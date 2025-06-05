15+ человек, которые вышли из поезда не только с чемоданом, но и с крутой историей

Истории
2 часа назад

Путешествия на поезде — это не только романтика дальних дорог и стук колес, но и попутчики, от которых в тесном вагоне никуда не денешься. И иногда на соседних полках едут такие колоритные персонажи, что их из памяти потом годами никаким ластиком не стереть — и герои нашей статьи об этом точно знают.

В статье содержатся изображения, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта.

  • Я — зооволонтер, везла с юга в столицу 9 котиков в новые семьи. Выкупила все купе. Мою скромную кошачью обитель посетил, наверное, весь поезд — на хвостатых глянуть. А потом пришла одна дамочка и стала противным голосом ныть, чтобы я сдвинула переноски, и в купе могла расположиться она с двумя детьми. Я вежливо отказалась, сказав, что животные не очень здоровы, на лекарствах, поэтому мы и выкупили купе, чтоб можно было их выпустить хоть иногда походить. Дамочка пыталась «натравить» на меня проводника, но он, к счастью, был немногословен и адекватен. Сказав, что ни чем помочь не может, удалился. Дамочка долго ходила туда сюда, взывая к близлежащим в соседних купе мужчинам, с требованием призвать меня к порядку и освободить место от кошек для людей, но ее никто не поддержал, и мы благополучно доехали до пункта назначения. © Дарья Melcoria / Dzen

Когда внешность бывает ой как обманчива

  • Племяннику 18 лет, в первый раз поехал один к другу на поезде. Билеты сам покупал. Звонит из вагона в шоке: «Мама, здесь жесть! Здесь даже стен нет!» Моя сестра сразу дернулась ехать на вокзал, а потом додумалась спросить: «Сынок, а ты случайно не в плацкартном вагоне?» Оказалось, они всегда ездили в купе, потому что удобно, так как семья из четырех человек, а тут племяш очутился в плацкартном вагоне и обалдел от увиденного. Ну, что ж, взрослая жизнь — она такая.
  • Как-то ехал в командировку в столицу, поезд отправлялся в 0:10 в понедельник. Пришел, разложился на своей полке. Вдруг появляется парень с претензиями: «Это мое место! Я там буду спать». Сверили билеты: его поезд ушел сутки назад. © Менахем Мендл / Dzen
  • В 2005 г я с сыном ехала в поезде в столицу. В третьем купе расположилась молодая пара, которая везла домой подарок от родителей — сибирского черного породистого котика. Кот — красавец, воспитанный. Хозяева гуляли с ним на перроне на «длинных» стоянках поезда. На ночь ему надевали шлейку и пристегивали к поручню. Но однажды котейка каким-то образом отстегнулся и пошел гулять в вагоне по верхним полкам. В конце вагона он разбудил пассажира. Темно, кот черный, только глаза с зеленым отливом — крику было! Но все кончилось благополучно. © Любовь Базуева / Dzen
  • Мне тут «повезло» ехать на поезде с парой, которая везла двух попугаев. Заходит проводница для проверки документов, приподнимает тряпку с клетки. И тут один из попугаев выдал такое, что проводница аж покраснела: «Пр-р-ривет, кр-р-расотка!» Она зарделась и сказала, что давно таких комплиментов от пассажиров не слышала. Посмеялись все от души.
  • Однажды угораздило меня проехаться в целом вагоне то ли хиппи, то ли близких к ним людей — таких, у которых цветы в волосах и натурально-растительная аура вокруг. Вели они себя абсолютно беззлобно. Тем нескольким людям, которые, как и я, случайно оказались с ними в одном пространстве вагона, желали всякого светлого, солнечного. Пели песни под гитару, резали салаты, которые дают прохладу, свежесть и, скорее всего, силу земли. Ели варенье — натуральное, конечно.
    Утром, когда забрезжил рассвет, они стали друг друга приветствовать громко и радостно. То есть все 30-40 человек должны были обойти каждого по очереди и обняться обязательно, приветствуя новый день. Я тогда поняла, что если вдруг окажешься в вагоне с толпой просветленных — главное, не сопротивляйся. Просто прими. Обними. И молчи. Или бери место в купе. © Foxteya / Pikabu

