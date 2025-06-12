16 случаев, когда люди просто вызвали такси, и пошла жара

Последние годы терпеть не могу такси и стараюсь по минимуму связываться, 99% времени нa своей машине. Особенности региона, конечно, но у нас сервис ужасный. А если ещё и с ребенком нужно ехать, тушите свет. Я всегда беру свою люльку, теперь уже кресло детское, но всегда же слушаю, что надо его в багажник, а ребенок пусть нa руках едет, ничего страшного, водитель разрешает 😂 Задолбалась воевать с ними.