных местах. Еще и на его имя. Бедняга очень страдал от действий своего брата, никак не мог решить эту проблему, иногда к нему даже приходили коллекторы. В один момент это его так сильно достало, что он тупо взял и поменял имя и фамилию. Вы просто представьте: это ж как сильно нужно достать собственного родного брата микрозаймами, чтобы тот имя и фамилию менял! © Не все поймут / VK
- Мы жили очень скромно. Мама работала продавцом, папа на заводе. Я всегда смотрел на своих сверстников, завидовал их одежде, новым приставкам. Но у меня даже мысли не возникало просить родителей о дорогих подарках, ведь я понимал, что у нас на это денег нет. Но вот однажды, в девятом классе, просыпаюсь утром, а родители говорят: «Поехали в магазин». Я думал, что купим новую куртку или что-то в этом роде. Приезжаем в магазин техники, и они покупают мне компьютер в кредит. Я чуть сознание там не потерял! Это был 2006 год, чтобы вы понимали... Родители выплачивали кредит еще 2 года. Тогда я понял, что этот компьютер — это мой билет в лучшую жизнь, и не только для меня, но и для моих родителей. Как только вернулся в школу, сразу побежал к учителю информатики, попросил все книжки и материалы, что у него есть. Я тогда решил, что, если уж родители так сильно вложились в меня, я не могу их подвести.
Теперь я Senior в крупной IT-компании. Купил родителям дом, папе — новую машину и оплачиваю все их счета, чтобы они могли наконец-то отдохнуть. Это самое малое, что я могу для них сделать, потому что они отдавали за тот компьютер треть своих зарплат и постоянно отказывали себе во многом, чтобы я мог получить этот шанс. © Не все поймут / VK
- Свекровь попросила взаймы 300 тысяч на лечение. Муж ради мамочки взял кредит, деньги ей отдал. А через неделю мы узнали, что свекровь улетела на Бали. Мы были в шоке! Она вернулась загоревшая, счастливая и выдала: «А в чем проблема? Я же в сына гораздо больше вложила, растила его одна, ночей не спала — пора и ему должок мне вернуть. И да, это деньги на лечение — на лечение моих больных нервов!» То есть она кредит гасить не собирается! А у нас и так ипотека, плюс я ребенка жду. Муж сначала злился, а теперь чувствует себя обязанным матери и требовать с нее долг не собирается — говорит, выкрутимся как-нибудь. Но как?
Я вообще офигеваю от таких родителей. Которые так раскручивают своих детей. Вопрос - зачем ты рожала вообще?! Чтобы, когда, ребенок вырастит, рассказать ему историю об испорченной себе жизни?! И что он ей кучу денег теперь должен?! 🤦♀️
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- Мы с девушкой встречаемся 2 года, живем вместе. Я зарабатываю примерно в 1,5 раза больше, чем она, и оплачиваю 60% наших расходов. У нее есть огромный долг — это шестизначная сумма (она брала кредит на учебу). Вчера любимая подошла ко мне и спросила, почему я не помогаю ей выплачивать ее кредит. Я спросил: «Тебе помочь планировать бюджет или ты ждешь от меня денег?» Она ответила, что последнее. Я объяснил, что не готов решать ее финансовые проблемы, созданные до меня, тем более, что мы даже не женаты. А она начала настаивать на том, что я должен взять свои сбережения и закрыть ее кредит. Если б она предложила по-другому распределить наши расходы, я бы согласился, но это уж слишком! Я рассмеялся над ее предложением... И, в общем, у меня теперь нет девушки. © JFThraway3312 / Reddit
- В командировке случилось мне пообщаться с коллегой, который подбросил меня на своей машине до магазина и похвастался, что это авто он недавно купил.
— Как? — спрашиваю я его. — У тебя же зарплата не ахти и кредитов куча.
— Целая история приключилась.
— Рассказывай давай, не томи!
— Два месяца назад захожу в офис, чтобы отчитаться за командировку, а финансовый директор в потолок изрекает с безнадегой: «Кому продать свою машину?» Офисные коллеги молчат, а я ему: «Мне! Я видел ваше авто — в хорошем состоянии, мой любимый цвет!» Финансист посмотрел на меня удивленно и говорит: «Хорошо! А давай!» Я ему: «Но у меня денег нет, все в „обороте“... Наверное, можно с зарплаты снимать по 10 тысяч, например?...» Финансист почесал лысину и глаголет: «Прям соловьем поешь!» Я улыбаюсь во всю ширь и с чувством произношу: «Только вот незадача: зарплата у меня маленькая, половину за кредиты отдаю, а если вы еще с меня будете снимать десятку, так мне даже кушать нечего будет». Начфин округляет глаза и вопрошает: «И, какие варианты мы имеем?» Я еще больше улыбаюсь, наклоняюсь к нему поближе и шепотом говорю: «А вы мне зарплату на десятку больше нарисуйте, а потом эту десяточку и снимайте каждый месяц». Закрываю рот и удивляюсь своей супернаглости.
Финснсист внимательно посмотрел на меня и сказал многозначительное: «А ведь это идея...» И теперь я почти на новой машине катаюсь, как видишь... Плюс какая-никакая гарантия, что не уволят. По крайней мере, в ближайшие года три. © ar4i22 / Pikabu
- Мою подругу бросил ее молодой человек, так как она не пришлась по вкусу его матери. Девушка из небогатой семьи, она была скромной и застенчивой. Спустя полгода он женился на яркой и уверенной в себе девахе. Его мать была счастлива, что ее сын нашел себе подходящую пару, но в течение года он оформил 3 кредита, чтобы обеспечить свою жену. Они съездили в морской круиз, он купил ей автомобиль и дорогую шубу. Но потом она его бросила. Итог прост: не всегда стоит прислушиваться к мнению мамочки. © Карамель / VK
- Год назад мы с молодым человеком были счастливы. На нем висел кредит, который мы потихоньку выплачивали. И в один прекрасный день подумалось ему, что можно взять другой кредит, под более выгодный процент. Как раз по «счастливому» случаю банк прислал мне смску о том, что я могу взять кредит. Ну, и пошло, мол, ты оформляй, мой кредит этими деньгами погасим и будем то же самое делать с твоим. На попытку заговорить о том, что страшно, сразу истерика: «Ты мне не доверяешь!» Ну, любила же, все сделала. В итоге через 2 недели он меня бросил. © Подслушано / Ideer
- Я работаю на двух работах, одна из которых — это обзванивать людей и напоминать им о выплате кредита. Набрала я один номер и поняла, что звоню своему шефу с другой работы. Решила делать вид, будто бы ничего не случилось, разговаривала с ним, как с обычным клиентом и в конце сказала: «Спустя 10 рабочих дней вам следует закрыть этот кредитный счет, иначе придется напоминать об этом вашим родственникам». Кажется, шеф тоже понял, кто ему позвонил, потому что на следующей неделе меня повысили в должности, а потом начальник невзначай сказал: «Можно сделать так, чтобы жене не говорили о кредите?» © Карамель / VK
А вот вам статья про коллег, с которыми что ни день, то цирк с конями.
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