«Это был самый культурный и воспитанный пассажир нашего поезда»

  • Моя мама отправилась с подругой в тур на поезде. С ними в купе ехала женщина с ребенком. Матушка моя взяла в дорогу печенье и всякие вкусности, а есть ходила в вагон-ресторан. И вот достает она печенье, а ребенок говорит: «О, это мое любимое!» Мама у меня не жадная, поделилась. Но когда они с подругой ушли в вагон-ресторан, то это чадо доело все печенье и угостилось другими вкусностями. А потом спросило: «А что у вас еще есть?» Ругаться не стали, но осадочек остался. © Подслушано / Ideer
  • Я уснула в поезде, но минут через 15 подскочила, почувствовав зуд во всем теле. На лице и бедрах красовались укусы постельных клопов. Я расплакалась и пошла к проводнику, который тоже выпал в осадок, когда посмотрел на мое лицо. Он сказал мне, что решит проблему, но прошел час и ничего не изменилось. Я снова пошла к нему, а мне заявили, что другие пассажиры не стали жаловаться, значит все в порядке.
    В общем, я не спала еще 2 ночи, а потом сфотографировала свое лицо и отправила жалобу в железнодорожный департамент. Увы, никакого ответа мне не дали. Прошло 2 года, но я до сих пор не решаюсь снова купить билет на поезд. © Zainab Khetty / Quora
  • Пару лет назад моя шестилетняя дочка впервые оказалась в поезде. Ей больше всего понравился плацкартный вагон, а вот купе — не очень. В плацкарте можно тусить с другими детьми, в гости друг к другу ходить, смотреть, у кого интереснее мультики на планшете. И главное, они на виду у всех. А в купейном вагоне родители растолкали детей по отсекам и все сидят, только изредка слышно: «Петя, да что ж ты чаем все залил!» © dva*** / Pikabu
  • Когда нам в поезде выдали белье, было уже 22:30. Я хотела спать и сразу же стала расстилать простыню на своей нижней койке. «Пожалуйста, подождите, пока мы закончим ужинать», — сказал мужчина лет сорока. Их было трое. Муж, жена и ребенок лет 5-6.
    «Хорошо», — сказала я. Сначала жена начала кормить сына — на это ушло почти 40 минут. Затем они уложили ребенка спать на нижнюю полку напротив моей и принялись неторопливо есть, обмениваясь шутками и сплетничая о каких-то случайных родственниках. Еще 45 минут моего ожидания.
    Потом я вздохнула с облегчением и заправила постель. Через полчаса проснулась и увидела, что все трое мирно спят при включенном свете. Я встала со своей койки и нажала на выключатель.
    Еще через час малыш начал яростно трясти меня и просить отвести его в туалет. В 3 часа ночи меня снова разбудил шум — отец ребенка выяснял у проводника, почему ему неправильно заварили чай. Свет в купе снова был включен. Весь сон как рукой сняло. На следующее утро я еле дошла до офиса. © Vijaya Lakshmi / Quora
  • Лет 20 тому назад была такая ситуация. Ехала с моря мама с двумя детьми. На остановке вышла на вокзал чего-то купить. И опоздала к поезду! В слезах рванула к сотрудникам правопорядка. Ее успокоили, тут же посадили в машину и поехали поезд догонять. По дороге созвонились с милиционерами на очередной станции, те на полпути их встретили и посадили женщину в свою машину. Приехали раньше поезда. Дети не успели испугаться, плюс по рации бригадиру поезда сообщили, что мама их догонит. © WT2008 / Pikabu
  • На одной из станций ко мне подсела женщина лет 35–40. Как только поезд тронулся, она расставила на столе еду и принялась мыть руки, высунув их в открытое окно и поливая водой. Вся вода со свистом залетала обратно в поезд и попадала на мое лицо и сиденье. Она это поняла, но не потрудилась извиниться.
    Буквально через минуту эта дама повернулась ко мне и строго сказала: «Я буду есть, пересядьте». Хорошо. Киваю и забираюсь на верхнюю полку. Через 25–30 минут, как только она закончила обедать, я решаю снова занять свое место. Дама пробормотала: «Ну и зачем было спускаться». Оставшуюся часть поездки я даже не смотрела на нее. © Swapnil Patil / Quora
