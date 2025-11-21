16 человек поделились историями о первой любви, которая греет, прямо как старый любимый свитер
30 минут назад
Первая любовь не всегда бывает идеальной — зато вы абсолютно точно не забудете ее. Она может быть неловкой, смешной, наивной и именно она учит нас чувствовать по-настоящему. Вот 16 историй и тех, кто однажды полюбил — и навсегда запомнил это чувство.
- Мой дедушка в молодости с первого взгляда влюбился в одну красивую девушку, но не успел с ней познакомиться. Они с другом весь город обыскали, но никак не могли ее найти. Как-то раз приходит он домой к другу и видит ту самую девушку в доме.
Оказалось, все это время той загадочной незнакомкой была сестра друга, а они — ни сном ни духом об этом. В итоге молодые поженились. Всегда любила слушать эту историю от моей прекрасной бабушки. © monochrome_1.0.1
- Моя мама была молодой вдовой с ребенком полутора лет. И вот идет она по парку, с сынишкой гуляет. Кругом люди, впереди идет молодой мужчина. И тут мамин малыш, увидев этого человека, бежит к нему и кричит: «Папа! Папа!» Молодой человек не растерялся, растрогался и подыграл малышу.
Так они и познакомились с мамой. А через пару месяцев пошли втроем в ЗАГС.
Там у них не было свидетелей, и им сказали: «Ну что ж, раз так, пусть ваш сын будет вашим свидетелем». © karvasha0303
- Мой папа работал на заводе, а мама готовила там еду, поэтому виделись они почти каждый день. Инициатором стала мама, она начала какие-то записки подбрасывать и сама приглашала на прогулки. Папа сначала не очень к этому всему отнесся, а потом заметил, что та девушка дает ему порции побольше и понял, что она что-то в этой жизни соображает. Но серьезно все началось когда на завод завезли сто килограммов кабачков, и маме пару недель приходилось что-то из них готовить. За все время ей удалось ни разу не повторить блюдо — постоянно новое придумывала. Папа это приметил и уже сам начал за мамой ухаживать, ибо осознал, что она не просто очень красивая, но еще и сильно смышленая. 20 лет прошло, но традиция каждое лето готовить блюда из кабачков никуда не делась.© Карамель / VK
- Моя мама шла с подругой по центру города. Ее подруга увидела, что навстречу идут два парня: один высокий, статный, кудрявый, второй — пониже, довольно щупленький.
Подружка и сказала маме: «Давай я тебя с высоким познакомлю». Мама согласилась. Собственно, любовь с первого взгляда. Мои самые близкие — папочка и мамочка — вот уже 55 лет вместе. © VsemOboVsem / Pikabu
- Рассказала сегодня своему семилетнему сыну историю любви моих бабушки и дедушки. Встретились они когда бабушке было 19, дедушке 21. Он тогда только устроился на завод, а она работала в аптеке. Говорят, она сразу ему приглянулась — с косой, скромная, но улыбка просто затуманила его разум. А бабушка потом признавалась, что он ей сначала даже не понравился — слишком шумный какой-то, слишком уверенный. Но он не сдавался. Подходил к ней каждый день, приносил карандаши для записей, домашние пирожки, один раз даже подарил сережки своей бабушки. И она все-таки растаяла. © Карамель / VK
- Мама всегда описывала знакомство с папой как что-то особенно романтичное, судьбоносное. Но никакой конкретики от нее добиться было нельзя — всегда ответы в стиле: «Увидела, влюбилась, ну и как-то познакомились».
Спросила у папы. Его версия: «Еду с учебы в электричке, ем бутерброд с колбасой. Смотрю — девка молодая, студентка по виду, на меня смотрит глазами голодными. Сначала возгордился, типа, вот какой я красавчик, а потом понял, что это она на бутер так пялится, а не на меня. Ну, предложил ей половину — она его за два укуса слопала. Жалко стало — пригласил в гости на борщ, а она и согласилась. Ну и куда ее, доверчивую, после такого отпускать? Накормил борщом и решил присмотреть. Вот, присматриваю». © Палата № 6 / VK
- Мои бабушка и дедушка родились в один день, в один год, в одном роддоме, с разницей в 6 часов. Познакомились они спустя 14 лет. В 17 моему дедушке приснилось, что он женится на бабушке. Спустя 4 года дед добивается-таки моей бабушки и они женятся. Спустя 9 месяцев рождается моя мама. С тех пор прошло 55 лет. Было много всего: и ссоры, и измены, и расходы, и снова вместе. Но по сей день дедушка целует бабушку, будто ей 21. Невероятная история любви. И они мой пример во многом. © Подслушано / Ideer
- Мои бабушка с дедом познакомились в автобусе. Дедушка предложил проводить ее, а она сказала: «Если судьба — встретимся». Он каждое утро целый год ждал ее на остановке. Она видела и специально шла на другую. А потом в какой-то день увидела, что его нет, прибежала, начала оглядываться, заревела — и тут он выходит в шляпе, пиджаке.
Вот так стали встречаться. У деда, конечно, другая версия. © myth_4e
- Вчера разговаривала с бабушкой, она мне по секрету рассказала о своей первой любви в 15 лет. Вдруг она начинает смеяться и говорит: «А звали его, как твоего отца».
Моя бабушка назвала своего сына в честь своей первой любви. Говорит, что всю жизнь любила своего первого возлюбленного, деда тоже, но это другое. И как слушаешь эту историю — так все трогательно. © Палата № 6 / VK
- Как-то мы с подружками пошли на концерт в честь какого-то праздника в городе. Я ростом мелкая — 160 см всего, естественно, ничего не вижу, подпрыгиваю, чтобы увидеть артистов. Постепенно к нам ближе подходили несколько парней, мы переглядывались с одним из них, но ничего особенного. И тут он говорит: «Давай я подниму тебя, хоть увидишь все нормально!» Я, недолго думая, забралась к нему на плечи и была жутко счастлива. Когда пора было домой, парень спросил мой номер. Ну я и забила цифры в его мобильник.
