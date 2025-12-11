16 человек, которые вернулись с корпоратива с незабываемой историей

Корпоративы — это не только встреча с коллегами в неформальной обстановке, но и тест на дружбу, терпение и умение смеяться над собой, а порой и сделать выводы. Если вы хоть раз лихо отплясывали с начальником, ощущали неловкость из-за своего наряда или строили глазки симпатичному сотруднику из соседнего отдела, то наша статья всколыхнет в вас яркие воспоминания.