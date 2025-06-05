15+ человек, которые вышли из поезда не только с чемоданом, но и с крутой историей

Путешествия на поезде — это не только романтика дальних дорог и стук колес, но и попутчики, от которых в тесном вагоне никуда не денешься. И иногда на соседних полках едут такие колоритные персонажи, что их из памяти потом годами никаким ластиком не стереть — и герои нашей статьи об этом точно знают.