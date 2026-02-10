15+ встреч с первой любовью с таким финалом, что сценаристы отдыхают

Истории
1 час назад
15+ встреч с первой любовью с таким финалом, что сценаристы отдыхают

Встречи с первой любовью охватывают весь спектр эмоций — от трепета до светлой грусти. Сегодня вы узнаете, как детсадовское обещание пожениться исполнилось через 20 лет, почему случайная картина в кафе может стать порталом в прошлое и каково это — встретить возлюбленную юности, доставляя ей заказ. Приготовьтесь к мурашкам: реальность часто пишет сценарии покруче любого кино.

  • В старших классах в аське познакомилась с парнем. Cтали встречаться «по интернету», но так и не увиделись. Недавно меня отправили в командировку в его город. Была не была! Подняла все переписки и откопала его адрес. Прихожу, звоню в домофон, а там его мама. Оказывается, она знала про меня. Напоила чаем, мило поболтали, она дала мне его номер телефона. Встретились. И сразу поняли, что расставаться больше не хотим. Так вот внезапно вернулась в мою жизнь первая любовь.
  • Нам было по 18 лет, встречались — первые отношения. Через 3 месяца парень вдруг сказал, что вспомнил меня... Я думала, что это шутка, но оказалось, что мы вместе были в дошкольном классе и он в меня тогда влюбился. Нам было по 6 лет. Даже сохранил рисунок, который рисовал вместе со мной за одной партой! Я всегда сидела отдельно от всех, потому что любила творить в одиночестве, а он тогда подсел знакомиться. В итоге вот встретились через 12 лет. © m.reppo
  • Гуляла с собакой во дворе многоэтажек и увидела, как пожилой мужчина ходил и всех спрашивал про одну женщину. Он знал ее фамилию, место работы и собаку. Все отмахивались, а он продолжал искать. Оказалось, что это его первая любовь. Он приехал через много лет в свой родной город и первым делом пошел выяснить, живет ли она в том доме, в котором он первый раз ее увидел и влюбился. В конце концов пара ребят лет четырнадцати позвали эту женщину. Видели бы вы их взгляды, когда они увиделись! © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
  • У меня в 22 года была очень сильная любовь, но мы расстались из-за какой-то глупости. Я тут же вышла замуж ему назло. Шло время, у меня родились дети, потом — внуки. С мужем не сложилось, и мы развелись. Я вышла на пенсию, и знакомые все пытались меня сватать, а мне вдруг так захотелось встретиться с моей первой любовью — ну, встретились... Оказалось, он счастливо женат — двое детей, двое внуков, а старшую
    дочь он назвал Леной (в честь меня). Обменялись телефонами, но он так и не позвонил. © Елена Смирнова / Dzen
  • Когда мне было лет 16, я встречалась с одним молодым человеком. У нас обоих это была первая и очень трепетная любовь. Тогда мы часто катались по окраинам близлежащих городов, деревень и лесов. Мини-путешествия были нормой и любимым делом. Я — начинающая художница, рисовала природу, а он обнимал меня. В какой-то из праздников я подарила ему именно такую картину, где изображена природа, я и он, обнимающий меня сзади. Но он оступился. Долгое время просил прощения, но я не смогла простить. Прошло уже 17 лет. У меня двое детей и муж. И вдруг в командировке я захожу в кафе и вижу там свою картину. Ту самую. Шокированная, я выбежала оттуда, но почему-то возвращалась туда каждый день, чтобы поглазеть, и однажды увидела его там.
    Он специально повесил эту работу на самое видное место в надежде, что я когда-то побываю в этом кафе, потому что с юности люблю этот город. Мы провели вместе трое суток, и кажется, что теперь вновь оба готовы провести всю жизнь вместе. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
  • Когда мне было 20 лет, я влюбилась в молодого тренера по баскетболу. Мы немного повстречались, но дорожки наши разошлись. Хотя нет-нет да и сталкивались пару раз в год. Поздравляли друг друга с Новым годом и днем рождения. Позже я вышла замуж, переехала, и мы не виделись лет 8. Потом мой брак развалился, я приехала на неделю в родной город и предложила ему встретиться. И как бабахнуло! Душевно так, будто вообще не расставались. © dis_moi_story
  • Познакомились 28 лет назад, он меня на 9 лет старше. У него свадьба намечалась через полгода. Через 10 лет столкнулись на работе. У него жена и ребенок, у меня муж. Еще через несколько лет встретились на спектакле. Оба в разводе. 1,5 года встречались, но ничего не вышло. Разбежались. Я успела снова выйти замуж, родить второго ребенка и опять развестись с мужем. А он время от времени звонил. В этот год звонки стали чаще. Он намекал на встречу. Встретились. Хоть и постарел, но видно, что в лучшую сторону все-таки поменялся. Начали видеться как друзья, а потом нас потянуло друг к другу. Сейчас мы просто счастливы, нам хорошо вместе. Ему 53, а мне 44. © Виктория Л. / Dzen
  • В школе я встречалась с парнем, была большая любовь. Но его родители нас разлучили. Прошло 15 лет. Я приехала в родной город, зашла в магазин с сыном. В какой-то момент потеряла его из виду и позвала: «Марк! Иди сюда!» Вдруг вижу, как бежит сын и следом из соседнего ряда еще один мальчик, примерно того же возраста, которого за руку держал мой бывший. Мы замерли, глядя друг на друга. Он улыбнулся, сказал своему сыну: «Пойдем, Марк», и ушел. Оказывается, мы оба сдержали слово, данное друг другу в школе, и назвали сыновей так, как мечтали вместе, только вот жизнь проживаем порознь.
  • Сидела в ресторане. Ко мне подсел какой-то мужчина. Я не сразу его узнала. А оказалось, что это моя первая любовь со школы. Разговорились, начали вспоминать старое. В какой-то момент он положил свою руку на мою и предложил: «Я думаю, что мы так встретились не случайно. Ты не хочешь попробовать еще раз?» Я думала, это шутка такая, но оказалось, что нет. Пришлось мягко объяснить человеку, что я уже пять лет как счастлива в отношениях. © Карамель / VK
  • Моя первая любовь случилась в детском саду. Мы с ним были неразлучны: вместе гуляли, сидели за одним столом, даже игрушками делились. В один прекрасный день решили, что пора. Вышли к родителям, гордо встали перед ними и заявили: «Мы женимся». Нам объяснили, что свадьбы в пять лет не регистрируют, но мы твердо решили, что подождем. А потом разъехались в разные города, время шло, детские обещания забылись. И вот, спустя годы, прихожу в универ, знакомлюсь с новыми людьми, а там — он. Вспомнили нашу «свадьбу», ржали как ненормальные. А потом как-то вдруг начали встречаться. На той неделе он сделал мне предложение. Теперь думаю, что скажут родители, когда узнают, что детсадовский договор все-таки исполнился. © Мамдаринка / VK
  • В детстве дружила с соседом. Мы часто перестукивались. Потом они уехали куда-то. На днях навещала родителей, и воспоминания нахлынули. Ну, я постучала в стену. А мне в ответ стучат! Понеслась в подъезд, барабаню в его дверь, а открывает мне незнакомый мальчик. «Вы Алина?» — спрашивает. Тут я совсем растерялась.
    В общем, некоторое время назад тот сосед, в которого в детстве я была влюблена, проездом был в нашем городе и, решив меня найти, зашел к моим родителям, но их дома не было. Тогда он заглянул в свою бывшую квартиру, рассказал хозяевам о нашем с ним способе общения, и они обменялись контактами.
    Когда мальчик услышал стук, он сразу понял, что это я, поэтому и постучал в ответ. Дал мне номер телефона моего давнего друга — скоро нам предстоит встреча вживую.
  • Прям под домом открылась кофейня, в которой работает один паренек. Каждый раз, когда я заходила за кофе, я смотрела на него, и он казался мне таким знакомым. Я, по всей видимости, тоже казалась ему знакомой, ибо каждый раз, когда я приходила, мы пилили друг на друга взглядами, пытаясь понять, откуда же мы друг друга знаем. Сегодня брала утром кофе, смотрю на него и говорю: «Никитос?» А он мне в ответ: «Алина?» Вот так, спустя неделю подозрительных взглядов друг на друга, я узнала в бариста свою первую любовь из детского сада. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
  • Первая любовь. Любили безумно, понимали друг друга с полуслова. Но я посчитал, что еще слишком молод для серьезных отношений. Недавно мы случайно встретились в ТЦ. Оказалось, она уже счастлива замужем, у нее есть сын. Мы просидели в кафе часа четыре, говорили о жизни, о прошлом. Оба признались, что это было самое лучшее время в нашей жизни. Я приехал домой и расплакался, как маленький мальчик. Как же я был глуп, что променял любимую девушку на гулянки! © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
  • Встречались года два. Однажды прихожу к нему, а его мама открывает и так виновато смотрит на меня. На вешалке — женская курточка, рядом стоят сапожки. Я развернулась и ушла. Он даже не позвонил. Прошло несколько лет. Появляется на моей работе, привез компьютерные детали в ремонт. Начал каяться и утверждать, что нам надо сойтись. Замуж звал. Отказала. Прошло уже почти 30 лет, а он иногда так и пишет: «Я упустил тебя. Ты была лучшей в моей жизни». Ну, что ж... © alisa_v_tbilisi_
  • Недавно со мной произошло то, чего я боялся больше всего. Я доставил заказ своей бывшей девушке. Моя первая большая любовь. Мы с ней расстались тогда из-за ее отца. Она городская, из обеспеченной семьи, а я был бедным отличником. Ее отец мне сказал: «Ты ей не пара». И вот через 10 лет я стою возле ее двери в дорогущем ЖК с едой в руках и надеюсь, что она меня не узнает. Узнала... Произошел короткий, неловкий разговор, и я ушел. © eco_bike_kz
  • Какое-то время думала, не написать ли бывшему парню (первая любовь моя). Расстались мы нехорошо, и мне хотелось за это попросить прощения. Написала. Через 3 часа получила ответ. Сердце билось как в силках! Все чувства внезапно проснулись. Когда наконец открыла сообщение, то прочитала, что он все это время хотел связаться со мной, поскольку его чувства остались прежними. И оказалось, что эти 3 часа, когда я ждала ответа, он сидел и собирался с духом, чтобы мне написать. Кажется, мы снова будем вместе. © MariTheAnn / Reddit
  • В 12 лет на перемене я гордо протянул своей первой любви жвачку, а она демонстративно выкинула ее в урну и ушла с другим пацаном. Через 20 лет на встрече выпускников призналась, что была влюблена в меня. Вот только было одно «но» — ей хотелось быть особенной, а я давал жвачку всем девочкам подряд. © alex.rexby

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее