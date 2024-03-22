19 историй о первой любви, которые круче любой мелодрамы

"Я старалась, а он так ужасно поступил с моим подарком"



Воооот! Вот как дуры себя ведут: Я сделала это и ОН обязан (!!!!) оценить и дорожить, и ваще! А то, что человеку это даром не надо - мимо сознания. Ей ведь надо, значит, и ему должно быть надо! А нет - значит он сволочь и арбузер!