20 ярких историй из аэропортов и самолетов, которые затмят любой сериал

Каждый, кто хоть раз летал, знает: аэропорт — это не просто место ожидания, а театр, где все роли уже расписаны. Кто-то устраивает драмы у стойки регистрации, кто-то пишет комедию в зоне досмотра, а кто-то — триллер прямо на борту. Мы собрали истории, в которых жизнь сама срежиссировала такие ситуации, что голливудские сценаристы отдыхают.