Весь следующий день мучилась, ждала его звонка, и вечером ловлю СМС: «Ты вчера была на концерте в фиолетовой кофте?» Позже оказалось, что я случайно вбила на одну цифру больше, чем в моем номере, и весь день этот парень убирал по одной цифре, чтобы вычислить мой телефон. Мы встречались еще несколько лет и, несмотря на расставание, я всегда с теплотой вспоминаю эту историю.
- Мы расстались 10 лет назад, еще подростками, когда жизнь казалась бесконечной, а любовь — чем-то, что будет навсегда. Потом все закрутилось: разные города, новые люди, работа, заботы. Мы потерялись. Годы шли, воспоминания стирались, я даже думала, что он уже давно забыл меня, как и я пыталась забыть его. А потом совершенно случайно нашли друг друга в интернете, начали общаться, и я поняла — ничего не прошло. Мы стали взрослыми, но внутри все те же, как будто и не было этих лет. А теперь он едет ко мне с кольцом. © Карамель / VK
- Вчера пришел мужчина лет шестидесяти, весь такой серьезный, в костюме. Говорит: «Мне кольцо золотое, большое. С бриллиантом». Я киваю: «Кому подарок?» А он: «Жене, 40 лет вместе». И тут достает из кармана мятый листок в клетку с нарисованной от руки ромашкой. «Понимаете, мы познакомились в поле. Она ромашки собирала, а я проездом был, машина сломалась. Так и остался на всю жизнь. Все говорят — надо солидное кольцо, статусное. А она цветы любит. Можно как-то... чтобы ромашка, но не смешно выглядело? Или глупо это?» Сказал, что это совсем не глупо и я возьмусь за работу. Сделал ему белое золото с желтой серединкой-цитрином и лепестками из бриллиантов. Не классика, но когда он увидел — просто молчал минуты две и произнес: «Она с такими же цветками платье на свадьбу сшила» © rv_jewelry_moscow
- Парень покорил меня тем, что писал стихи. Ну кто еще такое делает в 21 веке? Я каждый раз сдерживалась, чтобы не расплакаться от умиления. Тут настал момент знакомства с родителями парня. Вроде все проходило хорошо, мы мило общались. Как вдруг мама Саши спрашивает: «А вот чем он тебя покорил?» Я отвечаю: «Стихами, конечно, там же такой слог!» — и начинаю декламировать любимое стихотворение. Вижу, как Саша меняется в лице, а родители увлеченно слушают, сдерживая смех. Прочитала четыре строчки и замолчала. Оказалось, что эти стихи писал папа Саши его маме, а мой ненаглядный нашел папину тетрадку. На парня немного обиделась, зато с родителями нашла общий язык.© Палата № 6 / VK
- Первый мальчик, с которым я гуляла, моя первая любовь, на первом свидании сделал мне комплимент: «Ты вся — чай. Твои волосы имеют цвет крепкого черного чая, да и сама ты, как чай, можешь взбодрить, успокоить, добавить уюта и тепла. Жизнь без тебя, как жизнь без чая — холодна и неуютна». Много времени прошло с тех пор, со многими мужчинами я встречалась, но я никогда не получала комплимента лучше! © Не все поймут / VK
- Когда я рассказываю, как встретила свою любовь, многие думают, что я прикалываюсь. Ну серьезно, разве можно построить отношения с человеком, если ты даже не понимаешь, что он говорит? Но вот я стою перед ним, мы улыбаемся друг другу, пытаемся заговорить, но быстро понимаем, что не знаем ни одного общего языка. Мы хватаемся за телефоны, открываем переводчик, печатаем, смеемся. Первое свидание было как немой фильм: мы показывали жестами, рисовали пальцем на столе. Через три месяца он просто взял меня за руку, заглянул в глаза и сказал: «Жена». Без долгих объяснений, без длинных речей. Теперь я учу язык, но он до сих пор, смеясь, говорит, что мне это не нужно — мы и так понимаем друг друга. © Карамель / VK
- Дружила в детстве с Пашкой, он жил на 3 этаже в соседнем доме. Мобильных и интернета в то время не было и чтобы понять, можно ли встретиться, у нас был знак. Если на подоконнике стоял стакан с красным карандашом, то идем гулять. А если не получится, то ставили пустую кружку. Закончилась наша любовь очень банально: папу по работе перевели в другой город и мы переехали. В 15 лет, конечно, мы считали, что наши чувства легко преодолеют проверку временем, но на деле школа, друзья и увлечения сделали свое дело, наше общение в письмах сошло на нет.
Прошло 25 лет. Я приехала в город детства на встречу выпускников. Смотрю, а у него на окне стакан с карандашом, тот самый! У меня перехватило дыхание, звоню в домофон, а там его мама, вкратце объясняю кто я, поднимаюсь на этаж. Она улыбается мне и говорит: «Привет, Маша! Вот ведь как бывает. Ты из-за стакана поднялась? Паша запретил мне убирать его с подоконника и сказал, что если ты все-таки однажды придешь, дать тебе его контакты, он бы очень хотел узнать какая ты сейчас».
Воспоминания о первой любви всегда остаются с нами, как маленький теплый огонек, который не гаснет, сколько бы лет ни прошло. А вы помните свою первую любовь? Поделитесь в комментариях, как это было?
