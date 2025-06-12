16 случаев, когда люди просто вызвали такси, и пошла жара
Чтобы найти приключения на свою голову и испытать бурю эмоций, не обязательно ехать на край света — иногда достаточно вызвать такси. Порой банальная поездка из пункта А в пункт Б перерастает то ли в анекдот, то ли в трагикомедию. И наша статья — яркое тому доказательство.
- Заказала такси. Выехал водитель с очень низким рейтингом. Села. Окна настежь, водила не поздоровался даже, повез не туда. Я пыталась возмущаться — просто остановил машину. Сижу, не выхожу, а он поворачивается ко мне и достает телефон, показывает экран. И только тут до меня доходит: водитель — глухонемой. Он просто не слышал меня! И вот в этот момент мне стало настолько стыдно... Потому что все встало на свои места. И низкий рейтинг. И тишина. И эта «невежливость». И я подумала: «Как часто мы делаем поспешные выводы! Как часто злимся, осуждаем, раздражаемся — и даже не пытаемся понять, с кем сейчас имеем дело». © xeniya.smagulova
- Вызываю такси, прилетает смска: «Вас ожидает серый „Рено“, номер такой-то». Выхожу. Стоит Lada «Ларгус», номер совпадает. Уточняю — мое такси. Спрашиваю водилу:
— А почему в смске «Рено» указан, а приехала Lada «Ларгус»?
— Ну, тут же все от «Рено»: двигатель, коробка, кузов, вся электроника.
— Так в документах же все равно «Ларгус»?
— Ну, да. Но тут же все от «Рено» — считай, «Рено».
— Так шильдик даже не тот — как понять, что ты на «Рено» подъехал?
— Ну, так все же от «Рено»!
Короче, я замолчал, понял, что мне крыть нечем, логикой я здесь не вывезу. © Gronur / Pikabu
- Уезжаем с моря, с чемоданами стоим у отеля. Вызвал такси. Приехал на старой иномарке таксист и вещает: «Я на вокзал не повезу за три сотки — там пробка, долго ехать». И стоит, смотрит выжидающе. Я говорю: «Дороже не поеду». Тогда он предлагает отменить заказ. Я говорю, мол, сам отменяй. Таксист: «Я сейчас рядом встану и буду ждать, и вы никуда не уедете». Я говорю, типа, ок, стой, жди. Вызываю другую машину с телефона жены, а первый заказ не отменяю.
В итоге уехали на новом «Хавале» раньше, чем у первого таксиста ожидание закончилось. Доехали минут за 10 без всяких пробок. И дешевле на 10%. © Sr.LesterNygaard / Pikabu
- Ехали с подругами из похода уставшие, дремлем в такси. Вдруг водитель резко затормозил, хлопнул руками по рулю и орет: «Что за подстава? Меня снимает скрытая камера?!» Мы уставились в недоумении, а он продолжает: «Да я первый раз вижу, чтобы женщины молча ехали!» Потом остаток пути периодически ржал как полоумный и все про это бухтел. © mask / ADME
- Из всех поездок сильнее всего запомнился один хамоватый таксист. Когда сыну было 7 лет, забирала его из секции, вызвали такси. В комментарии к заказу указала возраст ребенка. Первое, что сказал водитель, дескать, он с детьми не возит. Потом стал нервничать, что сын перепачкает его дорогую машину. А сын все время сидел и спокойно смотрел видео. © Наталья / ADME
- Возвращалась вечером с работы и решила вызвать такси. На улице начался ливень, на дороге была огромная пробка, мне постоянно звонила мама, которая за меня очень волновалась. Таксист увидел, что я переживаю, и сказал: «Не волнуйтесь, я доставлю вас домой в целости и сохранности». В общей сложности мы проторчали в пробке больше 2 часов, водитель даже пропустил из-за этого ужин. По мути мы много говорили, обсуждали его семью, я была рада, что с ним познакомилась. © Nishi R / Quora
- Опаздываем на линейку в 1-й класс. Вызываю такси, бегом садимся. Подъезжаем к школе, и сын вдруг говорит: «Мы цветы дома забыли». Я в растерянности перебираю все варианты, а водитель поворачивается с непроницаемым лицом и говорит: «Не переживайте, у меня в багажнике букет лежит. Теще купил, но ради такого дела не пожалею». Я просто была на седьмом небе, так его благодарила, а за букет потом деньги на номер скинула. © Подслушано / VK
