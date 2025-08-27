15 историй, от которых по коже проносятся килограммовые мурашки

Когда мне было 18 мы с подругой переехали в большой город, сняли однушку вместе. Я поехала раньше и жила в той квартире пару недель до ее приезда, все было нормально. Когда она приехала - мы пол ночи болтали про всякое, шутили что если в квартире есть домой, то он наверное в шоке от нашей болтовни, называли его барабашкой и отзывались очень неуважительно о нем. На следующий день начался ад. Пройти мимо мебели или через дверной проем было нормально невозможно, было сильное ощущение что кто-то толкает нас на острые углы, а когда я проходила через дверной проем - меня кто-то сильно прикладывал головой об дверной косяк. в ванной постояснно падали, будто подножку кто-то ставит. страшно было до жути. моя подруга никогда не верила в мистику, но тут поверила. когда меня угостили шоколадкой - мы ее открыли и предложили в качестве угощения домовому и извинились искренне за свои слова. Шоколад не пропал, но избиения прекратились. С тех пор я никогда не говорю гадостей и не отзываюсь неуважительно о домовых. Даже если их не существует, я лучше перестрахуюсь))