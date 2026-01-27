16 историй о близнецах, которые заставили окружающих усомниться в реальности
59 минут назад
Близнецы — это всегда немного магии и много неразберихи. Пока одни люди живут спокойно, у других внезапно «раздваиваются» мужья, невесты, коллеги. Один неловкий момент — и засомневаешься в реальности происходящего. В этой подборке — случаи, когда копия человека сломала окружающим логику.
- Заскочил в барбершоп перед корпоративом: постригся «под ноль» и побежал праздновать. Коллеги оценили имидж, а когда я отошел поесть, в зале появился мой брат-близнец с густой шевелюрой и подарком. Шеф застыл и вдруг выронил бутерброд с икрой из рук. Он же только что болтал со мной — лысым, а теперь перед ним стоял я же, но с прической как у рок-звезды. Вскоре я вернулся в зал, ну и мы с братом вручили подарок от нас двоих.
- Мои дочки — близнецы. Сейчас им по три года, и они реально одинаковые: характер, вкусы, предпочтения и самое главное — лицо. Да, я не научилась их различать, поэтому всегда одеваю их в одежду разных цветов, но одного покроя. Недавно муж одел их в одинаковую одежду, и я окончательно запуталась, кто есть кто. Задумалась, возможно ли такое, что я перепутала их местами, и Катя думает, что она — Соня, а Соня думает, что она — Катя? Купила им подвески с именами, и проблемы как не бывало. © Подслушано / Ideer
- У моего напарника есть брат-близнец. За эти годы я с его братом заочно познакомился — мы все в автосервисах работаем. И вот лето, жара, боксы открытые и пустые. Хожу по боксу, расходники раскладываю, напарник рядом рассказывает какую-то историю. Вдруг в бокс въезжает машина, на которой напарник раньше ездил, оттуда выходит дядька, точь-в-точь как напарник: такая же роба, та же борода... Момент такой, что человека-то видишь в первый раз, а здороваешься с ним как со старым знакомым. © Alekseї Korobeїnikov / VK
- На семейном ужине я решила проверить будущего мужа и отправила вместо себя сестру-близняшку. Жених обалдел: «я» вдруг полюбила футбол и стала спорить с папой о рыбалке. А женишок тем временем шептал с восторгом: «Дорогая, ты сегодня просто само очарование!» Пришлось выходить из кухни и признаваться, что его «идеальная невеста» салат доедала.
- Моя подруга замужем за одним из близнецов, так вот рассказывает: «Выхожу из дома, муж в окно машет, я помахала, поцелуй воздушный послала. Через пару минут звонит муж и возмущается, что я поцелуй отправила его брату». Братья оба дома были, а она с дочкой гулять пошла, зрение у подружки не очень, вот она и не различила их. Я вообще этих ребят постоянно путаю. © Richka Chapran / VK
- Мой брат-моряк сидел в кафе в Корее. К нему за столик подсаживается мужчина и впадает в ступор. Смотрит, не отрываясь, и уже через силу говорит: «Ты откуда здесь?!» Мужчина — сосед по площадке второго моего брата, они близнецы! Вот так встретились в одной точке за семь тысяч километров от дома. © Подслушано / Ideer
- Я, моя жена и мой брат-близнец учились вместе и после сдачи экзаменов устроились на работу в одно и то же место. Поскольку существуют правила, касающиеся совместной работы членов семьи, меня не взяли в одно подразделение с женой. А вот брата взяли. В итоге мы часто обедали втроем и весело болтали. Но была одна соцработница, которая никак не могла понять, что мой брат и моя жена на самом деле не женаты. Она говорила мне, мол, какая милая пара, и мои дети «похожи на своего отца» (имея в виду его). © Unknown author / Reddit
- У меня есть брат-близнец. Когда мы были совсем маленькими, мама отправила нас на секцию плавания, но могла позволить себе оплатить только одно место. Поэтому мы занимались попеременно. Занятия проходили два дня в неделю. Наш тренер по плаванию запутался, потому что один день в неделю «я» отлично плавал, а в другой мне нужен был плавательный круг. © Avataroffaith / Reddit
- В нашем подъезде живет семья: мама, папа, взрослая дочь. И я только через три года поняла, что дочери у них две, когда увидела их одновременно! И у меня вообще ничего не щелкало в голове, что девушка одну неделю брюнетка, другую — рыжая, а потом опять брюнетка. Мозг просто игнорировал этот факт. © Аноним3017641 / Ideer
- Однажды я забыл о дне рождения своей сестры-близняшки. Клянусь, это правда, но мне тогда было лет 11. «Ну и дела! День рождения, торт, игрушки и, о, она!» — подумал я. © Unknown author / Reddit
- Мы живем в Северной Каролине, а мамина сестра-близняшка — в Нью-Йорке. Уже несколько лет подряд они отправляют друг другу совершенно одинаковые поздравительные открытки на день рождения. © namesurnn / Reddit
- О, про близнецов. Устроилась к нам на работу новенькая. Через пару недель позвонила, сказала, что плохо себя чувствует, взяла отгул. А потом встречаем ее в торговом центре, куда забежали в обеденный перерыв. А она даже не поздоровалась, прошла мимо с каменным лицом и с покупками. Ох, пока все не прояснилось, судачили мы сильно. © Аноним2741192 / Ideer
- Я начал встречаться с девушкой из нашего класса, мы ходили на свидания, но она внезапно перестала со мной общаться. А все потому, что ее подруги увидели меня в кино с другой девушкой (моей сестрой-близняшкой). Они не знали, что у меня есть такая сестра. © tigres24 / Reddit
- Мне очень нравился один парень. Такой весь милый, умный и симпатичный. Я призналась ему в своих чувствах, но меня отправили во френдзону. Это было грустно. А примерно через месяц моя сестра рассказала мне об этом же парне и о том, что они друг другу нравятся. Они стали встречаться, но в итоге все равно расстались. © nightunderharshlight / Reddit
- Мы с сестрой-близнецом отправились в магазин за очками. В магазине было несколько огромных залов, заполненных очками разных марок, и мы провели там часа три, выбирая идеальные оправы — каждая по отдельности. В конце пошли платить, и кассир сказала: «О, здорово, что вы выбрали одинаковые очки!» И действительно... Это была идентичная модель, просто одна белая, а другая — серебристая. © Unknown author / Reddit
- В автошколе, где я училась, работали два брата-близнеца. Взрослые мужчины, у каждого — своя семья. Если в какой-то день они не пересекались на работе, то обязательно созванивались и болтали обо всем и ни о чем. По выходным непременно проводили время вместе. У них были еще два брата и сестра, и все они тоже работали в этой автошколе, но такая сильная связь была только между близнецами.
Если у вас есть близнец, поделитесь в комментариях забавной историей, связанной с ним. А если такового не имеется, расскажите, хотели бы вы, чтобы он или она у вас были?