  • Свой восемнадцатый день рождения я встретила в поезде, которые ехал в Харбин. Это было за неделю до китайского Нового года, поэтому поезда были переполнены: люди сидели в раковинах, платили за то, чтобы зайти в купе проводника, спали под сиденьями. Честно говоря, я никогда не ехала в такой тесноте. На улице стоял мороз, но в поезде была натуральная сауна. Два моих попутчика притащили тортик и безуспешно пытались заставить весь вагон спеть мне поздравительную песню. Не скажу, что поездка была приятной, но я ее точно никогда не забуду. © SilentSamamander / Reddit
  • Еду в поезде, подсаживается парочка. Постель в купе уже заправлена. Девушка начинает менять белье на свое. Обалдевшему проводнику объясняет: «Мало ли кто на нем спал». Проводник пытается доказать, что оно чистое. И тут парень этой чистюли, который до этого молча жевал сладости, роняет одну конфету на пол. Он ее поднимает, обдувает и кидает в рот. Мы с проводницей откровенно обалдели от этих «брезгливых». © Подслушано / Ideer
  • Едем в поезде в купе. Я, две подруги и какой-то мужичок лет 45. Сели, вещи раскидали, уткнулись в телефоны. Я пишу друзьям, прощаюсь. Одна подруга тоже строчит сообщения, другая — читает книжку электронную. Мужик долго нас изучал и захотел что-нибудь почитать. Достал свой билет, взял в руку как телефон и изучал его. 10 минут. Потом убрал, сказал: «Никто не пишет». И лег спать. © Подслушано / Ideer
  • Недавно отправилась в командировку. В купе на соседней полке ехал парень, проболтали с ним целый день. Когда собрались спать, он удивил меня вопросом: «А можно я буду держаться за твою руку?» Сказал, что у него астма и он сильно храпит, но если держится за кого-то, то такого не происходит. Не знаю, врал или нет, но так и проспали, взявшись за руки, на соседних полках. Ни разу не всхрапнул. © Подслушано / Ideer
  • Ехала в плацкарте, люди уже готовились на выход, около моего купе стояла женщина с кожаной сумкой через плечо. Смотрю, она сует в нее руку и говорит:
    — Холодно, не вылезай.
    — Вася! — доносится из сумки.
    — Вася, холодно, говорю, не вылезай!
    И тут из сумки высовывается голова большого попугая, осматривает вагон, говорит: «Привет!» — и прячется обратно в сумку© Подслушано / Ideer
  • Однажды я серьезно перепугалась: на перроне стояла целая толпа, которая торопилась на посадку и не была готова выпускать приехавших. Но когда двери открылись, одна маленькая старушка, которая ехала со мной, остановилась и крикнула: «Сначала выходят, а потом заходят!» Люди на перроне опешили, и мы все беспрепятственно вышли. Бабулечка, вы мой герой! © Knowlesdinho / Reddit
  • Переезжали в другой город, нужно было перевезти двух кошек. В купе заедал замок, позволяющий запереться внутри, но нас это не смутило. Ночью нас наглухо вырубило, а утром мы обнаружили приоткрытую дверь (позже поняли, что она во время тряски сама отъезжает) и одну пропавшую кошку. Спустя три часа поисков и опросов пассажиров стало ясно, что в поезде животного нет, видимо, выскочила на станции в дверь или просочилась в окно.
    Посмотрели, какие станции мы проезжали ночью, нашли волонтерские группы и просто группы с объявлениями, написали сотни постов о помощи. Решили, что довезем вещи и вторую кошку до места назначения и кто-то один вернется искать потеряшку. Но через пару дней с нами связалась женщина. Ее муж ремонтировал пути и нашел нашу пропажу на одной из станций. Отправили наше горе с другим поездом прямиком за нами, через три дня получили ее на вокзале живой-здоровой.
    Наша вера в людей жива, мы нереально благодарны всем тем, кто искал и переживал вместе с нами. © Подслушано / Ideer

А у нас есть свежие комиксы про животных, жизнь с которыми полна неожиданных поворотов. А если вы больше любите читать, чем рассматривать картинки, то вот вам статья, действие которой завертелось вокруг кредитов, а также подборка историй о чудаковатых коллегах.

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