15+ встреч с первой любовью с таким финалом, что сценаристы отдыхают

17 историй от людей, которые живут за городом, и нам, жителям многоэтажек, их иногда вообще не понять
Истории
1 неделя назад
Встречи с первой любовью охватывают весь спектр эмоций — от трепета до светлой грусти. Сегодня вы узнаете, как детсадовское обещание пожениться исполнилось через 20 лет, почему случайная картина в кафе может стать порталом в прошлое и каково это — встретить возлюбленную юности, доставляя ей заказ. Приготовьтесь к мурашкам: реальность часто пишет сценарии покруче любого кино.
Как бы ни закончилась встреча с первой любовью, она навсегда остается частью нашей жизни, напоминая о временах, когда чувства были ярче, а трава — зеленее: