Когда мне было 18 мы с подругой переехали в большой город, сняли однушку вместе. Я поехала раньше и жила в той квартире пару недель до ее приезда, все было нормально. Когда она приехала - мы пол ночи болтали про всякое, шутили что если в квартире есть домой, то он наверное в шоке от нашей болтовни, называли его барабашкой и отзывались очень неуважительно о нем. На следующий день начался ад. Пройти мимо мебели или через дверной проем было нормально невозможно, было сильное ощущение что кто-то толкает нас на острые углы, а когда я проходила через дверной проем - меня кто-то сильно прикладывал головой об дверной косяк. в ванной постояснно падали, будто подножку кто-то ставит. страшно было до жути. моя подруга никогда не верила в мистику, но тут поверила. когда меня угостили шоколадкой - мы ее открыли и предложили в качестве угощения домовому и извинились искренне за свои слова. Шоколад не пропал, но избиения прекратились. С тех пор я никогда не говорю гадостей и не отзываюсь неуважительно о домовых. Даже если их не существует, я лучше перестрахуюсь))
15 историй, от которых по коже проносятся килограммовые мурашки
Народное творчество
2 часа назад
Каждая семья хранит свои истории — смешные, трогательные или удивительные. Но есть и такие, которые словно окутаны тайной. Их пересказывают снова и снова, то понижая голос, то добавляя деталей, которые заставляют слушателей мурашками покрываться. Мы в ADME тщательно отобрали самые интересные истории, которыми пользователи поделились в соцсетях.
И обязательно загляните в бонус, ведь даже самые загадочные случаи порой имеют простое объяснение.
- Моей сестре снятся интересные сны. Был парень, которого она очень любила, но они расстались, а он вообще в другой город уехал. И снится ей сон — стоит парень, а рядом какая-то девушка. На парне как будто бы собачий ошейник, а девушка шлейку держит. Вскоре сестра узнала, что парень женился. И уже потом, после его развода, сестра узнала, что та девушка была очень жесткой. Парень был неформал с хвостом до лопаток, но девушка заставила его длинные волосы состричь и на работу он ходил только в строгих костюмах. Он после развода снова отпустил волосы и сказал, что с женой «тяжело было дышать».
Можно было бы объяснить сон сестры работой подсознания, но ведь сон приснился до того, как она узнала о свадьбе!
- Я гостил у тещи в Венгрии. Первые пару ночей мне было трудно заснуть: около полуночи я ясно слышал, как наверху кто-то ходит на высоких каблуках. Дом старый, стены очень тонкие — звук был раздражающе отчетливым. Иногда сверху доносился стук, будто на пол падали маленькие предметы, и я сказал жене, что это похоже на пуговицы от одежды.
Она посмотрела на меня с удивлением и призналась: ее племянница не любит спать в этой комнате именно из-за этих звуков. Я усмехнулся, решив, что та просто впечатлительна. Но тогда жена добавила, что квартира над нами пустует уже как минимум четыре года. Хозяйка умерла, и, по иронии, при жизни она была портнихой — всегда ходила в нарядных платьях и на каблуках. © mimzou / Reddit
- Одно из моих увлечений — генеалогия. Из уважения я всегда выключаю радио, когда заезжаю на кладбище. Однажды мы с женой остановились у ограды старого, заброшенного кладбища. Проехать на машине туда было невозможно. Тогда я пошел пешком, сделал пару снимков и вернулся в машину. Жена была бледная и велела скорее уезжать. Уже на дороге она рассказала: как только я вошел на кладбище, радио замолчало — и заиграло снова лишь тогда, когда мы оттуда выехали. © Wisco1856 / Reddit
- Когда мне было около десяти лет, я проводил летние каникулы у бабушки. Мы только сели завтракать, как зазвонил телефон. Бабушка вышла ответить, а я пошел следом, решив, что это могут быть мои родители. Когда мы вернулись на кухню, почти вся еда исчезла. Бабушка спросила, не ел ли я в ее отсутствие, но я ответил: «Нет». В доме никого не было, мы даже животных не держали. Она лишь отмахнулась, сказав, что мы, наверное, съели больше, чем помним. Но я уверен: к моменту звонка я успел всего 2 раза откусить от бутерброда. © Unknown author / Reddit
- Потеряла кольцо. Весь дом перерыла, нигде нет. В мистику не верю, но в качестве последней надежды сказала: «Домовой-домовой, поиграл и отдай». Бабушка говорила, это помогает. Но, конечно же, ничего не произошло. Спустя минут 10 смотрю и вдруг вижу, как во дворе какой-то незнакомый кот играется, прям бесится, подпрыгивает
Вышла посмотреть — он что-то лапами гоняет. Присмотрелась еще — кольцо! А кот как меня увидел — сел рядом с кольцом, с гордой мордочкой. Пустила пушистого в дом, а потом и вовсе оставила — я сначала думала, он домашний, но он оказался бездомным. Назвала его Домовым. © Не все поймут / VK
- Лет пять назад я переехала в квартиру, что досталась от прабабушки и пустовала больше десяти лет. Первую ночь я не сомкнула глаз — кто-то (домовой?) гремел посудой, словно проверял мои вещи. Иногда просыпалась от ощущения, что на меня кто-то смотрит, хотя жила одна. Казалось, ему не понравилось, что я въехала без разрешения.
Через пару месяцев я оставила угощение и попросила жить дружно. С тех пор шумы прекратились, но иногда он даёт о себе знать, если ему не нравится какой-то гость. Друзья пугаются, а я привыкла и даже люблю его — моего маленького соседушку. © Не все поймут / VK
- Мой дедушка когда-то собственными руками сделал для бабушки напольные часы. Они достались мне по наследству 16 лет назад. Механизм боя был сломан, муж пытался его починить, но безуспешно. За эти годы они дважды прозвонили, как будто бы ни с того ни с сего. Первый раз — вечером, когда муж вернулся с авиашоу. Там он встретил со знаменитым летчиком и в шутку спросил, знает ли тот моего деда, который был летчиком-испытателем. Тот, конечно, не знал. Но как только муж рассказал мне об этом разговоре, часы вдруг пробили. Совпадение?
Второй раз звон застал нас утром, будто случайно. Я вслух сказала: «Я не забыла тебя, дедушка», и пошла по своим делам. На следующий день рассказала об этом маме, и она заметила: «Все ясно. Вчера скончался его лучший друг». Жена друга позвонила ей с этой новостью.
С тех пор часы молчат. Видимо, больше не происходило ничего такого, на что дедушка хотел бы обратить наше внимание. © rebel1031 / Reddit
- Есть история о моем прадедушке. Однажды вечером он возвращался домой на телеге, запряженной лошадью. Недалеко от дома он заметил фигуру, идущую через заросли сорняков. Прадед окликнул незнакомца — тот остановился и будто повернулся к нему. Когда они приблизились, прадед с ужасом увидел, что тот человек просвечивает! Лошадь всполошилась, он сам запаниковал и погнал телегу прочь. Фигура бросилась за ним и бежала, пока прадед не скрылся из виду. С тех пор прадед никогда больше не ездил той дорогой. © JainaJediPrincess / Reddit
- Это случилось с семьей, которая до сих пор живет в соседней деревне. У нас в Ирландии верят в фейри и волшебные деревья. Та семья построила дом рядом с волшебным деревом. Они повредили кору, но дерево осталось живо. Молодым часто казалось, что за ними кто-то наблюдает в окна, но они думали, что это шалят дети. И вот, у них родился ребенок. Родители позвали няню, а сами ушли в гости. Ребенок начал сильно плакать. Няня зашла в детскую и увидела, что у кроватки кто-то стоит! Она ужасно испугалась и выбежала из дома, позвала на помочь соседей. Люди пришли в дом, ребенок сильно плакал. Тут и родители подоспели. Им сказали, что нужно задобрить фейри. С тех пор пара оставляла для фей какие-то еду, напитки и монеты и никто больше их не беспокоил.
- Моей бабушке было за 80, когда она тихо ушла во сне. Я ее очень любила, у нас была традиция: по утрам я готовила ей чашку чая. Еще она всегда звала меня полным именем — Тамара, хотя все в семье зовут меня Томой. В общем, через два дня после похорон мы с мамой сидели на кухне. Я заваривала чай, и вдруг услышала: «Тамара! Тамара!» Честно говоря, я думала, что схожу с ума. Я повернулась к маме, и ее лицо было белым. Она тоже это слышала. Мы решили, что бабуля приходила проститься.
- У моей бабушке было 8 детей. Семья жила в большом доме. Там сами собой открывались и закрывались ящики, слышался шум шагов. Однажды одноклассник дяди остался на ночевку. Он разбудил дядю посреди ночи, сказал, что ему нужно домой, а затем практически выбежал из дома. И только в школе он сказал дяде, что проснулся и увидел на потолке человека, смотрящего на него сверху! © 3tixfor5 / Reddit
- В семье моего брата всегда ходила история о лице на стене. После смерти одного из старших родственников — не помню точно, дедушки или прадедушки — на стене в гостиной внезапно проявилось зловещее лицо. Впрочем, я сама никогда не была в том доме. © ZeahRenee / Reddit
- Эта история произошла с моей бабушкой. Случилось это примерно в 1917–1918 году, когда бабуля еще была ребенком. Они жили в горах на ферме, и однажды бабушка пошла с отцом на мельницу молоть кукурузу. Вышли они на рассвете. И вот они свернули за поворот и увидели фермерский дом. Дом давно пустовал, но на крыльце стояла женщина: она махала рукой и явно приглашала их зайти. Отец отказался останавливаться — нужно было успеть на мельницу первыми.
Обратно они возвращались днем, и все выглядело иначе: дом оказался в руинах, сад зарос сорняками, кругом — запустение. Бабушка клялась, что видела ту женщину. Бабушка всю жизнь задавалась вопросом: что было бы, если бы они тогда зашли в дом? И меня до сих пор бросает в дрожь от одной только мысли. © Emilayah777 / Reddit
- Моя сестра Эмили родилась в 2000 году, а наш дедушка умер в 2002-м. Когда ей было три года, она играла со своим маленьким игрушечным телефоном и вдруг рассмеялась. Ее мать спросила, что же ее так развеселило. Эмили ответила: «Деда рассказал мне, что в этот дом однажды залетела птица, и ему пришлось выгонять ее метлой!» Эта история действительно произошла: тогда бабушка с дедушкой были дома, а мама в тот момент лежала в больнице, готовясь к родам! © autumnjones5316 / Reddit
- Моя бабуля — не робкого десятка. Она сбежала от мужа-абьюзера и сняла домишко в глуши. На руках 3 детей. И в первую же ночь слышит — чьи-то шаги, а затем стук ковша с водой. Позвала она сестру. И вот ночь, караулят они на кухне, как вдруг они услышали, как дверь будто открылась, но при этом она не двинулась. То же самое было с шагами и ковшом для воды — они ничего не видели, хотя отчетливо слышали каждый звук. Это повторялось каждую ночь.
Вскоре бабушка нашла работу и жилье получше. Моя бабушка до сих пор иногда об этом говорит, и это странно смешно, потому что ее это совершенно не беспокоит. В последний раз, когда я спросила, почему ее это не пугает, она ответила: «Ну, оно просто хотело пить». © TwoMiniKegs / Reddit
Бонус
- Вещи в доме начали исчезать. Сначала думала, что сама забываю, куда кладу. Но недавно оставила на тумбочке зарплату в конверте. Вернулась — конверта нет! В панике перевернула всю квартиру, уже поверила, что домовой куролесит. И тут замечаю, как мой кот сидит посреди комнаты и с самым невозмутимым видом лапой закатывает что-то под шкаф. Подошла, смотрю — а там мои наушники. Решила проверить, что там еще лежит, заглянула под шкаф, ну да, там мой конверт с деньгами! А еще носки, заколки, зарядки, какие-то чеки и даже вилка из кухонного ящика. © Не все поймут / VK