- Заказала такси с мобильного приложения. Подъезжает машина, сажусь. Здороваюсь. Мне отвечают: «Добрый день, Татьяна». Я удивилась: «Откуда вам мое имя известно?» Водитель ответил, что знает еще, что я маникюром занимаюсь. Я зависла. Оказалось, что у него специальная программа в телефоне есть, которая определяет номера и как я записана в телефонных книгах. © Tatiana Mardari
- Подруга вызвала такси с флажком «детский тариф». Кое-как нашлась машина с прибытием через 14 минут. Делать нечего, дождались. Приехало такси без детского кресла, водитель невозмутимо выдал, дескать, ничего страшного, он город знает как свои 5 пальцев, довезет так, что по пути полицейских не будет. Подруга отменила поездку, написала в поддержку жалобу. © Anastomus / ADME
- Мне всего несколько раз попадались женщины-водители и каждый раз это было что-то фееричное. Первая, едва отъехав от подъезда, сразу же сломалась. Вторая одной рукой держала телефон и всю дорогу по нему кому-то рассказывала, что она сегодня жутко не выспалась, хоть спички в глаза вставляй. © Екатерина Александровна / ADME
- Села в такси, едем. Водитель поинтересовался, как меня муж одну отпускает? Я ответила, что не замужем. Надо было видеть его хищный взгляд! Таксист сразу начал: «А ведь я мог бы помогать вам в быту. Ну, там, мусор выносить!» А потом он быстренько успокоился и закрыл тему, так как по пути мы забрали моего друга. До конца поездки водитель молчал. © Гульнар Касым
- Выронил телефон в такси. Позвонил оператору, водитель его привез. Протягиваю ему горячих пирогов и морса в благодарность, дядька улыбается и отдает телефон. Иду домой довольный и тут замечаю, что он за те 5 минут, пока мобильник у него был, уже симку из моего телефона выкинул. © Katis***** / Pikabu
- Я вызвала такси, указала, что повезу ребенка до года. Таксист приехал и заявляет: «Кресло в багажнике, долго устанавливать, поехали так, я буду ехать аккуратно.» Заставила установить кресло, так он ехал как ужаленный, хотел показать, кто в доме хозяин, наверное. © lerahalera / ADME
- Вышла из дома в дурном настроении, еще и ехать к стоматологу. Машина пришла развалюха какая-то. Водитель что-то спросил и завязалась беседа. Вспоминали детство, так он мне настроение поднял, не заметила, что приехали. Пришла с улыбкой к стоматологу. © Penne Al pesto / ADME
- Я возвращался в общежитие и решил вызвать такси. По дороге разговорились с водителем, он рассказал про свою маленькую дочь, рассказал как мечтает, чтобы она стала врачом. Плату за обучение каждый год повышают, поэтому ему приходится таксовать по 14 часов в день. В конце поездки он сказал: «Мне так редко встречаются люди, с которыми можно просто приятно поболтать, так что я не буду брать с вас деньги». И дал мне свой номер телефона со словами: «Если в следующий раз тебе понадобится машина, позвони мне». © Unknown author / Quora
- Ехала на праздник в костюме красной шапочки и с пирожками в корзине. Таксист попросил разрешения заскочить домой за фотоаппаратом, чтобы меня сфотографировать, мол, какие клиенты у него. Но я сказала, что пирожки стынут и волк будет злой и просто угостила таксиста. © Инна Сабодаш
Любые поездки — это зачастую намек на приключения. И даже в поезде можно влипнуть в крутую историю. А уж если речь идет о поездке в отпуск — тут вообще без сюрпризов не обойтись.
Комментарии
Даже если глухонемой таксист каким-то образом ездит и получает заказы - это не повод везти клиентов не туда)
Последние годы терпеть не могу такси и стараюсь по минимуму связываться, 99% времени нa своей машине. Особенности региона, конечно, но у нас сервис ужасный. А если ещё и с ребенком нужно ехать, тушите свет. Я всегда беру свою люльку, теперь уже кресло детское, но всегда же слушаю, что надо его в багажник, а ребенок пусть нa руках едет, ничего страшного, водитель разрешает 😂 Задолбалась воевать с ними.